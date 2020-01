Comment gagner de l’EXP et de l’argent facilement – Tokyo Mirage Sessions FE Encore

Comme presque tous les JRPG, Tokyo Mirage Sessions FE Encore vous demandera des heures d’entrainement afin de faire progresser le niveau de vos personnages. Mais grinder peut s’avérer être très vite ennuyeux pour ceux qui n’aurait ni le temps, ni l’envie d’y passer autant de temps. Voici donc quelques conseils pour progresser plus vite dans le jeu.

Entraînez-vous dans les Domaines

Avec cette version Switch, le Palais fleuri accueille les Domaines, qui sont des Idolasphères quelque peu spéciales. Ces donjons optionnels sont en réalité très utiles pour progresser rapidement dans l’aventure, notamment en ce qui concerne l’expérience.

Pour monter rapidement en niveau, rendez-vous au Domaine de l’entraînement. A l’intérieur de cette petite salle, vous croiserez dans un premier temps des ennemis très faibles. Au fur et à mesure des combats, le niveau des ennemis augmentera très vite.

Mais même en effectuant des combats contre des monstres de bas niveau, vous récolterez des Tomes. Ces objets peuvent être consommés par vos personnages hors combat, et leur permettra de monter leur jauge d’expérience au maximum. Il suffira ensuite d’effectuer un simple petit combat pour qu’ils passent au niveau supérieur.

Effectuez des Overkills pour gagner plus d’argent et d’objets

Vous l’aurez compris, le but est ici d’amasser le plus de Tomes possibles, et de les distribuer aux personnages entre deux combats. Il est ainsi possible de gagner une dizaine de niveaux en seulement quelques minutes, et ce même contre des ennemis faibles.

Pour maximiser vos chances d’obtenir des Tomes, n’hésitez pas à abuser des Sessions, et surtout des Overkills, qui vous feront en plus de cela gagner beaucoup de yens. Faites également en sorte que vos personnages possèdent le Radiant Skill « A la volée », qui leur permet de rejoindre la Session même s’ils font partie du Sub-Cast. Cela vous évitera de recourir à une rotation entre chaque combat.

Utilisez le même système pour gagner de la maîtrise, cette fois-ci en vous rendant dans le Domaine des maîtres et en usant des Livres de Maîtrise. Pour les objets rares, direction le Domaine du prisonnier afin d’acquérir des objets et des performa plus rares.

Vous pouvez retrouver tous nos conseils sur notre guide de Tokyo Mirage Sessions FE Encore.