Sony retire Horizon Zero Dawn de Steam et de l’Epic Games Store avant la sortie du remaster

Et le problème autour du PSN continue

Sony aurait très bien pu remonter le prix de son jeu comme il l’a fait sur le PlayStation Network afin d’éviter que les gens réalisent une bonne affaire, mais il a pris des mesures plus drastiques.

Horizon Zero Dawn a tout simplement été retiré à l’achat de Steam et de l’Epic Games Store, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus acheter la version non-remasterisée du titre sur ces plateformes. Si vous possédez déjà le jeu, vous pouvez le télécharger à l’envie, mais pour les nouveaux clients, les pages du jeu renvoient directement à l’achat de Horizon Zero Dawn Remastered, facturé tout de même à 49,99 €.

Cerise sur le gâteau pour la communauté PC, la mention d’un compte PSN « requis » pour pouvoir profiter du jeu, ce qui n’était pas le cas pour la version non-remasterisée. On ne sait pas encore si celui-ci sera obligatoire ou optionnel, mais cela veut au moins dire que le jeu ne pourra pas être vendu dans certains pays du monde. Autrement dit, ce problème persiste et Sony ne semble pas vouloir faire machine arrière, sauf s’il se décide un jour à faire en sorte que le PSN soit plus facilement accessible dans certains territoires.