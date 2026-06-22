Honkai Nexus Anima : Le Pokémon de HoYoverse (Genshin Impact) entrera en phase de test dans quelques jours

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

HoYoverse est devenu une véritable usine à gacha, et ça peut se comprendre tant chaque jeu rapporte chaque mois des millions de dollars. L’un de ses prochains essais en la matière se nomme Honkai Nexus Anima, et va sensiblement lorgner vers le principe de Pokémon avec des tas de créatures à collecter. Le titre se dévoile aujourd’hui un peu plus et nous promet un test dès le mois prochain.

Honkai Nexus Anima

Premier essai public pour le Pokémon-like

HoYoverse a partagé une nouvelle bande-annonce pour Honkai Nexus Anima, qui nous donne un nouvel aperçu du monde et des dresseurs, pardon, des Animaitres que l’on va rencontrer au cours de notre aventure. On ne sait d’ailleurs toujours pas vraiment ce que vient faire Blade de Honkai Star Rail dans toute cette histoire, mais il est en tout cas très mis en avant, peut-être pour mieux attirer la communauté de cet autre gacha populaire.

Si cette vidéo ne montre rien du gameplay, on en a un premier aperçu avec une image partagée sur le site officiel, qui nous montre à quoi vont ressembler les batailles de créatures. On sait également qu’il faudra former des liens avec les Anima pour les rendre plus forts, afin qu’ils évoluent. Et pour ne pas trop s’éloigner du modèle Pokémon, on rencontrera même des créatures chromatiques, avec un peu de chance.

Vous pourrez vous-mêmes mettre un orteil dans ce monde dès le 9 juillet, date à laquelle une bêta fermée de Honkai Nexus Anima sera proposée sur PC et mobiles. Pour y participer, il faudra vous inscrire sur le site officiel du jeu. Notez que votre progression sera effacée une fois cette bêta terminée, mais on ignore encore quand celle-ci prendra fin.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

HoYoverse (Genshin Impact, Honkai Star Rail) officialise son Pokémon-like avec Honkai Nexus Anima, voici les premières infos

pc ios android
HoYoverse (Genshin Impact, Honkai Star Rail) officialise son Pokémon-like avec Honkai Nexus Anima, voici les premières infos

CD Projekt Red a l’impression que le public ne lui a toujours pas pardonné le lancement de Cyberpunk 2077

pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one switch 2
CD Projekt Red a l’impression que le public ne lui a toujours pas pardonné le lancement de Cyberpunk 2077

Le jeu de cache-cache Meccha Chameleon devient un vrai phénomène avec des millions de jeux vendus en quelques jours

pc
Le jeu de cache-cache Meccha Chameleon devient un vrai phénomène avec des millions de jeux vendus en quelques jours

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 22 juin (Star Fox, Deer & Boy, Deltarune…)

pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 22 juin (Star Fox, Deer & Boy, Deltarune…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Débrief : GTA 6 préco, fermetures chez Xbox et Call of Duty Black Ops 1 & 2 PS5
Débrief : GTA 6 préco, fermetures chez Xbox et Call of Duty Black Ops 1 & 2 PS5
Guild Wars étend son univers avec Mistbound, un deckbuilder tactique en free-to-play à venir sur PC et mobile
pc android
Guild Wars étend son univers avec Mistbound, un deckbuilder tactique en free-to-play à venir sur PC et mobile
Claude Guillemot, l’un des cofondateurs d’Ubisoft, a péri dans le crash d’un avion ce vendredi
Claude guillemot Ubisoft
[MAJ] Halo: Campaign Evolved nécessitera deux abonnements PS Plus sur PS5… pour profiter de la coopération en local
pc ps5 xbox series
[MAJ] Halo: Campaign Evolved nécessitera deux abonnements PS Plus sur PS5… pour profiter de la coopération en local
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Greats Of The Game
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Greats Of The Game
Voici 5 raisons de jouer à Maseylia: Echoes of the Past, ce metroidvania 3D français aussi captivant qu’immersif
pc ps5 xbox series switch switch 2
Maseylia echoes of the past
Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu
Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas
pc ps5 xbox series xbox one
Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas
Les stocks du Steam Controller sont tellement insuffisants que Valve pourrait ne pas vous livrer avant 2027
pc
Les stocks du Steam Controller sont tellement insuffisants que Valve pourrait ne pas vous livrer avant 2027
Kenishiro de Ken le Survivant viendra régler ses comptes avec le casting de Fatal Fury: City of the Wolves dans quelques jours
pc ps5 xbox series ps4
Kenishiro de Ken le Survivant viendra régler ses comptes avec le casting de Fatal Fury: City of the Wolves dans quelques jours
Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés
pc ps5 xbox series switch switch 2
Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés
Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée
pc ps5 xbox series switch ps4
Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée
Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe
pc ps5 xbox series
Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe
Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus
Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus
Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay
State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
pc ps5 xbox series
State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine
pc
L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine
My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée
pc ps5 xbox series
My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée
Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC
pc
Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)
pc ps5 xbox series ios android ps4
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)
Voici la jaquette officielle de GTA 6, les précommandes ouvriront dans une semaine
ps5 xbox series
Voici la jaquette officielle de GTA 6, les précommandes ouvriront dans une semaine
À cause de l’IA générative chez Epic, la collaboration fraichement annoncée entre Vampire Survivors et Fortnite pourrait ne pas avoir lieu
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
À cause de l’IA générative chez Epic, la collaboration fraichement annoncée entre Vampire Survivors et Fortnite pourrait ne pas avoir lieu
La fermeture potentielle de Nagoshi Studios semble de plus en plus évidente avec le départ du réalisateur Daisuke Sato
pc
La fermeture potentielle de Nagoshi Studios semble de plus en plus évidente avec le départ du réalisateur Daisuke Sato
Une démo est désormais disponible pour tester les nouveautés de Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok
pc ps5 ps4 switch 2
Une démo est désormais disponible pour tester les nouveautés de Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok