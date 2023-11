Ghost of Tsushima : Le film se précise puisque le script est terminé

Bientôt le casting ?

La grève des scénaristes et des acteurs a complètement bloqué Hollywood pendant plusieurs mois, et se poursuit encore du côté de la SAG-AFTRA étant donné que les studios ne veulent toujours pas répondre aux demandes du syndicat. Cette situation a gelé beaucoup de projets en cours et ce pendant des mois, comme le film Ghost of Tsushima qui a forcément été impacté, d’une mesure ou d’une autre. Enfin, en partie, puisque selon Chad Stahelski, le script du film est prêt, comme il l’affirme chez Screenrant :

« Nous avons un script, nous sommes sur le point de mettre toutes nos idées ensemble sur ce sujet […] Je pense que les deux choses qui m’intéressent le plus sont Highlander et Ghost of Tsushima. Qui sont à la fois d’étonnantes et d’incroyables licences, l’histoire de Ghost of Tsushima est également l’une de mes préférées de tous les temps. »

Un réalisateur visiblement très passionné par ce projet, qui va donc bientôt se consacrer à la production du film lorsque la grève sera terminée. On ne sait pas si le reboot de la saga Highlander, qu’il réalise aussi, aura la priorité ou non, mais les aventures de Jin Sakai sur grand écran avancent bien.