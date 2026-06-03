Marvel Tōkon: Fighting Souls dévoile Magnéto, le Bouffon Vert et Carnage

Le véritable antagoniste enfin révélé

Grâce au PlayStation Blog, on apprend que cette équipe de méchant jouera un rôle important dans le mode histoire, baptisé « Episode Mode ». On apprendra, entre autres, pourquoi ces personnages aux ambitions très différentes se retrouvent alliés sous la bannière du Docteur Fatalis.

On a tout de même un petit indice avec la présentation du principal antagoniste du jeu : « Champion of the Universe ». Il est décrit comme « un ancien » ayant vécu des millions d’années et qui organise un gigantesque tournoi baptisé « The Challenge of the Champion ». Les différentes équipes de héros et de vilains devront ainsi s’affronter afin d’obtenir le droit de le défier. Selon l’histoire du jeu, les mondes incapables de satisfaire sa soif de combat sont tout simplement détruits. Cette fois-ci, c’est la Terre qui se retrouve dans sa ligne de mire.

Concernant les capacités des trois nouveaux personnages dévoilés :

Magnéto utilisera ses pouvoirs magnétiques pour manipuler l’environnement et projeter divers objets sur ses adversaires. La particularité de son gameplay sont les débris générés par ses attaques qui restent sur le terrain et qui peuvent être réutilisés pour renforcer certaines de ses capacités.

Le célèbre ennemi de Spider-Man arrivera avec un style de combat particulièrement aérien. A bord de son planeur, le Bouffon Vert pourra harceler ses adversaires à distance grâce à ses bombes citrouilles et ses Razor Bats avant de foncer sur eux avec des attaques rapides et imprévisibles.

Sans surprise, Carnage sera l’un des combattants les plus agressifs du roster. Ses attaques reposent sur les transformations de son symbiote, qui lui permet de créer des lames géantes et d’utiliser de longues vrilles pour maintenir la pression. Certaines attaques appliquent un état spécial d’infestation qui renforce ensuite ses capacités offensives et lui permet même de drainer la santé adverse à travers la garde.

Arc System Works a également présenté une version nocturne du stage de New York qui servira de zone attitrée des Chevaliers de Fatalis. Cette variante promet de nombreux détails cachés et plusieurs easter eggs. Si vous avez la chance d’être aux Etat-Unis cet été, il vous sera possible d’essayer Magnéto ainsi que cette nouvelle arène lors de l’EVO 2026 qui se déroulera à Las Vegas à partir du 26 juin.

Marvel Tokon: Fighting Souls sera disponible dès le 6 août prochain sur PC et PlayStation 5.