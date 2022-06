Pentiment

Pentiment est un jeu d'aventure narratif qui prend place au XVIè siècle, et dans lequel on incarne Andreas Maler, un artiste travaillant au sein d'un abbaye qui va être le théâtre d'une série de meurtres. Il faut alors enquêter sur ces crimes en découvrant des indices et en parlant à de nombreux personnages, mais aussi en prenant des choix cruciaux qui vont influer sur tout le reste de l'aventure, avec parfois des décisions qui auront un impact sur plusieurs générations.