Silent Hill Townfall revient nous glacer le sang dans un nouveau trailer et annonce sa sortie pour le 24 septembre sur PS5 et PC

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D’un State of Play à l’autre, nous en découvrons toujours un peu plus sur Silent Hill Townfall. Après celui de février, voici que le titre de Screen Burn, Annapurna et Konami revient durant le showcase de Sony de juin. L’occasion de refaire un tour à Saint-Amelia qui, définitivement, risque de faire passer un sale quart d’heure à Simon Ordell, le personnage principal. Et on ne repart pas de la ville les mains vides puisque le jeu d’horreur dévoile aussi sa date de sortie, établie à la rentrée.

Silent Hill Townfall

Un nouveau personnage se montre

Tranquillement et sous un thème musical réussi, le nouveau trailer de Silent Hill Townfall nous replonge dans l’atmosphère inquiétante de Saint-Amelia, pour rappel inspirée des villes portuaires écossaises. Nous voyons de nouveau Simon en train d’utiliser son espèce de téléviseur portatif, son précieux allié dans cet enfer sur Terre. Mais surtout, un nouveau personnage, Zoé, fait son apparition.

Zoe est une infirmière travaillant dans une clinique locale. Un peu à la manière d’un James Sunderland qui se voit invité par sa douce à rejoindre Silent Hill dans le deuxième opus, Simon reçoit une demande similaire de la part de Zoe… avant de se voir quasiment refoulé au moment de la retrouver.

Pas de doute, et au cas où on en douterait, la raison de la présence de Simon en ville cache donc des secrets qu’il va tenter de découvrir au fur et à mesure de l’exploration de Saint-Amelia. À ce propos, on assiste à de nouvelles séquences où notre héros doit se débarrasser des créatures humanoïdes en usant de ruse. On le voit par exemple lancer des bouteilles pour faire diversion ou bien se cacher dans des placards.

Notez enfin que les précommandes sont lancées, comprenant notamment des skins pour la CTRV, et l’édition Deluxe proposera un accès anticipé de 48 heures, une tenue pour Simon ainsi qu’un artbook et une bande-son numériques.

Comme pas mal de jeux vus durant le State of Play, Silent Hill Townfall arrivera en septembre, précisément le 24, sur PC (via Steam et Epic) et PS5.

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Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

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