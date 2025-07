Sony attaque Tencent en justice : Light of Motiram est accusé d’être une « pâle copie » de la franchise Horizon

Annoncé en 2014, Light of Motiram a suscité énormément de surprises en raison de sa proximité évidente avec la licence Horizon de Sony. Plus d’un an plus tard, Sony Interactive Entertainment a déposé une plainte devant un tribunal fédéral en Californie, accusant Tencent de contrefaçon de droits d’auteur et de marque. Selon la firme, le prochain jeu Light of Motiram serait un clone flagrant de la licence Horizon. Ce recours vise à bloquer sa sortie et à réclamer des dommages et intérêts.