Until Dawn 2 annoncé par surprise, un nouvel épisode développé par Firesprite pour une sortie calée en 2027

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Il y a 11 ans sortait Until Dawn, un titre majeur pour Supermassive Games qui s’est ensuite attelé à créer sa propre anthologie The Dark Pictures. Après un « remake » sorti en 2024 et un film en 2025, tous deux moyennement reçus, la licence semblait définitivement être enterrée de la part de PlayStation, malgré des rumeurs persistantes. Le State of Play de ce soir aura permis de surprendre tout le monde en annonçant un nouvel opus indépendant, nommé sobrement Until Dawn 2 et développé de manière assez surprenante par Firesprite (Horizon: Call of the Mountain).

Until Dawn 2
Un repos bien mérité - Until Dawn 2

L’horreur ne prend pas de vacances

Cette fois, fini les montagnes enneigées et direction une île semblant paradisiaque mais visiblement hantée. Plus qu’un groupe d’amis se rassemblant pour un week-end, il s’agira ici d’une bande de jeunes influenceurs spécialisés dans le paranormal (avec leur chaîne Dead True), qui vont se retrouver malgré eux au cœur d’une situation terrifiante, où il se pourrait bien qu’aucun n’en sorte vivant. Alors qu’ils ont l’habitude de mettre en scène leurs découvertes paranormales, ils vont cette fois comprendre que de véritables horreurs peuvent se produire si l’on tente les créatures de l’au-delà. Jusqu’où iront-ils pour gagner de l’audience et des followers ?

Leur survie dépendra de vous et des choix que vous ferez pour les sauver ou les pousser vers la mort, parfois à grand renfort de QTE. Le jeu semble reprendre l’ADN de la licence, et a fortiori, celui des jeux Supermassive Games, et il est vrai que voir Firesprite se frotter à ce genre de productions étonne, à défaut d’inquiéter (un peu). Pour varier l’approche avec les autres jeux du genre, Until Dawn 2 modifiera également votre cheminement en fonction de la façon dont vous dirigerez les relations au sein de l’équipage, puisque certaines ramifications dépendront de l’évolution des relations entre les personnages.

Comme pour le premier opus, on pourra retrouver des « star talents » au sein du casting de ce nouvel opus horrifique où chaque choix aura ses conséquences. On pourra notamment inclure la présence de Neil Newbon (Detroit: Become Human, Resident Evil Village, Baldur’s Gate 3) ou encore de Dacre Montgomery (Stranger Things) et de l’énigmatique Peter Stormare, qui incarne une fois de plus le Dr. Hill. Until Dawn 2 sortira en 2027 sur PlayStation 5. Plus d’informations seront à découvrir prochainement.

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Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

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