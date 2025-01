C’est officiel, des films Horizon Zero Dawn et Helldivers viennent d’être annoncés et sont actuellement en production

PlayStation accélère sur les adaptations

Ne faisons pas comme si les informations étaient nombreuses : deux films viennent d’être annoncés par PlayStation Productions, l’un sur Helldivers, l’autre sur Horizon Zero Dawn... et c’est tout. Aucun détail sur les synopsis, aucune fenêtre de lancement, aucun membre du casting évoqué et encore moins la moindre image.

L’annonce est tombée pendant la conférence de Sony en marge du CES 2025 pendant un segment dédié aux adaptations, où le constructeur est revenu sur le récent film Gran Turismo et nous a rappelé que le long-métrage Until Dawn arriverait en avril dans nos salles obscures. Un anime Ghost of Tsushima et un trailer pour la série The Last of Us sur HBO ont aussi été montrés.

Donc un remake de Starship Troopers ?

Après l’incroyable succès de Helldivers 2 en début d’année, le constructeur japonais s’est sans doute dit que c’était le moment parfait pour lancer un tel projet. Si nous n’avons encore aucun détail complémentaire sur ce long-métrage, le film Helldivers va très probablement garder le ton satyrique du jeu et sans doute prendre un virage proche de ses inspirations, Starship Troopers en tête. Enfin, Casper Van Dien en moins.

On sait tout de même que le film est en phase de production, par PlayStation Productions et Sony Pictures Entertainment. Il s’agit bien d’une adaptation de la franchise dans sa globalité.

Aloy sur grand écran

Quant au film Horizon Zero Dawn, on nous mentionne bien le premier jeu. On ne sait pas s’il s’agira d’une adaptation qui retracera l’histoire de ce premier épisode avec fidélité, mais on peut imaginer que l’aventure retracera davantage celle de base. A noter que lui aussi est actuellement en phase de production (à ses débuts), toujours par PlayStation Productions, avec cette fois-ci Columbia Pictures, autre filiale du groupe.

Rappelons que la licence Horizon est déjà dans le collimateur de nombreux projets. En plus d’un jeu service, d’un MMO, d’un remake du premier volet et d’un Horizon 3, une série TV sur Netflix avait été en gestation. Celle-ci avait connu quelques remous à cause des accusations autour de son showrunner et n’a pas donné de nouvelles depuis. On ne sait pas si ce long-métrage vient remplacer cette série en reposant sur son cadavre ou s’il s’agit d’un tout autre projet repris de zéro.