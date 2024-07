Horizon Zero Dawn : La série Netflix en live-action pourrait être annulée

Des accusations envers le showrunner font surface

Il est vrai que la série n’avait pas beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps en dehors de rumeurs fumeuses autour du casting qui n’avaient jamais été confirmées. Tout ce que l’on croyait savoir, c’est son titre : Horizon 2074. Une série qui devait raconter une nouvelle histoire en parallèle de celle des jeux, ce qui veut donc dire qu’elle n’aurait pas été centrée que sur Aloy. Elle devait être réalisée par le showrunner de la série The Umbrella Academy, Steve Blackman, et il semblerait que ce soit justement à cause de ce dernier que tout est remis en cause.

Des accusations de comportement toxique ont été soulevées ces derniers jours à l’encontre du showrunner, qui s’en défend. Blackman est pointé du doigt pour sa manière de travailler décrite comme chaotique, créant un environnement particulièrement anxiogène, sans parler des remarques sexistes, homophobes et transphobes qu’il aurait eu à l’encontre de plusieurs personnes.

Le site Rolling Stone fait le point complet sur cette affaire tout en faisant un aparté sur les projets en cours de Blackman, dont la série Horizon. Il est ainsi précisé que celle-ci n’est plus d’actualité aujourd’hui et serait annulée. On ne sait pas si cette annulation s’est produite avant les accusations envers Blackman ou si elle est en cause avec tout cela. Netflix et Sony n’ont rien déclaré pour le moment.

Dans tous les cas, même si Sony décide de maintenir en vie le projet, il faudra recommencer de zéro en trouvant un autre showrunner.