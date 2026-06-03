Until Dawn 2 annoncé par surprise, un nouvel épisode développé par Firesprite pour une sortie calée en 2027

L’horreur ne prend pas de vacances

Cette fois, fini les montagnes enneigées et direction une île semblant paradisiaque mais visiblement hantée. Plus qu’un groupe d’amis se rassemblant pour un week-end, il s’agira ici d’une bande de jeunes influenceurs spécialisés dans le paranormal (avec leur chaîne Dead True), qui vont se retrouver malgré eux au cœur d’une situation terrifiante, où il se pourrait bien qu’aucun n’en sorte vivant. Alors qu’ils ont l’habitude de mettre en scène leurs découvertes paranormales, ils vont cette fois comprendre que de véritables horreurs peuvent se produire si l’on tente les créatures de l’au-delà. Jusqu’où iront-ils pour gagner de l’audience et des followers ?

Leur survie dépendra de vous et des choix que vous ferez pour les sauver ou les pousser vers la mort, parfois à grand renfort de QTE. Le jeu semble reprendre l’ADN de la licence, et a fortiori, celui des jeux Supermassive Games, et il est vrai que voir Firesprite se frotter à ce genre de productions étonne, à défaut d’inquiéter (un peu). Pour varier l’approche avec les autres jeux du genre, Until Dawn 2 modifiera également votre cheminement en fonction de la façon dont vous dirigerez les relations au sein de l’équipage, puisque certaines ramifications dépendront de l’évolution des relations entre les personnages.

Comme pour le premier opus, on pourra retrouver des « star talents » au sein du casting de ce nouvel opus horrifique où chaque choix aura ses conséquences. On pourra notamment inclure la présence de Neil Newbon (Detroit: Become Human, Resident Evil Village, Baldur’s Gate 3) ou encore de Dacre Montgomery (Stranger Things) et de l’énigmatique Peter Stormare, qui incarne une fois de plus le Dr. Hill. Until Dawn 2 sortira en 2027 sur PlayStation 5. Plus d’informations seront à découvrir prochainement.