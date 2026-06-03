State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

Vous trouverez ici un résumé complet du State of Play de ce mardi 2 juin, avec toutes les annonces et les vidéos diffusées.

Marvel’s Wolverine

Date de sortie : 15 septembre 2026

On commence avec Logan, qui a été la star de l’ouverture de ce State of Play. Marvel’s Wolverine a ici dévoilé ses vraies premières images de gameplay dans une grande présentation qui nous montre qu’Insomniac Games n’a pas peur d’en faire des caisses niveau hectolitres de sang à l’écran. On y voit un Logan bien énervé, très violent et sans pitié, aidé d’une Jean Grey le temps d’une séquence avant une courte course-poursuite et une autre bataille bien sanglante à dos de véhicules. Pas mal de choses à voir ici avec plein de caméos, que les fans des X-Men sauront décrypter.

Marvel Tokon

Date de sortie : 6 août 2026

On reste chez les jeux Marvel avec Marvel Tokon qui a officialisé sa quatrième équipe (sur cinq) qui sera gérée par Doom. À ses côtés, on retrouvera donc Magneto, mais aussi deux super-vilains qui n’aiment pas vraiment Spider-Man étant donné qu’il s’agit du Bouffon Vert et de Carnage.

Rayman Legends Retold

Date de sortie : 1ᵉʳ octobre 2026

Hélas, comme trop souvent dans l’histoire d’Ubisoft, la surprise fut largement atténuée par les leaks à l’approche de son annonce, mais Rayman Legends Retold signe officiellement le retour d’un des héros les plus cultes d’Ubisoft. Une refonte tout en 3D pour Rayman et ses amis qui bénéficieront cette fois d’un doublage, en raison d’une dimension narrative bien plus présente ici. Un changement qui vient aussi avec du contenu inédit, un mode Kung Foot amélioré et d’autres nouveautés à découvrir en octobre.

Bancho the Chef

Date de sortie : inconnue

Dave the Diver a eu droit à pas mal de DLC et de mises à jour depuis sa sortie. Le jeu est finalement si populaire qu’il s’offre maintenant son propre spin-off avec Bancho the Chef, qui est une préquelle qui se concentre sur la carrière du fameux cuisinier, quand il avait encore des cheveux. On est apparemment entre un RPG, un jeu d’aventure et un titre de simulation gastronomique, où vous devrez préparer les bons plats après être allé pêcher.

Kemuri

Date de sortie : 2027

Après son départ de Tango Gameworks, Ikumi Nakamura est de retour avec le premier projet du studio Unseen. Dans Kemuri, il faudra voir l’indicible en allant chasser du yokai, avec une liberté de mouvement qui promet d’être assez grande. On devrait retrouver plusieurs archétypes de chasseurs, avec sans doute des classes complémentaires, car même si le jeu est jouable en solo, on pourra également en profiter dans des équipes de trois personnes.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Date de sortie : 12 février 2026

Crystal Dynamics a beau être en souffrance, il continue de travailler sur ses deux jeux Tomb Raider. Le premier d’entre eux est le remake du premier épisode, et il a pu montrer de nouvelles images. On aurait pu croire que ce grand aperçu signifiait que Tomb Raider: Legacy of Atlantis était prêt à sortir, mais si on l’attendait pour 2026, il nous fera finalement faux bond pour sortir en février.

The Lost Wild

Date de sortie : 2027

Vous comme moi, on a d’abord pensé que The Lost Wild était un nouveau jeu Jurassic Park. Il n’en est rien car ce titre a été annoncé il y a pas mal d’années, et fait maintenant son retour. Un peu comme le prochain jeu de survie tiré de la célèbre licence, votre but sera ici de survivre dans un lieu infesté par ces animaux préhistoriques, qui n’attendront qu’un faux pas pour faire de vous leur goûter.

Phantom Blade Zero

Date de sortie : 29 octobre 2026

Petit passage éclair pour Phantom Blade Zero, qui avait quelques images de gameplay à présenter… mais pas trop. S-Game se réserve en réalité pour d’autres présentations, avec une bande-annonce qui arrivera dans le courant de l’été en même temps que les précommandes du jeu, avant un plus grand aperçu à la fin de l’été (donc sans doute la Gamescom). Ah et le jeu est repoussé, mais ça, ça a été précisé après le State of Play évidemment.

Dune Awakening

Date de sortie : 22 septembre 2026

Le MMO Dune Awakening est déjà disponible depuis l’année dernière sur PC, mais il tarde encore à venir sur consoles. Cela changera d’ici peu, et le jeu en a bien besoin étant donné que sa communauté commence à le déserter, sans mauvais jeu de mots. Vous explorez ici Arrakis dans un univers parallèle à celui des films et des romans, en choisissant votre faction tout en sécurisant votre épice.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

Date de sortie : 1er octobre 2026

Même Dynasty Warriors succombe à la mode des remastered, avec un Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered qui a fait reparler de lui pour nous annoncer une date de sortie. Rien de très neuf ici, que ce soit le jeu en lui-même ou les informations de cette vidéo, même si l’on peut voir que le travail de remasterisation semble honnête puisqu’il intègrera quelques mécaniques en plus, comme une esquive parfaite ou la fusion de vos armes.

No Rest for the Wicked

Date de sortie : octobre 2026

En accès anticipé depuis un petit moment, No Rest for the Wicked se dirige enfin vers sa version 1.0. Le jeu des créateurs de la saga Ori aura droit à une ultime mise à jour avant sa vraie sortie, qui rendra le jeu complet avec une partie endgame plus poussée.

Onimusha: Way of the Sword

Date de sortie : 25 septembre 2026

La date du jeu avait fuité, mais la voici confirmée. Capcom avait un trailer dans sa besace pour Onimusha: Way of the Sword, que l’on commence à attendre depuis un sacré paquet de temps. Au moins, pas besoin de patienter très longtemps pour y jouer, étant donné que le jeu s’offre une démo jouable dès aujourd’hui pour découvrir la première mission du jeu, avec un boss à la clé.

Silent Hill: Townfall

Date de sortie : 24 septembre 2026

La veille, on ira faire un petit tour sur l’île de St. Amelia dans Silent Hill Townfall, qui nous réservera pas mal de mauvaises surprises. Le jeu édité par Annapurna a dévoilé de nouvelles images angoissantes avec un nouveau personnage qui est sans doute la raison pour laquelle notre protagoniste est tourmenté. On reste dans la veine d’un Silent Hill si ce n’est que la vue est à la première personne et que l’on sera équipé d’un outil pour détecter la présence d’êtres surnaturels.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Date de sortie : 2 octobre 2026

Oubliez Top Gun, place à Ace Combat 8: Wings of Theve qui est sans doute un jeu bien placé dans la liste des meilleures bandes-son à venir cette année. Mais il ne faut pas le résumer qu’à cela puisque le jeu se voudra très cinématographique avec une campagne solo élaborée, comme on le voit ici. Petit bonus non négligeable, en précommandant le jeu, vous obtiendrez Ace Combat Zero: The Belkan War, une ressortie du jeu PS2.

Stuntman: Hollywood

Date de sortie : inconnue

On a d’abord cru à un jeu K-2000 avant d’espérer un jeu Retour vers le futur sans trop comprendre ce qu’il se passait, mais finalement, c’est la licence Stuntman qui est de retour avec Stuntman: Hollywood. Vous jouerez ici les cascadeurs dans un jeu de courses arcade qui réunit les véhicules emblématiques de nombreuses séries, et votre but sera évidemment de réaliser les actions les plus spectaculaires pour enregistrer la meilleure scène possible.

Ill

Date de sortie : inconnue

Il faut le dire, Ill semble être particulièrement dégueulasse. Non pas que l’on juge le jeu en lui-même avant sa sortie : il est seulement question de dire que les séquences dévoilées lors de cette bande-annonce du jeu d’horreur ont de quoi vous retourner l’estomac, avec des boyaux dans tous les sens. À côté, Marvel’s Wolverine pourrait presque être PEGI 3, mais les fans de ce genre d’ambiance seront sans doute aux anges, d’autant plus que la réalisation a l’air très solide.

Control Resonant

Date de sortie : 24 septembre 2026 (mais ça suffit voyons)

Vous trouvez qu’il y a trop de jeux en septembre ? Nous aussi et on en peut déjà plus, et pourtant, ce n’est pas terminé. Control Resonant vient lui aussi s’ajouter à la fête. Une nouvelle bande-annonce nous en dit un peu plus sur l’histoire de Dylan, qui devra faire face à une ville de New York sacrément changée. L’occasion de voir que le gameplay sera bien plus dynamique que le précédent épisode.

Marathon

Date de sortie : disponible

Un petit tour obligatoire du côté de Marathon, qui a la lourde tâche d’assurer la survie de Bungie après l’arrêt des mises à jour de Destiny 2. La saison 2 est maintenant disponible, c’est pourquoi il fallait le rappeler à tout le monde pour espérer faire grossir une communauté qui n’est pas suffisante aujourd’hui.

Until Dawn 2

Date de sortie : 2027

On a d’abord eu l’impression de regarder une mauvaise série Netflix ou un slasher tout nul, et finalement, la vérité n’était pas si loin puisque c’est Until Dawn 2 qui a été officialisé. Cette suite sera indépendante du premier jeu et mettra en scène des jeunes insouciants qui visitent une île abandonnée, jusqu’à ce qu’un tueur interrompe leurs ébats amoureux. On retrouvera ici des choix cruciaux à prendre lors des cinématiques, qui vont décider de la survie ou non de ces personnes pleines de phéromones.

God of War: Laufey

Date de sortie : inconnue

On termine avec un très gros bout qui est le prochain God of War… mais sans Kratos. Pas mal de rumeurs avaient déjà vendu la mèche, mais c’est donc Faye qui sera l’héroïne de ce nouvel épisode. La femme de Kratos ira donc se battre dans un étrange au-delà et dispose visiblement de capacités martiales impressionnantes, même s’il a fallu attendre la toute fin de cette trop longue séquence pour le voir. Elle disposera de deux alliés de poids avec un cube gélatineux d’un côté et la lanière d’une épée qui lui confère pas mal de pouvoirs. Pas encore de date de sortie pour le titre, même s’il a déjà dévoilé toute son introduction.

Un State of Play finalement solide à défaut d’être surprenant, qui a eu le mérite de poser pas mal de dates de jeux d’éditeurs tiers tout en montrant deux grosses cartouches made in PlayStation (allez, deux et demi). Mais de là à savoir si cela était suffisant, c’est à vous de nous le dire, étant donné que les attentes (parfois irréalistes) étaient nombreuses pour ce showcase.