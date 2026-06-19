Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés

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Avant de proposer un nouveau DLC majeur, Bandai Namco veut faire en sorte que Digimon Story: Time Stranger touche un plus large public, même si le jeu est déjà un carton à l’échelle de la licence. C’est pourquoi le RPG arrivera d’ici quelques semaines sur les deux Nintendo Switch, avec une nouveauté sur Switch 2 qui a de quoi faire jalouser les autres plateformes : des modes d’affichage. Heureusement, cela sera aussi intégré aux autres versions du jeu grâce à une mise à jour gratuite qui ne s’arrêtera pas là.

Digimon Story: Time Stranger

Enfin une version plus fluide sur consoles

La mise à jour de Digimon Story: Time Stranger sera disponible dès le 9 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, soit 24 heures avant la sortie des portages Switch et Switch 2 (ce qui s’explique par le fait que ces derniers sortent le 9 juillet au Japon). Au programme de cette update, l’arrivée des fameux modes d’affichage, qui vous permettra enfin de jouer en 60 images par seconde si vous le souhaitez, au prix d’un petit sacrifice visuel. Cela sera directement implémenté dans la version Switch 2 du jeu.

De plus, cette mise à jour gratuite ajoutera également un mode Photo durant les phases d’exploration, ce qui veut dire qu’il ne pourra pas être activé pendant les affrontements. On note aussi quelques détails comme un nouvel écran dans la Digifarm pour vérifier les conditions de Digivolutions de vos créatures, ainsi que l’ajout d’un assistant Terriermon, qui sera jouable. De beaux ajouts pour patienter jusqu’à l’extension majeure prévue pour 2027.

Digimon time stranger 1

Le contenu de la mise à jour de Digimon Story: Time Stranger

Pour en savoir un peu plus sur ce Digimon Story: Time Stranger, on vous redirige vers notre test complet.

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Jaquette de Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
pc ps5 xbox series switch switch 2

Date de sortie : 03/10/2025

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