Sony répond sèchement à Tencent dans l’affaire du plagiat Horizon/Light of Motiram

Une « contrefaçon » qui pourrait nuire à Horizon

Et le ton est donné dans ce document de 35 pages relayé par The Game Post, dans lequel Sony qualifie les dernières déclarations de Tencent « insensées ». L’entreprise n’hésite pas à parler de Light of Motiram comme une « contrefaçon », et même si Tencent a modifié quelques éléments sur la page Steam de son jeu, Sony pense que cela n’est pas assez :

« Le mal est fait, et il continue. Malgré la confusion et l’indignation du public face à la contrefaçon de Light of Motiram, Tencent n’a pas cédé. Tencent a continué à promouvoir son jeu contrefaisant malgré l’objection de SIE, et a refusé d’assumer la responsabilité de sa conduite. »

Le constructeur va encore plus loin en déclarant que Light of Motiram pourrait nuire à l’image d’Horizon :

« Light of Motiram – une copie si flagrante que le public a vivement dénoncé l’utilisation d’éléments protégés d’Horizon – met en péril le succès continu d’Horizon, y compris les projets d’expansion actuels de la franchise. La copie était si flagrante que de nombreux journalistes et fans d’Horizon ont qualifié Light of Motiram de « plagiat majeur d’Horizon », de « copie évidente », avec un personnage principal « ressemblant à Aloy à la perfection » et « extrêmement similaire à Horizon Zero Dawn ». »

Sony enchaîne ensuite sur l’esquive judiciaire que Tencent a tenté, ce dernier clamant que la mauvaise entreprise avait été poursuivie. Le jeu est développé par Polaris Quest et Aurora Studios, qui répondent aux ordres de Tencent Technology (Shanghai) Co. Ltd et Proxima Beta PTE Ltd. Cependant, Sony a poursuivi Tencent America, Proxima Beta U.S. et Tencent Holdings. Sony répond donc à cela en accusant Tencent de jouer un jeu de dupes avec toutes ses filiales pour invalider cette mesure judiciaire :

« Après que SIE a été contrainte de porter plainte, Tencent a tenté d’échapper à sa responsabilité en usant de subterfuges avec ses marques et entités. […] Tencent Holdings décrit sa propre entreprise comme possédant une division Gaming qui « possède Aurora Studios », le studio de développement Light of Motiram. Tencent Holdings déclare l’intégralité de son chiffre d’affaires et de ses dettes liés aux jeux dans son rapport annuel, sans attribution à aucune filiale. De plus, elle utilise le nom Tencent pour promouvoir ses jeux, comme Light of Motiram, sans distinction entre les filiales. »

Bref, Sony n’est définitivement pas content ici, et le climat entre les deux laisse penser que cette affaire va aller un peu plus loin que prévu.