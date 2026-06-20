EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Greats Of The Game

Greats Of The Game !

Après la deuxième équipe Path To Glory, EA Sports FC 26 nous propose son nouvel évènement intitulé Greats Of The Game. La promotion rend hommage aux grands noms du football qui ont marqué leur période ainsi que l’histoire du sport. Des joueurs qui ont marqué les générations. A noter que deux nouvelles Icônes font leur apparition : Rivellino et Kempes.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Ronaldo (97), Henry (97), Ronaldinho (97), Maldini (97), Zidane (97), Curyff (97), Beckenbauer (97), Charlton (97), Puskas (96), Marcelo (96), Iniesta (96), Cafu (96), Vieira (95), Roberto Carlos (95), Del Piero (95), Thuram (95), Drogba (95), Forlan (93) ou encore Kompany (92).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.