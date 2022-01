Sony annonce le rachat de Bungie (Destiny) pour 3,6 milliards de dollars

Depuis le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, tout le monde avait les yeux rivés sur Sony et la réponse que le constructeur pourrait apporter face à ce deal historique. Les rumeurs concernant l’acquisition d’éditeurs majeurs par Sony étaient nombreuses, mais Sony avait visiblement d’autres plans en tête, certes un peu moins retentissants, mais extrêmement importants tout de même (surtout pour la symbolique), puisqu’on apprend que le constructeur vient de mettre la main sur le studio Bungie.

Bungie continuera d’être indépendant selon Sony

Le mercato de ce début d’année 2022, c’est quelque chose. Gamesindustry.biz rapporte que Sony vient de mettre la main au portefeuille pour racheter Bungie, avec la somme de 3,6 milliards de dollars.

Le site nous apprend alors que Bungie va devenir un membres des PlayStation Studios mais pourra agir de manière assez indépendante. Le studio pourra toujours éditer ses jeux lui-même, et le management restera en place suite à ce rachat.

De plus, Sony déclare que Bungie restera un studio multiplateforme, avec la possibilité d’éditer lui-même des titres là où il le souhaite (en plus de PlayStation), mais cette déclaration concerne surtout la licence Destiny et ses futurs projets (qui pourront donc sortir ailleurs). On imagine que cela a surtout pour but de rassurer les joueurs et joueuses de Destiny 2, et de le dire que leur jeu ne va pas leur être retiré de leur plateforme préférée.

Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, déclare alors :

« Il s’agit d’une étape importante dans notre stratégie visant à étendre la portée de PlayStation à un public beaucoup plus large. Nous comprenons à quel point la communauté de Bungie est vitale pour le studio et nous sommes impatients de les soutenir alors qu’ils restent indépendants et continuent de croître. Comme Bungie, notre communauté est au cœur de l’ADN de PlayStation, et notre passion commune pour les joueurs et la création du meilleur endroit pour jouer va encore évoluer. »

Jason Schreier de Bloomberg déclare aussi que de nombreuses personnes travaillant chez Bungie ont appris la nouvelle il y a quelques heures seulement, avant que tout ne soit révélé publiquement.

Pour le moment, le studio continue d’étendre l’univers de Destiny 2 tout en travaillant sur une nouvelle licence. Une réponse à Activision/Microsoft et Call of Duty ? Pas vraiment selon Christopher Dring de Gamesindustry.biz, qui indique que le deal est en préparation depuis des mois maintenant, bien avant les discussions entre Activision/Blizzard et Microsoft.

Sony et Jim Ryan vantent les mérites de Bungie à réaliser des jeux multiplateformes qui réalisent des profits sur la durée, et pointent du doigt la volonté de vouloir avant tout capitaliser sur la marque PlayStation pour qu’elle s’étende plus loin que la console. En somme, le même axe que Microsoft, et une continuation logique des portages PC de jeux PlayStation qui arrivent de plus en plus régulièrement.

Il est encore bien trop tôt pour savoir tout ce que cela implique, mais il est amusant de constater que des licences comme Spyro ou Crash Bandicoot sont maintenant dans le giron de Microsoft, alors que Sony récupère le studio historique derrière la licence Halo.