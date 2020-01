Conseils pour bien démarrer – Tokyo Mirage Sessions FE Encore

Tokyo Mirage Sessions FE Encore regorge de petits détails à connaître, et il est important de tous les maîtriser afin d’exploiter au mieux le potentiel du jeu. Voici donc plusieurs conseils de base qui vous aideront à optimiser votre partie, et qui pourraient améliorer votre expérience.

Priorisez les Sessions

Le coeur du système de combat se base sur les Sessions, ces chaînes d’attaques qui se déclenchent si vous avez initié l’assaut en lançant une magie qui touche une faiblesse de l’ennemi. Ces Sessions sont très puissantes, puisque les autres personnages peuvent ainsi attaquer durant le même tour, et ce sans dépenser un seul point de magie.

Il va s’en dire qu’il faut abuser de ce système afin de vite faire tomber l’ennemi (ce dernier peut d’ailleurs faire de même). Même s’il ne lui reste que très peu de PV, vous pouvez en déclencher une afin de faire un Overkill, qui permettra de switcher vers un autre adversaire (si Itsuki possède cette capacité), ou tout simplement d’amasser plus de butins.

Utilisez les objets pour combler

Il arrive malheureusement des fois où l’équipe qui est présente sur le terrain ne possède pas les magies ou compétences adéquate afin de viser la faiblesse de l’ennemi. Il est possible de changer la formation de l’équipe pour palier à cela, mais si vous n’avez toujours pas la capacité requise, puisez dans vos objets.

Il existe en effet plusieurs objets qui permettent de lancer des attaques élémentaires, comme de la foudre, du feu, et de la glace et bien d’autres, tout comme des attaques physiques (lance, épée, hache). Ainsi, vous pouvez utiliser le tour de l’un de vos personnages pour lancer un tel objet, ce qui fera démarrer une Session par la suite.

Prenez garde aux faiblesses élémentaires de vos personnages

Tout comme les ennemis, chaque personnage possède ses forces et faiblesses. Il faut donc faire attention à la composition de l’équipe avant de se lancer dans les combats les plus difficiles du jeu.

Evidemment, il ne faut pas partir au combat avec des personnages sensibles à un certain type d’attaque que posséderait le boss, qui se fera un plaisir d’enchaîner les Sessions sur vous. Pour être le plus efficace possible, privilégiez les personnages résistants à la nature élémentaire des attaques du boss. Le meilleur scénario est de posséder un héros qui est complètement insensible à cette attaque (indiqué par un « Null » dans les caractéristiques), afin de ne subir aucun dégât.

Regardez les compétences associées aux armes

Les armes jouent aussi sur les faiblesses et les forces, en les accentuant ou en les diminuant. Il faut donc bien vieller à ne pas forcément équiper l’arme la plus forte, mais la plus résistante.

Veillez également à ne pas vous débarrasser trop vite d’une arme, même s’il est possible d’en créer une plus puissante. Regardez auparavant dans les menus quelles compétences peuvent être apprises avec la maîtrise de l’arme. De plus, plus vous avancerez dans la maîtrise, plus l’arme deviendra plus puissante.

A contrario, n’hésitez pas à vous débarrasser d’une arme qui a atteint son niveau maximal, pour en préférer une autre plus faible, mais qui peut vous faire apprendre d’autres capacités.

Prenez plusieurs armes avec vous

Dans cette même optique, il est intéressant de prendre de l’avance et de créer plusieurs armes d’un seul coup lorsque vous allez voir Tiki.

Il est possible de rester très longtemps dans les différents donjons, ce qui permet de maximiser le potentiel d’une arme très rapidement. Afin d’éviter un aller-retour gênant, il est préférable d’avoir plusieurs armes d’avance avec vous pour les changer à la volée.

Nourrissez-vous avant les donjons

Tokyo Mirage Sessions FE Encore est un jeu exigeant, et ce même en mode Normal. Il suffit généralement de deux ou trois coups pour que vos personnages tombent à terre, ce qui peut être très frustrant.

Il est donc essentiel de ne pas se lancer dans un donjon sans y être bien préparé. Passez donc au Café de Shibuya afin d’y manger un plat ou d’y boire une boisson afin de soigner tout votre groupe, ce qui augmentera aussi certaines caractéristiques d’un ou de plusieurs personnages dans le groupe. Vous pouvez également profiter des distributeurs automatiques présents un peu partout, comme à l’Agence Fortuna.

Jouez à la loterie

Vous l’aurez peut-être remarqué, en achetant des objets dans les boutiques du jeu, vous obtiendrez des coupons Melmark, qui vous permettront ensuite de jouer à la loterie.

N’ayez pas peur de les dépenser, de préférence du côté de la boutique de costumes afin d’obtenir des affiches et d’autres bonus sympathiques. Vous pourrez aussi les dépenser dans la boutique d’objets à Shibuya afin de gagner des objets gratuits, sans dépenser le moindre centime supplémentaires.

Utilisez le Topic si vous êtes perdus

Tokyo Mirage Sessions FE Encore nous présente un amas de texte considérable à lire. Il est donc facile de s’y perdre et d’avoir manqué une information essentielle en zappant trop vite un dialogue, ce qui peut nous amener à ne pas savoir quoi faire par la suite.

Heureusement, le Topic est là pour s’y retrouver. Vous pouvez y retrouver le résumé des missions principales et secondaires ici. De plus, lors des missions attribués par les membres de l’équipe, Tiki vous indiquera souvent le chemin à suivre en vous contactant via le Topic.

En plus de cela, vous pouvez voir où vous en êtes dans ces quêtes de carrières via l’ordinateur qui est disponible à l’Agence Fortuna. Il vous indiquera également combien de missions il vous reste à effectuer afin de débloquer un nouvel étage du domaine des rêves.

Changez le niveau de difficulté

Comme nous l’avons précisé auparavant, Tokyo Mirage Sessions FE Encore propose un sacré challenge, et le game over peut arriver en un clin d’oeil. Pour palier à cela, vous pourrez bien sûr passez des heures à vous entraîner et à monter le niveau de vos personnages, mais tout le monde n’a pas forcément le temps ni l’envie d’effectuer cette besogne.

N’ayez donc pas peur de changer le niveau de difficulté en allant dans les options. Cela peut se faire en plein milieu de la partie, sans avoir a relancer votre sauvegarde.

Vous pouvez retrouver tous nos conseils sur notre guide de Tokyo Mirage Sessions FE Encore.