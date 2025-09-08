Le tournage de la série God Of War par Amazon MGM Studios devrait débuter début 2026

Près de trois ans après la sortie de God of War Ragnarök, nous sommes toujours sans nouvelle du futur jeu de la licence, même si des rumeurs évoquant la révélation d’un jeu de type metroidvania lors d’un prochain State of Play sont de plus en plus solides. Mais l’autre gros projet de la licence de Santa Monica Studios est sans hésiter la production d’une série télévisée visant à adapter les deux derniers jeux de la franchise (ceux prenant place dans la mythologie nordique).

Midgard attendra encore

Selon les informations du média Nexus Point News, alors que les scripts sont toujours en cours d’écriture, le tournage de la première saison de dix épisodes de la série télévisée God of War par Amazon MGM Studios démarrerait en mars 2026 à Vancouver, soit dans six mois, laissant espérer une diffusion en 2027 au plus tôt. Autre information, le casting serait actuellement toujours en cours, même si les regards se tourneront principalement vers Kratos et Atreus, les deux héros de cette adaptation. Tout le monde verrait bien Christopher Judge reprendre son rôle, mais les évidences ne sont pas toujours celles qui s’avèrent être suivies.

Rappelons que pour rassurer les plus grands fans, Cory Barlog, le Game Director de God of War et Producteur de God of War Ragnarök, est activement impliqué sur la série, comme le fut Neil Druckmann pour The Last of Us, et qu’une seconde saison a d’ores et déjà été validée pour la coproduction Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Santa Monica Studio. On rappelle que la série est désormais dirigée par Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, For All Mankind) accompagné de Matthew Graham, Stephanie Shannon, Narendra K. Shankar ou encore Joe Menosky côté scénario.

Amazon qui semble croire dur comme fer aux adaptations vidéoludiques, puisqu’on le rappelle, nous pourrons découvrir la saison 2 de Fallout cet hiver (avant une saison 3 déjà confirmée), mais nous attendons aussi la sortie de la série Tomb Raider (dont le tournage avec Sophie Turner devait démarrer le 19 janvier prochain), sans oublier les différents projets confirmés ou en rumeur comme l’adaptation de Life is Strange, ou encore Mass Effect. Un appétit d’ogre pour le géant américain, que l’on espère sérieux dans toutes ces adaptations au risque d’une bonne indigestion.