The Last of Us : HBO n’est pas inquiété par le départ de Neil Druckmann et prévoit une saison 3 pour 2027

Une saison 3 plus longue pour conclure la série est toujours une option

Car peu importe ce que l’on peut penser de la saison 2 de The Last of Us, elle a visiblement encore une fois séduit le jury des Emmy, qui récompense les meilleures productions télévisuelles. Les nommés viennent d’être annoncés pour l’édition 2025, et The Last of Us récolte 16 nominations pour sa saison 2, dont celles concernant la meilleure série dramatique, tandis que Bella Ramsey et Pedro Pascal sont également nommés pour leurs performances. C’est tout de même moins de nominations que la première saison, qui en avait décroché 24, pour 8 statuettes remportées.

HBO a tout de même de quoi être content, et son PDG voulait rassurer le public suite au départ de Neil Druckmann. Pour lui, Craig Mazin, l’actuel showrunner principal de la série, sera tout à fait capable de s’en sortir, Druckmann ayant déjà posé les bases pour le show (propos recueillis par Variety et relayés par Eurogamer) :

« C’était évidemment génial d’avoir Neil [Druckmann] impliqué dès le début. Si je voulais faire Last of Us, c’est justement parce qu’après Tchernobyl, j’ai demandé à Craig [Mazin] : « Que veux-tu faire ensuite ? » Et Last of Us, c’est ce qu’il voulait faire. C’est ce qui comptait le plus pour moi : l’enthousiasme créatif de Craig pour la série. C’était fantastique d’avoir Neil impliqué. Beaucoup de gens ignorent que Neil travaille à temps plein comme créateur de jeux vidéo et est gérant de Naughty Dog. C’est un travail colossal. Je comprends donc pourquoi il doit se concentrer là-dessus. Mais je pense qu’il nous a donné un bon plan pour la série. Et évidemment, Craig est un pro, donc je pense que nous nous en sortirons très bien. »

Il confirme par ailleurs que la saison 3 de la série est désormais prévue pour une diffusion en 2027. Par ailleurs, alors qu’une saison 4 devait se dessiner, Bloy indique que l’hypothèse d’une saison 3 plus longue est encore envisagée pour mettre fin à la série :

« Craig Mazin réfléchit encore à la question de savoir s’il s’agira de deux saisons supplémentaires ou d’une longue saison en plus. La décision n’a pas encore été prise, et je me fierai à l’avis de Craig sur ce point. »

Sans doute en réponse aux critiques plus mitigées sur la saison 2 et au départ de Druckmann, mais rien n’est encore décidé. À avoir à quel point HBO voudra tirer sur la corde.