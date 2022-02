Uncharted : Un premier week-end réussi au box-office pour le film

Le film Uncharted est enfin sorti sur nos écrans, après des années de reports et de galère. Et le résultat était visiblement très attendu par les fans et le grand public, puisque les premiers chiffres du film viennent de tomber, avec un long-métrage qui règne en tête du box-office pour son premier week-end d’exploitation selon Deadline.

La grandeur vient des débuts modestes

Le chemin aura été sinueux pour le film Uncharted, mais Sony Pictures peut maintenant se frotter les mains en voyant les performances de cette adaptation sur grand écran.

Pour son premier week-end d’exploitation, le film Uncharted a donc rapporté plus de 44 millions de dollars sur le territoire américain. A titre de comparaison, sur une même période, le film Tomb Raider avec Alicia Vikander avait rapporté seulement 23 millions de dollars, hors pandémie qui plus est.

Si l’on prend en compte tous les chiffres des marchés à l’international, le film a déjà rapporté 139 millions de dollars. En France, le film s’est hissé à la première place des films de la semaine avec 6,3 millions de dollars récoltés rien que sur notre territoire.

Reste maintenant à voir si le film va avoir un bon bouche-à-oreille malgré les critiques, mais on peut déjà somme toute tabler sur une chute à -50 ou -60% pour la semaine suivante, comme c’est le cas pour la plupart des blockbusters modernes ces derniers temps. N’oublions pas non plus que le film va s’offrir une sortie en Chine au mois de mars, ce qui est décidément plutôt rare ces derniers temps pour les films venus d’Hollywood. Le marché chinois étant très porteur, le film devrait bien continuer sa course.

Toujours est-il qu’avec un budget de 120 millions de dollars, le film va bien rentrer dans ses frais, et certainement donner envie à Sony de produire un second volet, déjà teasé dans le film (sans doute après avoir donné une pause à Tom Holland, qui a enchainé Uncharted et Spider-Man: No Way Home d’une seule traite).