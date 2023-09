Sur cette page, vous retrouverez ainsi tout ce qu’il faut savoir sur Starfield, nouvelle exclusivité Xbox et PC, et dernier RPG en date chez Bethesda. On vous propose différentes astuces, des guides pour bien débuter, une foire aux questions sur les interrogations souvent posées mais également des articles qui seront régulièrement ajoutés.

Guide Starfield

Dans cette première section, retrouvez l’ensemble de nos soluces et guides sur Starfield. Les liens seront régulièrement ajoutés au fil des semaines, en fonction de notre évolution dans le jeu.

Bien débuter

Soluce principale

FAQ Starfield

Dans cette section, vous retrouverez les questions fréquemment posées au sujet du jeu Starfield. Cette page sera régulièrement mise à jour. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Starfield

Starfield est un RPG intégrant des éléments de simulation spatiale. Vous incarnez un explorateur qui enquête sur un mystérieux artéfact au sein d’une confrérie appelée Constellation. Vous pouvez explorer de très nombreux systèmes et planètes grâce à votre vaisseau spatiale. Comme les autres jeux de Bethesda, Starfield promet une expérience immersive avec une grande liberté d’action. Vous pourrez piloter votre propre vaisseau spatial, personnaliser votre personnage, interagir avec des PNJ (personnages non joueurs) variés, et prendre des décisions qui façonneront votre destin dans cet univers en constante évolution.

Quand et où sort Starfield ?

Starfield sort le 6 septembre 2023, en exclusivité sur Xbox Series et PC (Windows Store et Steam), à 2 heures du matin exactement. Celles et ceux qui ont précommandé l’édition Premium du jeu ont un accès anticipé de 5 jours, soit dès le 1er septembre 2023 à 2 heures du matin.

Starfield est-il prévu sur PS5 ?

Non, aucune version PS5 de Starfield n’est prévue. Une telle version était envisagée avant la rachat de Bethesda (ZeniMax) par Microsoft, mais elle n’a jamais été officiellement annoncée et n’est plus d’actualité.

Starfield est-il disponible dans le Xbox Game Pass ?

Oui, Starfield est intégré dès sa sortie sur le catalogue du Xbox Game Pass, aussi bien sur PC que sur consoles. Avec cette version, vous aurez accès à l’édition Standard du jeu.

Est-il possible de jouer en multijoueur à Starfield ?

Non, Starfield est un jeu uniquement jouable en solo, il n’est pas possible d’y jouer avec des amis.

Quel est le moteur utilisé par Starfield ?

Starfield utilise le moteur maison de Bethesda, à savoir le Creation Engine 2.

Starfield est-il un Skyrim dans l’espace ?

C’est le raccourci un peu facile qui est utilisé pour présenter Starfield au grand public, étant donné que Skyrim est le jeu le plus populaire de Bethesda. Et à bien des égards, cette comparaison n’est pas totalement forcée étant donné que le studio conserve une base de RPG similaire, couplée à une grande liberté. On peut donc dire que oui, dans un sens, mais il ne se limite évidemment pas à cela.

Starfield est-il similaire à No Man’s Sky ?

Il va sans dire que Starfield possède quelques similitudes avec No Man’s Sky, néanmoins, les deux jeux restent différents. Tout d’abord parce que Starfield est un RPG dont l’expérience va vraiment être façonnée selon les choix que vous allez faire, et sans parler du fait qu’il possède un gameplay nettement plus tourné vers l’action que No Man’s Sky.

Starfield est-il un jeu en monde ouvert ?

Oui, on peut qualifier Starfield de monde ouvert même si sa structure est quelque peu différente, étant donné qu’il dispose de beaucoup de zones à visiter.

Peut-on vraiment visiter plus de 1 000 planètes dans Starfield ?

Oui, même si toutes les planètes ne sont pas forcément habitées ou intéressantes à explorer. Beaucoup de planètes présenteront des déserts ou des territoires sans ressources mais environ une centaine de planètes devraient contenir la vie.

Peut-on atterrir n’importe où sur une planète ?

Oui. Depuis l’espace, vous choisirez un point d’atterrissage, et votre vaisseau vous y emmènera. En revanche, le jeu ne nous permet pas de contrôler le vaisseau durant le passage dans l’atmosphère.

Existe-t-il des créatures extraterrestres dans Starfield ?

Mis à part la faune des différentes planètes, il n’existe pas de race extraterrestre doué d’intelligence.

Y a-t-il des combats spatiaux dans Starfield ?

Oui, il sera même possible d’aborder les vaisseaux ennemis endommagés.

Peut-on utiliser des véhicules sur les planètes ?

Vous ne pourrez pas directement piloter votre vaisseau une fois sur une planète, et Starfield n’intègre aucun véhicule terrestre pour se déplacer. Vous pouvez uniquement compter sur un jetpack.

Est-il possible de visiter le système solaire dans Starfield ?

Même si le jeu nous fait explorer des tas de planètes, il sera bien possible d’aller faire un tour dans notre bon vieux système solaire pour y trouver les planètes que l’on connait bien.

Peut-on personnaliser notre personnage dans Starfield ?

Starfield dispose d’un éditeur de personnages très complet dans lequel il est possible de définir les traits d’apparence de votre avatar. Vous pouvez également définir son histoire en choisissant plusieurs traits de personnalité, ainsi que des compétences clés qui auront un impact sur le déroulé de votre aventure.

Notre personnage est-il doublé ?

Non, votre personnage ne prendra jamais la parole dans Starfield, à l’image de beaucoup d’autres jeux de Bethesda.

Peut-on effectuer des choix importants dans Starfield ?

Comme plusieurs jeux Bethesda, Starfield propose un système de dialogue assez libre qui vous laisse choisir entre plusieurs réponses, ce qui va influer sur votre rapport avec les personnages et sur le déroulé de l’histoire.

Peut-on terminer Starfield sans tuer une seule personne ?

A priori, non, certains combats ne peuvent pas vraiment être évités même si le jeu met en place des armes non-léthales.

Peut-on recruter des membres pour former notre propre équipage ?

Starfield vous demandera de composer votre propre équipage en réunissant jusqu’à une vingtaine de compagnons principaux, que vous pourrez ensuite affecter aux différents postes de votre vaisseau ou vos avant-postes. Vous pourrez aussi recruter d’autres PNJ moins importants pour répondre à certains besoins spécifiques.

Notre personnage peut-il avoir une relation amoureuse avec un PNJ ?

Starfield dispose bel et bien de romances prédéfinies avec quatre compagnons bien distincts.

Peut-on personnaliser son vaisseau dans Starfield ?

Oui, Starfield met en place un système très avancé pour personnaliser votre vaisseau à votre goût. Vous pourrez changer diverses parties de votre vaisseau, aussi bien leur forme que leur apparence, ce qui aura aussi un impact sur ses capacités en le rendant par exemple plus rapide, moins maniable etc.

Peut-on acheter une maison dans Starfield ?

En plus de votre vaisseau que vous pourrez personnaliser, vous serez aussi en mesure d’acheter une maison dans les grandes villes principales du jeu.

Quelles sont les grandes villes principales dans Starfield ?

Il existe trois villes majeures dans Starfield, à savoir :

New Atlantis : Repaire des Colonies Unies, la plus grande ville jamais créée par Bethesda

Akila City : capitale de la Confédération Liber Astra, une ville aux habitants variés

Neon : Décrite comme la ville du plaisir, partagée entre plusieurs grandes entreprises

Est-il possible de rejoindre une faction dans Starfield ?

Il existe plusieurs factions dans Starfield et vous serez libres de toutes les rejoindre. On y trouve par exemple les pirates de la Flotte Ecarlate, ou la maison religieuse Va’Ruun, et bien d’autres.

Starfield est-il un FPS ou un TPS ?

Les deux, si on peut dire. On ne peut pas vraiment le qualifier comme tel car il s’agit d’un RPG avant tout, mais vous pourrez opter au choix pour une vue FPS (à la première personne) et une vue TPS (à la troisième personne).

Starfield est-il traduit en français ?

Oui, Starfield est intégralement traduit en français, aussi bien dans le texte et les sous-titres que via son doublage, avec une VF intégrale.

Starfield nécessite-t-il une connexion internet permanente ?

Il n’est pas nécessaire d’être connecté en permanence à Internet pour jouer à Starfield.

Y a-t-il un mode New Game Plus dans Starfield ?

Oui et il est même un peu spécial.

Starfield supporte-t-il les mods ?

Bathesda l’a promis : Starfield devrait être un paradis pour les moddeurs, qui pourront créer des mods à l’envie, que ce soit des objets ou des vaisseaux en plus, voir des planètes entières.

La version boîte de Starfield intègre-t-elle un disque ?

Seule la version physique Standard de Starfield sur Xbox possède un disque. Les autres éditions et versions renferment une clé avec un code permettant de télécharger le jeu.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour Starfield ?

Voici les configurations PC requises pour jouer à Starfield sur PC :

Configuration PC minimum

Windows 10

AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K

16 GB RAM

AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Version 12

125 Go d’espace libre

SSD requis

Configuration PC recommandée

Windows 10/11

AMD Ryzen 5 3600X ou Intel i5-10600K

16 GB RAM

AMD Radeon RX 6800 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: Version 12

125 Go d’espace libre

SSD requis

Où acheter Starfield au meilleur prix ?

Il existe également une Premium Upgrade, qui permet d’avoir divers bonus physiques et un accès anticipé.

En bref

Starfield

Éditeur : Bethesda Game Studios

: Bethesda Game Studios Développeur : Bethesda Game Softworks

: Bethesda Game Softworks Genre : Aventure – Jeu de rôles

: Aventure – Jeu de rôles Prix : 70 €

: 70 € Console : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : 6 septembre 2023

: 6 septembre 2023 PEGI 18