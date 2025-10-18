Horizon : Le film inspiré de la licence de PlayStation tient une fenêtre de sortie… mais cherche encore son réalisateur

PlayStation Productions n’en est pas à son coup d’essai avec ces deux nouveaux projets dans les rails depuis plusieurs mois. Si on fait le point, on peut déjà se rendre compte d’un sacré palmarès à son actif, à l’instar des sorties de Gran Turismo (2023), d’Uncharted (2022) qui aurait déjà sa suite dans les tuyaux et d’Until Dawn (2025), ou bien avec les prochains Gravity Rush, mais aussi Days Gone (sans nouvelles) et Ghost of Tsushima (réalisé par Chad Stahelski), sans compter les adaptations en série comme la prochaine saison 3 de The Last of Us (2023) prévue pour 2027, la série God of War sur Amazon avec un tournage prévu en 2026, ou bien l’anime Ghost of Tsushima: Legends prévu pour 2027 sur Crunchyroll.

Un Horizon proche ?

Les équipes de Columbia Pictures auront donc de quoi s’occuper l’année prochaine puisque le tournage du film Horizon devrait démarrer l’an prochain, pour une sortie calée en 2027. En tout cas, c’est ce que visent Sony Interactive Entertainment et PlayStation Productions, encore faut-il qu’un réalisateur daigne bien être nommé, si l’on en croit les propos relayés par nos confrères de TheGamePost.

En effet, parmi les déclarations du patron de PlayStation Productions, Asad Qizilbash, dans le cadre du conflit avec Tencent, on apprend que les recherches sont encore en cours pour trouver quelqu’un pour tenir ce calendrier, tandis que l’on apprend dans le même temps que l’écriture du scénario est terminée. Le prochain avance donc bel et bien et est toujours dans les tuyaux.

« Nous avons déjà un scénario qui fonctionne et nous recherchons activement un réalisateur, avec pour objectif de tourner le film en 2026 et de le sortir en 2027. Ce long métrage en prise de vues réelles s’inscrit dans la lignée des récentes collaborations entre Columbia Pictures et PlayStation Productions, notamment sur Uncharted (2022) et Gran Turismo (2023) ».

Asad Qizilbash

À noter que pour l’heure, aucun visage n’a été dévoilé concernant cette adaptation, ni aucun élément du scénario, bien que l’on pourrait imaginer que l’histoire adaptera tout ou partie du premier jeu pour raconter l’univers sous un autre angle, en attendant le prochain jeu de la saga qui ne fait plus aucun doute et que l’on espère sans utilisation d’IA.