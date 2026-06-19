Voici 5 raisons de jouer à Maseylia: Echoes of the Past, ce metroidvania 3D français aussi captivant qu’immersif

Pour vivre un Metroidvania en 3D, pas banal !

Inspiré de jeux comme Metroid Prime, Pseudoregalia ou encore Hollow Knight, Maseylia: Echoes of the Past est un Metroidvania, mais cette fois entièrement créé en véritable 3D. Une manière finalement assez peu courante d’aborder ce genre d’aventures, plutôt habituées aux vues en 2D. Maseylia: Echoes of the Past va même plus loin en proposant un triptyque de gameplay plutôt complet, mélangeant une exploration dans des biomes interconnectés, des séquences de plateforme, une narration environnementale cryptique, des mouvements fluides évolutifs ainsi que des combats dynamiques contre divers ennemis et même des boss uniques.

Qui dit Metroidvania dit forcément exploration menant à de nouvelles zones, zones pouvant être inaccessibles si vous ne disposez pas du pouvoir ou de la capacité nécessaire pour les traverser. Maseylia: Echoes of the Past vous expose très rapidement à cette mécanique avant de vous apprendre à taper, glisser ou viser avec votre arc, pour progresser dans le premier biome. Tout va ensuite s’enchaîner avec l’apparition de séquences sous-marines, mais également d’un dash aérien, d’un double-saut ou d’autres mécaniques de mobilité avancées comme l’arrivée d’un grappin, vous permettant de vous tracter vers des bulles flottantes, mais également d’autres surprises que nous vous taisons.

Grâce à ces habiletés acquises à la sueur de votre front, vous allez autant pouvoir ouvrir de nouvelles portes que découvrir de tout nouveaux biomes (six biomes sont au total disponibles, tous différents et à l’atmosphère singulière), et par ailleurs, revisiter d’anciennes zones, découvrir des passages cachés menant à des secrets bien dissimulés, avec de nouveaux pouvoirs qui vont redéfinir votre manière de progresser.

Pour l’expérience poétique et onirique

Le monde de Maseylia: Echoes of the Past est pour ainsi dire… mystérieux. Cryptique quand vous lancez le jeu, il se pourrait bien que vous vous laissiez emporter par cet univers aussi étrange qu’onirique, dans un monde lointain et pourtant aux thèmes si contemporains. Sur cette planète en ruines, vous parcourez des terres ravagées par une guerre destructrice ayant conduit à sa colonisation par une civilisation technologiquement avancée venue du « ciel », malgré une période d’Entente trompeuse.

Vous incarnez un descendant « survivant » de cette époque, vivant au cœur d’un groupe caché du monde extérieur, qui part à la recherche de son père, Cain, disparu depuis peu après être parti chercher de la nourriture. Découvrant pour la première fois cette planète désolée et abandonnée, notre héros va devoir compter sur ses capacités et son instinct pour retrouver la trace de son père et reconstituer l’histoire de ce peuple sacrifié à l’aide des ruines, d’éléments narratifs sous forme de journaux de bord ou d’échos du passé vous révélant progressivement l’histoire organique mais surtout absolument immersive de Maseylia: Echoes of the Past.

Vous ne comprendrez pas tout tout de suite, mais en persévérant à travers les différents biomes, il se pourrait bien que vous découvriez bien plus que la vérité que vous étiez venu chercher, le tout au milieu de machines oubliées et de créatures sauvages qui veulent votre peau.

Pour ce vrai charme à la française

Au risque d’insister, l’une des raisons pour lesquelles Maseylia : Echoes of the Past devrait attirer votre attention, c’est aussi par rapport à notre côté chauvin. Le jeu de Sol Brothers est en effet développé chez nous, en métropole, par des développeurs français, il est donc de bonne guerre que de mettre en avant cet aspect précis.

Mais fort heureusement, cela ne suffit pas et Maseylia: Echoes of the Past jouit d’une complétude ludique et artistique aussi raffinée que singulière pour un premier jeu commercial, en témoigne cette direction artistique très directement inspirée de l’œuvre de Moebius (et par extension de jeux comme Sable), mais également d’autres inspirations plus larges comme le film d’animation Nausicaä de la Vallée du Vent ou encore la série animée Scavengers Reign, sur divers aspects artistiques. Ce qui donne un dépaysement visuel tout au long de l’aventure, avec un univers aussi fragile que mystérieux, des biomes variés et une carte intégralement dessinée à la main.

Pour les amateurs de défi

Si vous pensez pouvoir explorer tranquillement l’univers cryptique et impénétrable de Maseylia: Echoes of the Past, désolé de vous signaler que vous risquez de rapidement vous heurter à une réalité tout autre. Bien que le jeu de Sol Brothers ne place pas les affrontements au cœur de son gameplay, vous devrez tout de même vous heurter à une demi-douzaine de boss retors, souvent bien plus grands que vous et aux patterns à apprendre pour pouvoir triompher grâce à toutes les facultés de mobilité acquises.

Car justement, même si ces combats de boss pourraient vous donner un peu de défi, n’oublions pas les phases de plateforme où il faudra habilement se mouvoir. En plus des secrets à dénicher et des raccourcis bien pensés, notons également la présence de niveaux bonus impitoyables une fois l’aventure bouclée à 100%

Pour cette histoire de famille

Chose peu commune, Maseylia: Echoes of the Past est avant tout une épopée familiale. L’histoire d’un nancéien, Victor Abresol, développeur indépendant sur la quasi-totalité du projet et donc game director, qui a fait ses armes sur les éditeurs de cartes de World of Warcraft III avant de découvrir GameMaker, puis Unity pour plusieurs prototypes avant de se lancer dans Maseylia: Echoes of the Past. Mais Victor est également aidé de ses deux frères, Théo (pour la partie narration, direction créative et marketing notamment) et Jean (pour la communication, l’interface utilisateur et les réseaux sociaux). Un projet de frangins devenu réalité, et qui prend vie après plusieurs années de gestation.

La fine équipe s’est d’ailleurs associée également avec Zach Fitzgerald, collaborateur de longue date, ici pour la musique et le sound design global de l’expérience, avec en soutien Valentin Huerta comme producteur exécutif sur la narration visuelle et les cinématiques, MOTIONALIEN Studio pour les cinématiques également, ainsi que six stagiaires de l’ISART Paris, pour divers travaux artistiques. La musique fait d’ailleurs partie intégrante de l’aventure Maseylia, avec des thèmes rythmés et parfaitement intégrés aux biomes traversés, même si celle-ci saura se faire discrète le moment venu.

Si le projet vous a quelque peu émoustillé, vous pouvez pour l’instant retrouver Maseylia: Echoes of the Past sur Steam pour 17 € avec une remise de 20% pour le lancement. Une démo est d’ailleurs toujours disponible. Le studio a confirmé une nouvelle fois le développement actif du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch, mais a par ailleurs annoncé par surprise une sortie physique, prévue sur PS5 et Nintendo Switch à une date encore inconnue. Une distribution rendue possible grâce au partenariat avec l’éditeur tchèque Nejcraft, au prix de 35 € (le contenu est encore en attente de détails) et dont les précommandes sont déjà ouvertes sur leur site. Une belle histoire qui se voit d’ailleurs entièrement optimisée pour Steam Deck et Linux (mais jouable aussi sur Rog Ally, par exemple) et qui s’apprête donc à vous ouvrir ses portes dès maintenant.