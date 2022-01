Microsoft rachète officiellement le groupe Activision Blizzard

Coup de théâtre sur la scène du jeu vidéo. Microsoft vient de racheter Activision et cela place indubitablement Xbox dans une position ultra dominante dans l’industrie.

Déjà le rachat de l’année ?

Si vous suivez l’actualité, vous savez que cela ne va pas fort pour Activision-Blizzard notamment à cause des différents scandales révélés depuis 2021 concernant des affaires de harcèlement comme celle exposée aujourd’hui. De plus, même au niveau des performances, on ne peut pas dire que, par exemple, Call of Duty : Vanguard ait été un succès critique et commercial par rapport aux habitudes de la série.

Official now. Microsoft is buying Activison for $68.7 billion — Dina Bass (@dinabass) January 18, 2022

Après avoir acquis Bethesda l’année dernière, Microsoft s’offre donc un autre acteur de poids, soit l’un des plus gros éditeurs de l’industrie. La firme aurait ainsi déboursé 68.7 milliards de dollars pour racheter Activision. A titre de comparaison, le rachat de Bethesda leur a couté 7.5 milliards.

Même si cela pose des questions en matière de monopole, on imagine qu’en premier lieu cette acquisition permettra de résoudre les problèmes évoqués plus haut au sein d’Activision. Microsoft évoque tout de même déjà les possibilités d’incorporer les licences de la société fraichement acquise dans le Xbox Game Pass qui possède désormais 25 millions d’abonnés. Parmi les franchises que l’on pourrait voir, nous avons donc : Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot ou encore StarCraft.

Xbox a confirmé que Bobby Kotick resterait le CEO d’Activision Blizzard :

« Bobby Kotick continuera d’occuper le poste de PDG d’Activision Blizzard, lui et son équipe continueront de se concentrer sur les efforts visant à renforcer davantage la culture de l’entreprise et à accélérer sa croissance » d’après un communiqué. « Une fois l’accord conclu, l’activité d’Activision Blizzard rendra compte à Phil Spencer , PDG de Microsoft Gaming. »

Nous n’avons clairement pas fini d’en entendre parler car cela pourrait entrainer une nouvelle ère pour Activision et Blizzard, notamment dans la manière de gérer les grosses franchises à l’avenir.