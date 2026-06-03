State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Dire que ce State of Play était attendu au tournant serait un euphémisme. Sony a bien besoin de montrer les muscles en ce moment suite à de nombreuses annulations de projets, la faute à une stratégie jeu service qui n’a pas porté ses fruits. Il était donc grand temps de montrer que la PS5 avait encore des cartouches en réserve. On fait le point sur toutes les annonces de ce State of Play.

Le résumé complet du State of Play de juin 2026

Vous trouverez ici un résumé complet du State of Play de ce mardi 2 juin, avec toutes les annonces et les vidéos diffusées.

Marvel’s Wolverine

  • Date de sortie : 15 septembre 2026

On commence avec Logan, qui a été la star de l’ouverture de ce State of Play. Marvel’s Wolverine a ici dévoilé ses vraies premières images de gameplay dans une grande présentation qui nous montre qu’Insomniac Games n’a pas peur d’en faire des caisses niveau hectolitres de sang à l’écran. On y voit un Logan bien énervé, très violent et sans pitié, aidé d’une Jean Grey le temps d’une séquence avant une courte course-poursuite et une autre bataille bien sanglante à dos de véhicules. Pas mal de choses à voir ici avec plein de caméos, que les fans des X-Men sauront décrypter.

Marvel Tokon

  • Date de sortie : 6 août 2026

On reste chez les jeux Marvel avec Marvel Tokon qui a officialisé sa quatrième équipe (sur cinq) qui sera gérée par Doom. À ses côtés, on retrouvera donc Magneto, mais aussi deux super-vilains qui n’aiment pas vraiment Spider-Man étant donné qu’il s’agit du Bouffon Vert et de Carnage.

Rayman Legends Retold

  • Date de sortie : 1ᵉʳ octobre 2026

Hélas, comme trop souvent dans l’histoire d’Ubisoft, la surprise fut largement atténuée par les leaks à l’approche de son annonce, mais Rayman Legends Retold signe officiellement le retour d’un des héros les plus cultes d’Ubisoft. Une refonte tout en 3D pour Rayman et ses amis qui bénéficieront cette fois d’un doublage, en raison d’une dimension narrative bien plus présente ici. Un changement qui vient aussi avec du contenu inédit, un mode Kung Foot amélioré et d’autres nouveautés à découvrir en octobre.

Bancho the Chef

  • Date de sortie : inconnue

Dave the Diver a eu droit à pas mal de DLC et de mises à jour depuis sa sortie. Le jeu est finalement si populaire qu’il s’offre maintenant son propre spin-off avec Bancho the Chef, qui est une préquelle qui se concentre sur la carrière du fameux cuisinier, quand il avait encore des cheveux. On est apparemment entre un RPG, un jeu d’aventure et un titre de simulation gastronomique, où vous devrez préparer les bons plats après être allé pêcher.

Kemuri

  • Date de sortie : 2027

Après son départ de Tango Gameworks, Ikumi Nakamura est de retour avec le premier projet du studio Unseen. Dans Kemuri, il faudra voir l’indicible en allant chasser du yokai, avec une liberté de mouvement qui promet d’être assez grande. On devrait retrouver plusieurs archétypes de chasseurs, avec sans doute des classes complémentaires, car même si le jeu est jouable en solo, on pourra également en profiter dans des équipes de trois personnes.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

  • Date de sortie : 12 février 2026

Crystal Dynamics a beau être en souffrance, il continue de travailler sur ses deux jeux Tomb Raider. Le premier d’entre eux est le remake du premier épisode, et il a pu montrer de nouvelles images. On aurait pu croire que ce grand aperçu signifiait que Tomb Raider: Legacy of Atlantis était prêt à sortir, mais si on l’attendait pour 2026, il nous fera finalement faux bond pour sortir en février.

The Lost Wild

  • Date de sortie : 2027

Vous comme moi, on a d’abord pensé que The Lost Wild était un nouveau jeu Jurassic Park. Il n’en est rien car ce titre a été annoncé il y a pas mal d’années, et fait maintenant son retour. Un peu comme le prochain jeu de survie tiré de la célèbre licence, votre but sera ici de survivre dans un lieu infesté par ces animaux préhistoriques, qui n’attendront qu’un faux pas pour faire de vous leur goûter.

Phantom Blade Zero

  • Date de sortie : 29 octobre 2026

Petit passage éclair pour Phantom Blade Zero, qui avait quelques images de gameplay à présenter… mais pas trop. S-Game se réserve en réalité pour d’autres présentations, avec une bande-annonce qui arrivera dans le courant de l’été en même temps que les précommandes du jeu, avant un plus grand aperçu à la fin de l’été (donc sans doute la Gamescom). Ah et le jeu est repoussé, mais ça, ça a été précisé après le State of Play évidemment.

Dune Awakening

  • Date de sortie : 22 septembre 2026

Le MMO Dune Awakening est déjà disponible depuis l’année dernière sur PC, mais il tarde encore à venir sur consoles. Cela changera d’ici peu, et le jeu en a bien besoin étant donné que sa communauté commence à le déserter, sans mauvais jeu de mots. Vous explorez ici Arrakis dans un univers parallèle à celui des films et des romans, en choisissant votre faction tout en sécurisant votre épice.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

  • Date de sortie : 1er octobre 2026

Même Dynasty Warriors succombe à la mode des remastered, avec un Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered qui a fait reparler de lui pour nous annoncer une date de sortie. Rien de très neuf ici, que ce soit le jeu en lui-même ou les informations de cette vidéo, même si l’on peut voir que le travail de remasterisation semble honnête puisqu’il intègrera quelques mécaniques en plus, comme une esquive parfaite ou la fusion de vos armes.

No Rest for the Wicked

  • Date de sortie : octobre 2026

En accès anticipé depuis un petit moment, No Rest for the Wicked se dirige enfin vers sa version 1.0. Le jeu des créateurs de la saga Ori aura droit à une ultime mise à jour avant sa vraie sortie, qui rendra le jeu complet avec une partie endgame plus poussée.

Onimusha: Way of the Sword

  • Date de sortie : 25 septembre 2026

La date du jeu avait fuité, mais la voici confirmée. Capcom avait un trailer dans sa besace pour Onimusha: Way of the Sword, que l’on commence à attendre depuis un sacré paquet de temps. Au moins, pas besoin de patienter très longtemps pour y jouer, étant donné que le jeu s’offre une démo jouable dès aujourd’hui pour découvrir la première mission du jeu, avec un boss à la clé.

Silent Hill: Townfall

  • Date de sortie : 24 septembre 2026

La veille, on ira faire un petit tour sur l’île de St. Amelia dans Silent Hill Townfall, qui nous réservera pas mal de mauvaises surprises. Le jeu édité par Annapurna a dévoilé de nouvelles images angoissantes avec un nouveau personnage qui est sans doute la raison pour laquelle notre protagoniste est tourmenté. On reste dans la veine d’un Silent Hill si ce n’est que la vue est à la première personne et que l’on sera équipé d’un outil pour détecter la présence d’êtres surnaturels.

Ace Combat 8: Wings of Theve

  • Date de sortie : 2 octobre 2026

Oubliez Top Gun, place à Ace Combat 8: Wings of Theve qui est sans doute un jeu bien placé dans la liste des meilleures bandes-son à venir cette année. Mais il ne faut pas le résumer qu’à cela puisque le jeu se voudra très cinématographique avec une campagne solo élaborée, comme on le voit ici. Petit bonus non négligeable, en précommandant le jeu, vous obtiendrez Ace Combat Zero: The Belkan War, une ressortie du jeu PS2.

Stuntman: Hollywood

  • Date de sortie : inconnue

On a d’abord cru à un jeu K-2000 avant d’espérer un jeu Retour vers le futur sans trop comprendre ce qu’il se passait, mais finalement, c’est la licence Stuntman qui est de retour avec Stuntman: Hollywood. Vous jouerez ici les cascadeurs dans un jeu de courses arcade qui réunit les véhicules emblématiques de nombreuses séries, et votre but sera évidemment de réaliser les actions les plus spectaculaires pour enregistrer la meilleure scène possible.

Ill

  • Date de sortie : inconnue

Il faut le dire, Ill semble être particulièrement dégueulasse. Non pas que l’on juge le jeu en lui-même avant sa sortie : il est seulement question de dire que les séquences dévoilées lors de cette bande-annonce du jeu d’horreur ont de quoi vous retourner l’estomac, avec des boyaux dans tous les sens. À côté, Marvel’s Wolverine pourrait presque être PEGI 3, mais les fans de ce genre d’ambiance seront sans doute aux anges, d’autant plus que la réalisation a l’air très solide.

Control Resonant

  • Date de sortie : 24 septembre 2026 (mais ça suffit voyons)

Vous trouvez qu’il y a trop de jeux en septembre ? Nous aussi et on en peut déjà plus, et pourtant, ce n’est pas terminé. Control Resonant vient lui aussi s’ajouter à la fête. Une nouvelle bande-annonce nous en dit un peu plus sur l’histoire de Dylan, qui devra faire face à une ville de New York sacrément changée. L’occasion de voir que le gameplay sera bien plus dynamique que le précédent épisode.

Marathon

  • Date de sortie : disponible

Un petit tour obligatoire du côté de Marathon, qui a la lourde tâche d’assurer la survie de Bungie après l’arrêt des mises à jour de Destiny 2. La saison 2 est maintenant disponible, c’est pourquoi il fallait le rappeler à tout le monde pour espérer faire grossir une communauté qui n’est pas suffisante aujourd’hui.

Until Dawn 2

  • Date de sortie : 2027

On a d’abord eu l’impression de regarder une mauvaise série Netflix ou un slasher tout nul, et finalement, la vérité n’était pas si loin puisque c’est Until Dawn 2 qui a été officialisé. Cette suite sera indépendante du premier jeu et mettra en scène des jeunes insouciants qui visitent une île abandonnée, jusqu’à ce qu’un tueur interrompe leurs ébats amoureux. On retrouvera ici des choix cruciaux à prendre lors des cinématiques, qui vont décider de la survie ou non de ces personnes pleines de phéromones.

God of War: Laufey

  • Date de sortie : inconnue

On termine avec un très gros bout qui est le prochain God of War… mais sans Kratos. Pas mal de rumeurs avaient déjà vendu la mèche, mais c’est donc Faye qui sera l’héroïne de ce nouvel épisode. La femme de Kratos ira donc se battre dans un étrange au-delà et dispose visiblement de capacités martiales impressionnantes, même s’il a fallu attendre la toute fin de cette trop longue séquence pour le voir. Elle disposera de deux alliés de poids avec un cube gélatineux d’un côté et la lanière d’une épée qui lui confère pas mal de pouvoirs. Pas encore de date de sortie pour le titre, même s’il a déjà dévoilé toute son introduction.

Un State of Play finalement solide à défaut d’être surprenant, qui a eu le mérite de poser pas mal de dates de jeux d’éditeurs tiers tout en montrant deux grosses cartouches made in PlayStation (allez, deux et demi). Mais de là à savoir si cela était suffisant, c’est à vous de nous le dire, étant donné que les attentes (parfois irréalistes) étaient nombreuses pour ce showcase.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

Silent Hill Townfall revient nous glacer le sang dans un nouveau trailer et annonce sa sortie pour le 24 septembre sur PS5 et PC

pc ps5
Silent Hill Townfall revient nous glacer le sang dans un nouveau trailer et annonce sa sortie pour le 24 septembre sur PS5 et PC

Until Dawn 2 annoncé par surprise, un nouvel épisode développé par Firesprite pour une sortie calée en 2027

Until Dawn 2

Marvel Tōkon: Fighting Souls dévoile Magnéto, le Bouffon Vert et Carnage

pc ps5
Marvel Tōkon: Fighting Souls dévoile Magnéto, le Bouffon Vert et Carnage

Rayman Legends Retold : On a joué plus de 2 heures au remake 2,5D des dernières aventures de l’icône d’Ubisoft, voici notre avis

pc ps5 xbox series switch 2
Rayman Legends Retold : On a joué plus de 2 heures au remake 2,5D des dernières aventures de l’icône d’Ubisoft, voici notre avis
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Marvel’s Wolverine montre son gameplay sanglant et fixe sa date de sortie
ps5
Marvel’s Wolverine montre son gameplay sanglant et fixe sa date de sortie
Tomb Raider: Legacy of Atlantis est reporté et sortira le 12 février 2027, toutes les dernières infos et images dévoilées au State of Play
pc ps5 xbox series
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Les jeux Toy Story seront bientôt de retour sur consoles et PC, pour un grand moment de nostalgie
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Les jeux Toy Story seront bientôt de retour sur consoles et PC, pour un grand moment de nostalgie
« On a mis le paquet pour le final de l’histoire » : Alexandre Arramon a répondu à nos questions au sujet de Storebound, le jeu d’horreur en coopération bientôt en version 1.0
pc
« On a mis le paquet pour le final de l’histoire » : Alexandre Arramon a répondu à nos questions au sujet de Storebound, le jeu d’horreur en coopération bientôt en version 1.0
Des versions PS5 et Xbox Series de Fallout 76 sont prévues pour cet été avec quelques améliorations
pc ps4 xbox one
Des versions PS5 et Xbox Series de Fallout 76 sont prévues pour cet été avec quelques améliorations
PlayStation sort de moins en moins de jeux, et cela se ressent côté ventes avec des chiffres en baisse
ps5
PlayStation sort de moins en moins de jeux, et cela se ressent côté ventes avec des chiffres en baisse
Star Fox donne de ses nouvelles avec une longue vidéo de présentation avant sa sortie sur Nintendo Switch 2
switch 2
Star Fox donne de ses nouvelles avec une longue vidéo de présentation avant sa sortie sur Nintendo Switch 2
Calendrier des sorties jeux vidéo juin 2026
Calendrier des sorties jeux vidéo juin 2026
Clutch : Découvrez le jeu de courses en monde ouvert de Maverick Games, composé de vétérans de la série Forza
pc ps5 xbox series
Clutch : Découvrez le jeu de courses en monde ouvert de Maverick Games, composé de vétérans de la série Forza
« C’est à la fois très excitant et vertigineux » : Jayson Houdet nous parle de Deer & Boy dans la dernière ligne droite avant sa sortie
pc ps5 xbox series switch
deer & boy
Que vaut Farever, cet action-RPG nostalgique de l’âge d’or des MMO ?
pc
Que vaut Farever, cet action-RPG nostalgique de l’âge d’or des MMO ?
Crimson Desert a un DLC dans les tuyaux, mais Pearl Abyss promet d’améliorer l’histoire du jeu dans des mises à jour
pc ps5 xbox series
Crimson Desert a un DLC dans les tuyaux, mais Pearl Abyss promet d’améliorer l’histoire du jeu dans des mises à jour
13 jeux à retenir du MIX Summer Game Showcase 2026 (MegaGum, Chivalware, Entropy, Raji: Kaliyuga…)
pc ps5 xbox series
13 jeux à retenir du MIX Summer Game Showcase 2026 (MegaGum, Chivalware, Entropy, Raji: Kaliyuga…)
Theos: Cities of Myth : Dotemu revient avec un nouvel hommage aux city builders des années 2000 prévu cette année sur PC
pc
Theos: Cities of Myth : Dotemu revient avec un nouvel hommage aux city builders des années 2000 prévu cette année sur PC
« Créer des enjeux forts autour de notre propos » : Tohu Bohu Games honore la cartographie dans son jeu d’aventure Beware of the Cartographer!, notre interview
pc
« Créer des enjeux forts autour de notre propos » : Tohu Bohu Games honore la cartographie dans son jeu d’aventure Beware of the Cartographer!, notre interview
Pokémon TCG : l’extension 30ᵉ Anniversaire dévoile ses premières cartes et mise à fond sur la nostalgie
Pokémon TCG : l’extension 30ᵉ Anniversaire dévoile ses premières cartes et mise à fond sur la nostalgie
Call of Duty : Black Ops 1 et Black Ops 2 pourraient bientôt faire leur retour avec des remasters
pc xbox one 3ds ps3 xbox 360 wii
Call of Duty : Black Ops
Une nouvelle console ROG XBOX Ally va voir le jour, avec un écran OLED et des lunettes de réalité augmentée
Une nouvelle console ROG XBOX Ally va voir le jour, avec un écran OLED et des lunettes de réalité augmentée
Un remake de Baldur’s Gate 2 serait en développement, en plus d’un potentiel remake du premier épisode
pc ps5 xbox series
Un remake de Baldur’s Gate 2 serait en développement, en plus d’un potentiel remake du premier épisode
Minecraft pourrait bientôt arriver sur Nintendo Switch 2
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360
Minecraft Switch Date
The Witcher 4 n’aura probablement pas d’extensions selon CD Projekt Red, qui préfère opter pour une autre stratégie
The Witcher 4 n’aura probablement pas d’extensions selon CD Projekt Red, qui préfère opter pour une autre stratégie
« On est clairement sur une vibe à la Yakuza ou les films de Jackie Chan » : Flying Oak Games nous offre un jeu d’action/beat’em all avec Knuckle Paradise, notre interview
pc
« On est clairement sur une vibe à la Yakuza ou les films de Jackie Chan » : Flying Oak Games nous offre un jeu d’action/beat’em all avec Knuckle Paradise, notre interview
Le second film Minecraft trouve son titre définitif et vise toujours une sortie en 2027
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360
Le second film Minecraft trouve son titre définitif et vise toujours une sortie en 2027
Le MMO Ragnarok Online aura bientôt droit à un spin-off RPG sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch 2
Le MMO Ragnarok Online aura bientôt droit à un spin-off RPG sur PC et consoles