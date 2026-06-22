Les sorties jeux vidéo de la semaine du 22 juin (Star Fox, Deer & Boy, Deltarune…)
C’est officiellement l’été, et la canicule est malheureusement déjà là. Dans ce contexte, il est normal de vouloir éviter de créer encore plus de chaleur chez soi en allumant une console ou un PC. Mais cette semaine, il y a quand même quelques sorties jeux vidéo à surveiller malgré ce climat hostile à la détente.
Les sorties de la semaine
Au rayon des sorties jeux vidéo à surveiller cette semaine, on note évidemment la sortie de Star Fox sur Switch 2. À défaut de proposer un vrai nouvel épisode, Nintendo continue dans le recyclage, mais avec un remake qui nous fera découvrir Lylat Wars sous son meilleur visage.
On jettera aussi un coup d’œil à Deer & Boy, aventure que l’on pressent déjà comme étant très émouvante. Et puis les possesseurs de Switch 2 auront de quoi faire avec pas mal de portages, comme celui de Devil May Cry 5. Pleins de bons jeux à surveiller, mais tentez tout de même de ne pas surchauffer votre habitation et pensez à rester hydratés.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
22 juin
- Dark Scrolls (PC, Switch)
- SAND: Raiders of Sophies (PC, accès anticipé)
23 juin
- Deer & Boy (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Wanderstop (Switch 2)
- Frostpunk 2 – Breach of Trust (PC, PS5, Xbox Series)
- Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition (Switch 2)
- Destroy All Humans! (Switch 2)
24 juin
- Deltarune – Chapitre 5 (PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2)
- Empulse (PC, accès anticipé)
25 juin
- Star Fox (Switch 2)
- Dead or Alive 6 Last Round (PC, PS5, Xbox Series)
- Gecko Gods (Switch 2)
- Namco Legendary Mountains (PC, Switch, Switch 2)