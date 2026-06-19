Voici 5 raisons de jouer à Maseylia: Echoes of the Past, ce metroidvania 3D français aussi captivant qu’immersif

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Si vous avez suivi nos dernières éditions de l’AG French Direct, vous n’avez pas pu passer à côté de ce Metroidvania surprenant. Par deux fois, nous vous présentions Maseylia: Echoes of the Past, une aventure en 3D développée par le jeune studio indépendant Sol Brothers. Une épopée surprenante, onirique, pas si simple par moments, mais qui vous transporte dans une ambiance aussi surréaliste que mystérieuse que nous vous conseillons de tester lors de vos journées d’été caniculaires . Voici 5 raisons de ne pas passer à côté de l’expérience Maseylia: Echoes of the Past alors qu’il sort sur PC ce 19 juin, avant un portage sur consoles prévu dans un second temps.

Maseylia echoes of the past Cet article propose du contenu sponsorisé
Maseylia: Echoes of the Past

Pour vivre un Metroidvania en 3D, pas banal !

Inspiré de jeux comme Metroid Prime, Pseudoregalia ou encore Hollow Knight, Maseylia: Echoes of the Past est un Metroidvania, mais cette fois entièrement créé en véritable 3D. Une manière finalement assez peu courante d’aborder ce genre d’aventures, plutôt habituées aux vues en 2D. Maseylia: Echoes of the Past va même plus loin en proposant un triptyque de gameplay plutôt complet, mélangeant une exploration dans des biomes interconnectés, des séquences de plateforme, une narration environnementale cryptique, des mouvements fluides évolutifs ainsi que des combats dynamiques contre divers ennemis et même des boss uniques.

Découvrez Maseylia: Echoes of the Past sur Steam

Qui dit Metroidvania dit forcément exploration menant à de nouvelles zones, zones pouvant être inaccessibles si vous ne disposez pas du pouvoir ou de la capacité nécessaire pour les traverser. Maseylia: Echoes of the Past vous expose très rapidement à cette mécanique avant de vous apprendre à taper, glisser ou viser avec votre arc, pour progresser dans le premier biome. Tout va ensuite s’enchaîner avec l’apparition de séquences sous-marines, mais également d’un dash aérien, d’un double-saut ou d’autres mécaniques de mobilité avancées comme l’arrivée d’un grappin, vous permettant de vous tracter vers des bulles flottantes, mais également d’autres surprises que nous vous taisons.

Grâce à ces habiletés acquises à la sueur de votre front, vous allez autant pouvoir ouvrir de nouvelles portes que découvrir de tout nouveaux biomes (six biomes sont au total disponibles, tous différents et à l’atmosphère singulière), et par ailleurs, revisiter d’anciennes zones, découvrir des passages cachés menant à des secrets bien dissimulés, avec de nouveaux pouvoirs qui vont redéfinir votre manière de progresser.

Pour l’expérience poétique et onirique

Maseylia echoes of the past new screenshots release 3 3

Maseylia: Echoes of the Past vous fera traverser six biomes tous différents

Le monde de Maseylia: Echoes of the Past est pour ainsi dire… mystérieux. Cryptique quand vous lancez le jeu, il se pourrait bien que vous vous laissiez emporter par cet univers aussi étrange qu’onirique, dans un monde lointain et pourtant aux thèmes si contemporains. Sur cette planète en ruines, vous parcourez des terres ravagées par une guerre destructrice ayant conduit à sa colonisation par une civilisation technologiquement avancée venue du « ciel », malgré une période d’Entente trompeuse.

Vous incarnez un descendant « survivant » de cette époque, vivant au cœur d’un groupe caché du monde extérieur, qui part à la recherche de son père, Cain, disparu depuis peu après être parti chercher de la nourriture. Découvrant pour la première fois cette planète désolée et abandonnée, notre héros va devoir compter sur ses capacités et son instinct pour retrouver la trace de son père et reconstituer l’histoire de ce peuple sacrifié à l’aide des ruines, d’éléments narratifs sous forme de journaux de bord ou d’échos du passé vous révélant progressivement l’histoire organique mais surtout absolument immersive de Maseylia: Echoes of the Past.

Vous ne comprendrez pas tout tout de suite, mais en persévérant à travers les différents biomes, il se pourrait bien que vous découvriez bien plus que la vérité que vous étiez venu chercher, le tout au milieu de machines oubliées et de créatures sauvages qui veulent votre peau.

Pour ce vrai charme à la française

Au risque d’insister, l’une des raisons pour lesquelles Maseylia : Echoes of the Past devrait attirer votre attention, c’est aussi par rapport à notre côté chauvin. Le jeu de Sol Brothers est en effet développé chez nous, en métropole, par des développeurs français, il est donc de bonne guerre que de mettre en avant cet aspect précis.

Mais fort heureusement, cela ne suffit pas et Maseylia: Echoes of the Past jouit d’une complétude ludique et artistique aussi raffinée que singulière pour un premier jeu commercial, en témoigne cette direction artistique très directement inspirée de l’œuvre de Moebius (et par extension de jeux comme Sable), mais également d’autres inspirations plus larges comme le film d’animation Nausicaä de la Vallée du Vent ou encore la série animée Scavengers Reign, sur divers aspects artistiques. Ce qui donne un dépaysement visuel tout au long de l’aventure, avec un univers aussi fragile que mystérieux, des biomes variés et une carte intégralement dessinée à la main.

Pour les amateurs de défi

Maseylia echoes of the past new screenshots release 9 7

Maseylia: Echoes of the Past réserve de nouveaux défis aux plus aguerris

Si vous pensez pouvoir explorer tranquillement l’univers cryptique et impénétrable de Maseylia: Echoes of the Past, désolé de vous signaler que vous risquez de rapidement vous heurter à une réalité tout autre. Bien que le jeu de Sol Brothers ne place pas les affrontements au cœur de son gameplay, vous devrez tout de même vous heurter à une demi-douzaine de boss retors, souvent bien plus grands que vous et aux patterns à apprendre pour pouvoir triompher grâce à toutes les facultés de mobilité acquises.

Car justement, même si ces combats de boss pourraient vous donner un peu de défi, n’oublions pas les phases de plateforme où il faudra habilement se mouvoir. En plus des secrets à dénicher et des raccourcis bien pensés, notons également la présence de niveaux bonus impitoyables une fois l’aventure bouclée à 100%

Pour cette histoire de famille

Chose peu commune, Maseylia: Echoes of the Past est avant tout une épopée familiale. L’histoire d’un nancéien, Victor Abresol, développeur indépendant sur la quasi-totalité du projet et donc game director, qui a fait ses armes sur les éditeurs de cartes de World of Warcraft III avant de découvrir GameMaker, puis Unity pour plusieurs prototypes avant de se lancer dans Maseylia: Echoes of the Past. Mais Victor est également aidé de ses deux frères, Théo (pour la partie narration, direction créative et marketing notamment) et Jean (pour la communication, l’interface utilisateur et les réseaux sociaux). Un projet de frangins devenu réalité, et qui prend vie après plusieurs années de gestation.

La fine équipe s’est d’ailleurs associée également avec Zach Fitzgerald, collaborateur de longue date, ici pour la musique et le sound design global de l’expérience, avec en soutien Valentin Huerta comme producteur exécutif sur la narration visuelle et les cinématiques, MOTIONALIEN Studio pour les cinématiques également, ainsi que six stagiaires de l’ISART Paris, pour divers travaux artistiques. La musique fait d’ailleurs partie intégrante de l’aventure Maseylia, avec des thèmes rythmés et parfaitement intégrés aux biomes traversés, même si celle-ci saura se faire discrète le moment venu.

Découvrez Maseylia: Echoes of the Past sur Steam

Si le projet vous a quelque peu émoustillé, vous pouvez pour l’instant retrouver Maseylia: Echoes of the Past sur Steam pour 17 € avec une remise de 20% pour le lancement. Une démo est d’ailleurs toujours disponible. Le studio a confirmé une nouvelle fois le développement actif du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch, mais a par ailleurs annoncé par surprise une sortie physique, prévue sur PS5 et Nintendo Switch à une date encore inconnue. Une distribution rendue possible grâce au partenariat avec l’éditeur tchèque Nejcraft, au prix de 35 € (le contenu est encore en attente de détails) et dont les précommandes sont déjà ouvertes sur leur site. Une belle histoire qui se voit d’ailleurs entièrement optimisée pour Steam Deck et Linux (mais jouable aussi sur Rog Ally, par exemple) et qui s’apprête donc à vous ouvrir ses portes dès maintenant.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Maseylia: Echoes of the Past
Maseylia: Echoes of the Past
pc ps5 xbox series switch switch 2

Date de sortie : 19/06/2026

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

« Je pense que nous avons trouvé un bon équilibre » : Victor Abresol, le game director de Maseylia: Echoes of the Past se livre à quelques jours de la sortie du metroidvania 3D français

pc ps5 xbox series switch switch 2
Maseylia: Echoes of the Past

Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo

pc ps5 xbox series switch switch 2
Maseylia: Echoes of the Past

Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi

pc ps5 xbox series switch switch 2
Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi

Trouvez votre chemin dans le labyrinthique Maseylia: Echoes of the Past, un metroidvania français prévu en 2026

pc ps5 xbox series switch 2
maseylia: echoes of the past
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu
Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas
pc ps5 xbox series xbox one
Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas
Les stocks du Steam Controller sont tellement insuffisants que Valve pourrait ne pas vous livrer avant 2027
pc
Les stocks du Steam Controller sont tellement insuffisants que Valve pourrait ne pas vous livrer avant 2027
Kenishiro de Ken le Survivant viendra régler ses comptes avec le casting de Fatal Fury: City of the Wolves dans quelques jours
pc ps5 xbox series ps4
Kenishiro de Ken le Survivant viendra régler ses comptes avec le casting de Fatal Fury: City of the Wolves dans quelques jours
Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés
pc ps5 xbox series switch switch 2
Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés
Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée
pc ps5 xbox series switch ps4
Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée
Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe
pc ps5 xbox series
Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe
Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus
Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus
Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay
State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
pc ps5 xbox series
State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine
pc
L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine
My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée
pc ps5 xbox series
My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée
Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC
pc
Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)
pc ps5 xbox series ios android ps4
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)
Voici la jaquette officielle de GTA 6, les précommandes ouvriront dans une semaine
ps5 xbox series
Voici la jaquette officielle de GTA 6, les précommandes ouvriront dans une semaine
À cause de l’IA générative chez Epic, la collaboration fraichement annoncée entre Vampire Survivors et Fortnite pourrait ne pas avoir lieu
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
À cause de l’IA générative chez Epic, la collaboration fraichement annoncée entre Vampire Survivors et Fortnite pourrait ne pas avoir lieu
La fermeture potentielle de Nagoshi Studios semble de plus en plus évidente avec le départ du réalisateur Daisuke Sato
pc
La fermeture potentielle de Nagoshi Studios semble de plus en plus évidente avec le départ du réalisateur Daisuke Sato
Une démo est désormais disponible pour tester les nouveautés de Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok
pc ps5 ps4 switch 2
Une démo est désormais disponible pour tester les nouveautés de Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok
Arc System Works organisera son propre showcase à la fin du mois pour parler de ses jeux
pc ps5
Arc System Works organisera son propre showcase à la fin du mois pour parler de ses jeux
Street Fighter 6 : Yasmine virevolte dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera début août
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Yasmine virevolte dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera début août
Le costume du film Spider-Man: Brand New Day arrive en DLC gratuit dans Marvel’s Spider-Man 2
pc ps5
Le costume du film Spider-Man: Brand New Day arrive en DLC gratuit dans Marvel’s Spider-Man 2
Le bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia est disponible en précommande, voici où le trouver au meilleur prix
switch 2
bundle nintendo switch 2 pokemon pokopia
[MAJ] C’est officiel, un portage de Call of Duty: Black Ops et Black Ops II est annoncé pour juillet sur les consoles PlayStation
pc xbox one ps3 xbox 360
Call of Duty : Black Ops
Dispatch : Un DLC gratuit rend les versions Switch et Switch 2 moins censurées, avec d’autres options amusantes
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dispatch : Un DLC gratuit rend les versions Switch et Switch 2 moins censurées, avec d’autres options amusantes