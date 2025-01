Ghost of Tsushima: Legends annoncé par Crunchyroll, un anime qui sera diffusé en 2027

Une diffusion prévue sur Crunchyroll

C’est une autre annonce tombée cette nuit aux côtés des films Horizon et Helldivers au cours de sa conférence CES 2025 : PlayStation planche bien sur une adaptation en anime pour Ghost of Tsushima. Attention cependant, il s’agit ici d’une série animée basée sur Ghost of Tsushima: Legends, le jeu multijoueur sorti fin 2020, et non du titre initial, même si les deux partagent le même univers. Un choix qui permettra sans doute d’être plus libre sur le scénario, tout en se détachant du film actuellement en préparation.

Cet anime sera le fruit d’une collaboration entre Crunchyroll, Aniplex, Sony Music et PlayStation Productions. En plus d’une première image dévoilée, on apprend que ce sera Takanobu Mizuno qui dirigera la série d’animation. L’artiste est connu pour avoir travaillé sur Star Wars Visions et son excellent épisode « The Duel ». Sony Music servira de partenaire musical et s’occupera aussi de la bande-son.

Rappelons que le titre d’origine nous plongeait en 1274 pendant une période de fracture où les derniers samouraïs faisaient face à l’invasion de l’empire mongol sur l’île de Tsushima. Cet anime a d’ailleurs pour objectif de donner vie à « l’esthétique traditionnelle des samouraïs de la série avec une narration cinématographique et des visuels saisissants ». Pour l’instant, aucun autre détail n’a été partagé et on ne connait pas encore le casting ni le nombre d’épisodes. On sait cependant que l’anime sera diffusé sur Crunchyroll courant 2027.