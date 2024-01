Le film Gravity Rush montre ses premières images, en même temps qu’un nouveau projet Patapon

Un film pour relancer la licence ?

Le projet de long-métrage de Gravity Rush a été confirmé en 2022 mais peu d’informations avaient été précisées à son sujet. C’est dans une vidéo mettant en avant les prouesses technologiques du groupe Sony, et surtout de la division TorchLight, qu’on peut y voir quelques images (vers 2min15), qui sont cependant encore très loin d’être finalisées.

Il semblerait donc que l’on se dirige vers un film d’animation en 3D, dans un univers un peu plus contemporain et proche du nôtre que dans les jeux. Le projet va encore nécessiter beaucoup de temps de production et mieux vaut ne pas tirer de conclusions hâtives avant d’en voir une vraie bande-annonce.

Et dans cette même vidéo, on peut voir que la licence Patapon est aussi mise en avant. Seul hic, on ignore encore s’il s’agit d’un nouveau projet de jeu ou d’autre chose. On parierait plutôt sur une nouvelle adaptation, étant donné la place de ces images dans cette vidéo.