Sony prépare un film Days Gone, et on connaît déjà l'acteur qui pourrait incarner Deacon

Avec l’annulation du deuxième épisode, on pouvait penser que Sony avait tirer un trait sur tout éventuel avenir pour la licence Days Gone. Mais visiblement, ça ne concernait que le jeu vidéo. Le constructeur ne cesse de rappeler ses envies de cinéma ces derniers temps, surtout depuis le succès du film Uncharted, et son dévolu se porte aujourd’hui sur Days Gone, qui ne va pas connaître une suite, mais qui va arriver sur grand écran.

Un avenir au cinéma pour la licence ?

Le site Dealdine rapporte la nouvelle en déclarant que Sony PlayStation Productions planche actuellement sur un film Days Gone qui serait d’ailleurs plus avancé qu’un Ghost of Tsushima.

Deadline indique que le script serait actuellement entre les mains de Sheldon Turner, qui a récemment gagné un Golden Globe avec Up in the Air, et qui est aussi connu pour son travail sur X-Men: First Class (le meilleur film X-Men n’est-ce pas), ainsi que pour son apport sur le prochain film de Doug Liman, Everest. Et un acteur serait déjà dans le viseur de Sony pour interpréter le rôle de Deacon St. John. Il s’agirait de Sam Heughan, qui est maintenant célèbre pour son rôle dans la série Outlander.

C’est tout ce que l’on sait pour le moment sur ce projet, si ce n’est que le script est décrit comme étant « une lettre d’amour aux films avec des motos », une sorte de western moderne où la moto de Deacon remplacerait l’habituel cheval.

On s’étonnera de voir Sony vouloir adapter Days Gone au cinéma après avoir arrêté toute tentative d’un deuxième épisode, mais qui sait, si le film rencontre le succès, le constructeur pourrait revoir ses plans.