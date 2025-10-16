Sony répond sèchement à Tencent dans l’affaire du plagiat Horizon/Light of Motiram

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Le divorce est vraiment consommé entre Tencent et Sony, qui se disputent depuis plusieurs semaines autour du cas Light of Motiram. Un jeu un peu trop « inspiré » par la saga Horizon de Guerilla Games, à tel point que Sony a décidé de prendre des mesures légales pour protéger sa licence. Face à cela, Tencent avait répondu en accusant Sony de vouloir se créer un monopole dans un genre bien spécifique, tout en citant d’autres jeux similaires sortis après Horizon, mais aussi avant, afin de montrer que Light of Motiram ne copiait pas spécifiquement la série. C’est maintenant au tour de Sony de répondre à cela.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Light of Motiram
Light of Motiram
pc

Date de sortie : N/C

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Tencent se défend contre Sony suite aux accusations de plagiat de ce dernier dans l’affaire Light of Motiram/Horizon

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Tencent se défend contre Sony suite aux accusations de plagiat de ce dernier dans l’affaire Light of Motiram/Horizon

Après avoir été attaqué par Sony, Tencent change subtilement quelques détails autour de Light of Motiram

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Après avoir été attaqué par Sony, Tencent change subtilement quelques détails autour de Light of Motiram

Sony attaque Tencent en justice : Light of Motiram est accusé d’être une « pâle copie » de la franchise Horizon

pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Sony attaque Tencent en justice : Light of Motiram est accusé d’être une « pâle copie » de la franchise Horizon

Light of Motiram, le faux-Horizon à la sauce survie de Tencent, sortira également sur PS5 et mobiles

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Light of Motiram, le faux-Horizon à la sauce survie de Tencent, sortira également sur PS5 et mobiles
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Sony répond sèchement à Tencent dans l’affaire du plagiat Horizon/Light of Motiram
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Sony répond sèchement à Tencent dans l’affaire du plagiat Horizon/Light of Motiram
Hideo Kojima donne son avis sur l’IA, qui ne serait bonne à utiliser que sur certaines tâches
Image d\'illustration pour l\'article : Hideo Kojima donne son avis sur l’IA, qui ne serait bonne à utiliser que sur certaines tâches
Splinter Cell Deathwatch : La série Netflix est déjà renouvelée pour une deuxième saison
Image d\'illustration pour l\'article : Splinter Cell Deathwatch : La série Netflix est déjà renouvelée pour une deuxième saison
Le jeu multijoueur Sonic Rumble, développé par Rovio (Angry Birds), sortira en novembre
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu multijoueur Sonic Rumble, développé par Rovio (Angry Birds), sortira en novembre
Des sénateurs américains expriment leurs inquiétudes suite au rachat d’Electronic Arts, notamment envers l’Arabie saoudite
Image d\'illustration pour l\'article : Des sénateurs américains expriment leurs inquiétudes suite au rachat d’Electronic Arts, notamment envers l’Arabie saoudite
Le RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader sortira prochainement sur Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader sortira prochainement sur Nintendo Switch 2
Tomonobu Itagaki, créateur de Dead or Alive et Ninja Gaiden, s’est éteint à l’âge de 58 ans
Image d\'illustration pour l\'article : Tomonobu Itagaki, créateur de Dead or Alive et Ninja Gaiden, s’est éteint à l’âge de 58 ans
Après Train Sim World, Dovetail Games veut se la jouer Need for Speed, mais en métro avec Metro Rivals: New York
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Après Train Sim World, Dovetail Games veut se la jouer Need for Speed, mais en métro avec Metro Rivals: New York
Une nouvelle édition du ID@Xbox Showcase aura lieu fin octobre pour présenter des jeux indépendants
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Une nouvelle édition du ID@Xbox Showcase aura lieu fin octobre pour présenter des jeux indépendants
Légendes Pokémon Z-A sort aujourd’hui, voici où le trouver au meilleur prix
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Légendes Pokémon Z-A sort aujourd’hui, voici où le trouver au meilleur prix
EA Sports FC 26 dévoile la cinquième Team Of The Week
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la cinquième Team Of The Week
Species: Unknown – 6 raisons de jouer à ce survival-horror coop
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Species: Unknown – 6 raisons de jouer à ce survival-horror coop
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Silent Hill 2 Remake et Until Dawn
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Silent Hill 2 Remake et Until Dawn
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne pèsera pas trop lourd, voici les dernières configurations PC recommandées
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne pèsera pas trop lourd, voici les dernières configurations PC recommandées
1000xRESIST sortira le 4 novembre sur PS5 et Xbox Series avec une traduction française et une arrivée sur le Game Pass
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : 1000xRESIST sortira le 4 novembre sur PS5 et Xbox Series avec une traduction française et une arrivée sur le Game Pass
Absolum : Voici pourquoi l’excellent beat’em up ne sortira pas sur Xbox
pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Absolum : Voici pourquoi l’excellent beat’em up ne sortira pas sur Xbox
Death by Scrolling, le prochain jeu de Ron Gilbert (Monkey Island), sortira à la fin du mois
Image d\'illustration pour l\'article : Death by Scrolling, le prochain jeu de Ron Gilbert (Monkey Island), sortira à la fin du mois
Si Call of Duty existe, c’est parce que EA « ont été cons » selon Vince Zampella, désormais en charge de Battlefield
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Si Call of Duty existe, c’est parce que EA « ont été cons » selon Vince Zampella, désormais en charge de Battlefield
Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?
Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique
Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu
Image d\'illustration pour l\'article : Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu
Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima
Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios
Image d\'illustration pour l\'article : Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios
007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu