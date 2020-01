Tous les costumes – Kiria Kurono

On continue notre dossier sur tous les costumes présents dans Tokyo Mirage Sessions FE Encore, et cette fois-ci nous regardons ce que Kiria Kurono a dans sa penderie.

Costumes pour Kiria Kurono

La chanteuse la plus populaire du groupe a naturellement toute une panoplie de costumes pour monter sur scène et pour chasser des Mirages. Avec Touma et Tsubasa, elle fait partie de ceux disposant le plus de skins alternatifs au sein des personnages jouables. Voici la liste tous les costumes que peut revêtir Kiria.

Mage noir

S’obtient automatiquement dès que Kiria rejoint l’équipe.

Punk

S’obtient automatiquement durant l’aventure.

Reine autoritaire

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 48 450 yens.

Excellence

S’obtient automatiquement durant l’aventure.

Tenue d’entraînement

S’obtient automatiquement durant l’aventure.

Divergence

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 24 255 yens après avoir terminé la quête de carrière liée.

Langue de chat

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 49 400 yens après avoir terminé la quête de carrière liée.

Étincelle exquise

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 163 400 yens après avoir terminé la quête de carrière liée.

Gloire de princesse

S’obtient dans le Domaine des rêves.

Infirmière sinistre

S’obtient dans le Domaine des rêves.

Élégance exemplaire

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 364 800 yens, après avoir terminé le Domaine des rêves.

