Les sorties jeux vidéo de la semaine du 22 juin (Star Fox, Deer & Boy, Deltarune…)

Les sorties de la semaine

Au rayon des sorties jeux vidéo à surveiller cette semaine, on note évidemment la sortie de Star Fox sur Switch 2. À défaut de proposer un vrai nouvel épisode, Nintendo continue dans le recyclage, mais avec un remake qui nous fera découvrir Lylat Wars sous son meilleur visage.

On jettera aussi un coup d’œil à Deer & Boy, aventure que l’on pressent déjà comme étant très émouvante. Et puis les possesseurs de Switch 2 auront de quoi faire avec pas mal de portages, comme celui de Devil May Cry 5. Pleins de bons jeux à surveiller, mais tentez tout de même de ne pas surchauffer votre habitation et pensez à rester hydratés.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

22 juin

23 juin

24 juin

25 juin