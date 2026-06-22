La série Contes Pokémon: Les Mésaventures de Palarticho et Pichu dévoile un premier visuel

0

Pour patienter jusqu’aux deux prochains épisodes de la saga Pokémon, on peut toujours compter sur The Pokémon Company pour faire fleurir de nombreux projets autour de la licence. Et depuis peu, l’entreprise met le paquet sur les différentes séries qui changent un peu de l’éternel anime qui racontait les aventures de Sacha. Comme avec La Réceptionniste Pokémon, adorable série en stop-motion diffusée sur Netflix. Une technique d’animation qui a visiblement plu, puisque Contes Pokémon: Les Mésaventures de Palarticho et Pichu reprendra ce même principe.

Contes Pokémon: Les Mésaventures de Palarticho et Pichu

Un duo déjà attachant

Annoncée il y a quelques mois, cette série Contes Pokémon: Les Mésaventures de Palarticho et Pichu est encore en pleine production, mais The Pokémon Company nous offre aujourd’hui un premier visuel (que vous pouvez admirer ci-dessous) où l’on voit nos deux héros, ainsi qu’un synopsis. Dans cette adaptation, Palarticho et Pichu s’en iront explorer Galar pour y défendre quelques opprimés, tel un chevalier et un écuyer :

« Nos héros se lancent dans une quête héroïque pour aider et protéger les Pokémon de toute la région. Leurs missions se déroulent rarement comme prévu, mais leurs actes de bravoure renforcent leur amitié tandis qu’ils s’aventurent courageusement dans l’inconnu. Périls, alliances, rivalités, Pokémon extraordinaires et fous rires les attendent. »

On rappelle que cette série est réalisée par Aardman, le studio derrière Wallace & Gromit. On devrait donc y retrouver l’humour si particulier de cette licence, combiné à la mignonnerie de l’univers Pokémon, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Pour voir cette série, il faudra en revanche patienter encore un peu, puisqu’elle ne sera diffusée que dans le courant de l’année 2027, sans date plus précise pour le moment.

Contes pokemon scaled 1

Contes Pokémon: Les Mésaventures de Palarticho et Pichu

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

God of War: Laufey était prévu depuis bien longtemps chez Santa Monica Studios selon l’actrice Deborah Ann Woll

ps5
God of War: Laufey était prévu depuis bien longtemps chez Santa Monica Studios selon l’actrice Deborah Ann Woll

L’un des plus grands spécialistes de l’Unreal Engine, Sjoerd De Jong, quitte Epic Games

L’un des plus grands spécialistes de l’Unreal Engine, Sjoerd De Jong, quitte Epic Games

Pour Tetsuya Nomura, parmi tous ses jeux, Kingdom Hearts est l’oeuvre de sa vie

Pour Tetsuya Nomura, parmi tous ses jeux, Kingdom Hearts est l’oeuvre de sa vie

GTA 6 : Des enseignes parlent d’un prix à 90 €, mais ce n’est là qu’un tarif temporaire et non officiel

ps5 xbox series
GTA 6 : Des enseignes parlent d’un prix à 90 €, mais ce n’est là qu’un tarif temporaire et non officiel
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

CD Projekt Red a l’impression que le public ne lui a toujours pas pardonné le lancement de Cyberpunk 2077
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one switch 2
CD Projekt Red a l’impression que le public ne lui a toujours pas pardonné le lancement de Cyberpunk 2077
Honkai Nexus Anima : Le Pokémon de HoYoverse (Genshin Impact) entrera en phase de test dans quelques jours
pc ios android
Honkai Nexus Anima : Le Pokémon de HoYoverse (Genshin Impact) entrera en phase de test dans quelques jours
Le jeu de cache-cache Meccha Chameleon devient un vrai phénomène avec des millions de jeux vendus en quelques jours
pc
Le jeu de cache-cache Meccha Chameleon devient un vrai phénomène avec des millions de jeux vendus en quelques jours
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 22 juin (Star Fox, Deer & Boy, Deltarune…)
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 22 juin (Star Fox, Deer & Boy, Deltarune…)
Débrief : GTA 6 préco, fermetures chez Xbox et Call of Duty Black Ops 1 & 2 PS5
Débrief : GTA 6 préco, fermetures chez Xbox et Call of Duty Black Ops 1 & 2 PS5
Guild Wars étend son univers avec Mistbound, un deckbuilder tactique en free-to-play à venir sur PC et mobile
pc android
Guild Wars étend son univers avec Mistbound, un deckbuilder tactique en free-to-play à venir sur PC et mobile
Claude Guillemot, l’un des cofondateurs d’Ubisoft, a péri dans le crash d’un avion ce vendredi
Claude guillemot Ubisoft
[MAJ] Halo: Campaign Evolved nécessitera deux abonnements PS Plus sur PS5… pour profiter de la coopération en local
pc ps5 xbox series
[MAJ] Halo: Campaign Evolved nécessitera deux abonnements PS Plus sur PS5… pour profiter de la coopération en local
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Greats Of The Game
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Greats Of The Game
Voici 5 raisons de jouer à Maseylia: Echoes of the Past, ce metroidvania 3D français aussi captivant qu’immersif
pc ps5 xbox series switch switch 2
Maseylia echoes of the past
Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu
Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas
pc ps5 xbox series xbox one
Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas
Les stocks du Steam Controller sont tellement insuffisants que Valve pourrait ne pas vous livrer avant 2027
pc
Les stocks du Steam Controller sont tellement insuffisants que Valve pourrait ne pas vous livrer avant 2027
Kenishiro de Ken le Survivant viendra régler ses comptes avec le casting de Fatal Fury: City of the Wolves dans quelques jours
pc ps5 xbox series ps4
Kenishiro de Ken le Survivant viendra régler ses comptes avec le casting de Fatal Fury: City of the Wolves dans quelques jours
Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés
pc ps5 xbox series switch switch 2
Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés
Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée
pc ps5 xbox series switch ps4
Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée
Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe
pc ps5 xbox series
Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe
Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus
Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus
Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay
State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
pc ps5 xbox series
State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine
pc
L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine
My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée
pc ps5 xbox series
My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée
Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC
pc
Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)
pc ps5 xbox series ios android ps4
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)