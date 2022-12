L’équipe d’ActuGaming vous souhaite une bonne année 2023 !

C’est la nouvelle année ! 2023 ouvre ses portes et on l’espère remplie de belles surprises. Après une année 2022 relativement riche pour le jeu vidéo, mais plus compliquée à bien des égards, les regards sont désormais tournés vers l’avenir et l’on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.

Merci à vous, et bonne année 2023 !

2022 a été une année de reprise pour le secteur du jeu vidéo : après la pandémie qui a fortement impacté la production de nombreux titres, cette année a permis de relancer tout ça, avec pas mal de noms qui en ressortent : Elden Ring, God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem, Pentiment ou encore Xenoblade Chronicles 3. La scène indépendante n’est pas en reste et a encore une fois su nous surprendre comme nous le montrons si bien dans notre sélection de 18 titres indépendants qu’il ne fallait pas manquer.

Mais 2022 a également été marqué par de nombreux changements dans l’industrie, à commencer par une multitude de rachats. On retient Bungie racheté par Sony ou encore la branche occidentale de Square Enix reprise par Embracer Group, maison-mère de THQ Nordic. Mais c’est bien l’acquisition d’Activision-Blizzard par Microsoft qui a fait le plus parler, dévoilant de nombreux dossiers et autres indiscrétions. En plus de l’opération monstrueuse, ce rachat semble également paralyser PlayStation et Xbox. Les deux constructeurs se livrent une bataille en attendant la validation de celui-ci, se qui pourrait bien ralentir leur plan de communication.

Quoiqu’il en soit, 2023 est remplie de belles promesses : celle d’accueillir Final Fantasy XVI, le prochain Zelda ou encore le très attendu Hogwarts Legacy. De (trop) nombreuses sorties sont attendues, ce qui va créer un véritable bouchon en février/mars puis probablement en fin d’année. 2023 permettra aussi de finaliser le rachat évoqué plus haut et on imagine qu’il y aura aussi du mouvement chez les consoles : davantage de stock pour la nouvelle génération (trouver une PS5 est déjà plus simple ces dernières semaines) et qui sait, peut-être les premières informations quant aux machines de milieu de génération.

2023 sera également une grande année pour ActuGaming : nous avons de nombreux projets à vous montrer, notamment une refonte de certaines pages de notre site qui arrivera très vite dans les prochaines semaines. De belles choses arriveront également, notamment de nouvelles rubriques en vidéo et sur le site. Nous avons également pris le temps de lire vos (très) nombreux retours à notre sondage de fin d’année, où vous nous avez partagé moult conseils et idées pour embellir notre site.

Vous le savez, 2022 n’a pas été une année facile pour la presse jeu vidéo : aujourd’hui, plus que jamais, nous vous remercions pour votre soutien qui est particulièrement important à nos yeux. Merci pour votre présence, vos retours, vos commentaires et vos moindres interactions, qui nous aident, aussi bien sur la visibilité qu’à nous réchauffer le cœur.

Un énorme merci à vous, lectrices et lecteurs, pour cette année 2022 où vous avez été particulièrement nombreuses et nombreux à nous lire. Notre rédaction vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et surtout, une merveilleuse année 2023, qui, on l’espère, vous réservera de belles surprises et une tonne de bonnes choses, aussi bien sur le plan personnel que vidéoludique. Bonne année 2023 !