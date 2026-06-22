Honkai Nexus Anima : Le Pokémon de HoYoverse (Genshin Impact) entrera en phase de test dans quelques jours

Premier essai public pour le Pokémon-like

HoYoverse a partagé une nouvelle bande-annonce pour Honkai Nexus Anima, qui nous donne un nouvel aperçu du monde et des dresseurs, pardon, des Animaitres que l’on va rencontrer au cours de notre aventure. On ne sait d’ailleurs toujours pas vraiment ce que vient faire Blade de Honkai Star Rail dans toute cette histoire, mais il est en tout cas très mis en avant, peut-être pour mieux attirer la communauté de cet autre gacha populaire.

Si cette vidéo ne montre rien du gameplay, on en a un premier aperçu avec une image partagée sur le site officiel, qui nous montre à quoi vont ressembler les batailles de créatures. On sait également qu’il faudra former des liens avec les Anima pour les rendre plus forts, afin qu’ils évoluent. Et pour ne pas trop s’éloigner du modèle Pokémon, on rencontrera même des créatures chromatiques, avec un peu de chance.

Vous pourrez vous-mêmes mettre un orteil dans ce monde dès le 9 juillet, date à laquelle une bêta fermée de Honkai Nexus Anima sera proposée sur PC et mobiles. Pour y participer, il faudra vous inscrire sur le site officiel du jeu. Notez que votre progression sera effacée une fois cette bêta terminée, mais on ignore encore quand celle-ci prendra fin.