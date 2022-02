Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 est la troisième entrée du JRPG de Monolith Soft. Cette suite se déroule à Aionios, une contrée extrêmement marquée par la guerre entre deux nations : Keves et Agnus. Dans ce contexte, l'histoire propose de suivre six soldats qui devront mettre de côté leurs différends pour avancer ensemble vers une cause plus noble. Cette troisième entrée se déroule dans un futur plus ou moins proche où les univers des deux premiers jeux sont fusionnés donnant l'occasion de retrouver d'anciens visages connus de la licence.