ActuGaming a besoin de vous : répondez à un rapide sondage pour améliorer notre site

Vous l’avez constaté ces derniers mois, le milieu de la presse vidéoludique en France et partout dans le monde connaît quelques bouleversement. Entre la fermeture de sites historiques, les reventes à de grands groupes et les lignes éditoriales qui changent drastiquement, notre secteur est en crise et la situation n’est pas prête de s’améliorer. ActuGaming n’y déroge pas, et savons qu’il est extrêmement difficile de (sur)vivre dans ces conditions.

Nous savons qu’il est très difficile d’évoluer dans ce milieu, et si cet article ne sonne définitivement pas le chant du cygne, nous souhaitons faire du site, la presse jeu vidéo qui s’adresse aux joueurs et joueuses d’aujourd’hui. Ainsi, soucieux de vous proposer une presse libre, indépendante et passionnée, nous comptons sur vos retours : afin de vous garantir qu’ActuGaming reste un site agréable à lire et pertinent, nous faisons appel à vous afin de recueillir vos avis concernant votre expérience chez nous, dans le but de rendre AG encore meilleur.

Un sondage pour recueillir votre avis

Si vous êtes une habituée ou un habitué du site, vous avez peut-être noté quelques changements sur ce dernier. Entre notre nouvelle page sur les sorties jeux vidéo (qui permet de bien repérer les jeux sortis mois par moi) et l’arrivée d’une refonte de nos guides d’achat, le site évolue pour vous garantir une navigation plus fluide que jamais. Et ce n’est pas terminé, puisque dans les prochaines semaines, un changement de taille arrive concernant l’aspect visuel du site… Mais il est encore trop tôt pour en parler, alors ne gâchons la surprise.

Avant cela, nous souhaitons recueillir votre ressenti par rapport à ActuGaming. Que ce soit sur notre capacité à suivre l’actualité, la pertinence de nos tests, l’accessibilité de notre site (si vous êtes en situation de handicap notamment), la cadence de nos vidéos et l’évolution de notre chaîne YouTube, ou même sur notre événement dédié aux jeux français, l’AG French Direct… Tous ces sujets nous intéressent et il nous tient à cœur d’avoir votre avis sur ces questions.

Pour y répondre, vous pouvez prendre part à un rapide sondage (anonyme et facultatif), qui ne prendra que quelques petites minutes de votre temps. Cela nous permettra de mieux cerner les points qui doivent être améliorés sur le site, ainsi que le genre de contenu que vous appréciez le plus. Si vous aimeriez voir plus de chroniques, de vidéos, de tests ou d’autres contenus, c’est le moment de nous partager vos envies et vos idées. L’avis de notre communauté est très important pour nous, surtout en cette période délicate concernant l’avenir de la presse jeu vidéo.

Nous vous remercions d’avance pour le temps que vous nous accorderez et qui nous aidera à améliorer le site et votre expérience sur celui-ci.