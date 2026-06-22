Amazon : Le Prime Day revient du 23 au 26 juin, comment se préparer pour ne manquer aucun bon plan

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Même si beaucoup de magasins ont la clim, vous n’avez peut-être pas envie d’aller faire les boutiques par cette chaleur caniculaire. Autant rester chez soi en ne prenant aucun risque d’insolation, surtout quand Amazon lance ses soldes bien avant le reste du monde. Le Prime Day sera de retour dès ce 23 juin, et on fait le point sur la meilleure manière d’en profiter.

Le Prime Day d'Amazon aura lieu du 23 au 26 juin

Quand aura lieu le Prime Day d’Amazon ?

Pas besoin d’attendre le top départ des soldes pour faire le plein de bons plans, et ce grâce au Prime Day organisé par Amazon. La prochaine édition de ce Prime Day aura lieu du mardi 23 juin dès minuit jusqu’au 26 juin prochain.

Vous l’aurez compris, même si on parle de « Prime Day », il n’est pas question d’une seule journée de promotions, mais de plusieurs. Durant cette période, les membres Amazon Prime, et seulement eux, pourront profiter d’offres exclusives sur des milliers de produits à travers le site Amazon, notamment dans le domaine du jeu vidéo et de l’high-tech, parmi tous les rayons disponibles.

Comment profiter du Prime Day d’Amazon ?

Pour profiter du Prime Day d’Amazon, vous vous en doutez, il faut donc être abonné Amazon Prime. Si vous n’avez jamais été abonnés, bonne nouvelle : vous pouvez profiter dès aujourd’hui d’un essai gratuit de 30 jours. Vous pourrez ainsi avoir accès aux offres du Prime Day sans surcoût, ce qui est une double bonne affaire pour vous.

Pour les autres, on rappelle que l’abonnement est fixé à 6,99 € par mois, sauf pour les étudiants de 18-24 qui bénéficient d’un tarif préférentiel à 3,49 €. Un coût qui pourrait être rentabilisé en un seul achat selon les offres proposées, à moins de préférer l’option à l’année à 69,99 €, où vous pourrez profiter sur une plus longue durée de tout un tas d’avantages comme les jeux du Prime Gaming ou toutes les séries et films de Prime Video, mais également Audible, qui permet d’écouter des milliers de livres audio

Comment bien se préparer pour le Prime Day ?

Pour profiter au mieux de cette période de Prime Day chez Amazon, plusieurs conseils s’imposent. Même si beaucoup d’entre vous feront ici des achats imprévus, il est important de tout de même vous organiser un peu en établissant une liste d’envies, directement sur votre compte Amazon. Ainsi, en enregistrant les objets que vous souhaitez acheter, vous n’aurez besoin que d’un coup d’oeil dès le début du Prime Day pour voir s’ils entrent dans le cadre d’une promo flash, histoire de les acheter directement.

Si vous ne savez pas encore quoi acheter, mais que vous ne souhaitez pas passer à côté d’une excellente affaire, n’oubliez pas de vous intéresser au Baromètre des ventes. Particulièrement utile pour voir les offres les plus sollicitées par le public ici, surtout au rayon jeu vidéo où vous verrez les meilleures affaires du moment.

Quelles sont les meilleures offres du Prime Day ?

Pour le moment, Amazon n’a pas encore communiqué à propos des offres jeux vidéo du Prime Day, mais vous pouvez déjà aller faire un tour sur la page officielle de l’événement pour bénéficier d’offres high-tech en avance.

Il faut également s’intéresser aux autres offres du moment, qui n’ont pas attendu le Prime Day pour vous faire faire quelques économies. On pense à la Nintendo Switch 2 qui est affichée à seulement 399,99 € sur Amazon. Un tarif assez imbattable pour une console qui verra son prix être augmenté à la rentrée. C’est donc peut-être votre dernière occasion de vous payer la console de Nintendo à un tarif « raisonnable ».

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