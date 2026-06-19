Les stocks du Steam Controller sont tellement insuffisants que Valve pourrait ne pas vous livrer avant 2027

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Non content de devoir gérer la crise de la RAM avec sa Steam Machine, Valve doit aussi faire face à des soucis de stocks pour son Steam Controller. La demande a été bien plus importante que l’offre lors de l’ouverture des précommandes, si bien que Valve a été contraint de mettre des mesures en place afin d’éviter tout abus lorsque les stocks sont peu à peu revenus. Et s’il est désormais possible de réserver le Steam Controller, rien ne dit que vous serez livrés avant l’année prochaine.

La manette Steam Controller de Valve

De bon augure pour la Steam Machine

Dans un nouveau post de blog, Valve a préféré jouer la carte de la transparence en indiquant que des retards de livraison sont à prévoir autour du Steam Controller. Pour cela, il prévoit trois vagues d’envois d’ici septembre, puis décembre, et enfin 2027, sans communiquer de date plus précise pour le moment :

 « Lorsque nous avons lancé le Steam Controller le mois dernier, nous avons rapidement constaté que la demande initiale dépassait nos attentes. Nous espérons que l’adoption d’un système de file d’attente pour les réservations a considérablement amélioré l’expérience pour la clientèle. Cela nous a également été utile dans nos efforts de planification, alors que nous tentons d’en expédier un maximum le plus rapidement possible. Nous n’avons pas l’intention d’arrêter de fabriquer le Steam Controller. Cependant, le décalage entre la demande actuelle que nous observons et le nombre d’unités que nous savons pouvoir produire d’ici à la fin de l’année nous pousse à gérer dans la mesure du possible les attentes des gens dans l’expectative de passer commande. »

Autant dire que si vous ne réservez que maintenant votre manette, vous allez l’attendre longtemps. Ce qui ne laisse pas beaucoup d’espoir sur la gestion des stocks de la Steam Machine, qui doit arriver cet été. Puisque Valve ne distribue pas ses produits en « gros » auprès des boutiques, il ne peut pas produire en grande quantité, ce qui occasionne ce type de rupture. On aurait pu penser que ce cas n’arriverait pas avec une simple manette, et pourtant.

Tous les détails concernant la réservation d’un Steam Controller sont à retrouver dans l’article de Valve.

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