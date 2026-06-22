La série Contes Pokémon: Les Mésaventures de Palarticho et Pichu dévoile un premier visuel

Un duo déjà attachant

Annoncée il y a quelques mois, cette série Contes Pokémon: Les Mésaventures de Palarticho et Pichu est encore en pleine production, mais The Pokémon Company nous offre aujourd’hui un premier visuel (que vous pouvez admirer ci-dessous) où l’on voit nos deux héros, ainsi qu’un synopsis. Dans cette adaptation, Palarticho et Pichu s’en iront explorer Galar pour y défendre quelques opprimés, tel un chevalier et un écuyer :

« Nos héros se lancent dans une quête héroïque pour aider et protéger les Pokémon de toute la région. Leurs missions se déroulent rarement comme prévu, mais leurs actes de bravoure renforcent leur amitié tandis qu’ils s’aventurent courageusement dans l’inconnu. Périls, alliances, rivalités, Pokémon extraordinaires et fous rires les attendent. »

On rappelle que cette série est réalisée par Aardman, le studio derrière Wallace & Gromit. On devrait donc y retrouver l’humour si particulier de cette licence, combiné à la mignonnerie de l’univers Pokémon, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Pour voir cette série, il faudra en revanche patienter encore un peu, puisqu’elle ne sera diffusée que dans le courant de l’année 2027, sans date plus précise pour le moment.