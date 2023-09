Dans l’inconnu | Soluce principale Starfield

Description : Sarah m’a demandé de me rendre sur l’Iris, une station spatiale de Constellation, en orbite autour de Jemison. Je dois y retrouver Vladimir Sall pour trouver d’autres artéfacts aux confins de l’espace.

Station Iris, en orbite autour de Jemison, Système Alpha du Centaure Récompenses : 400 EXP, 9500 crédits, 2 kits de soin, Andreja peut devenir compagnon et déblocage d’une nouvelle fonctionnalité surprise

Parlez à Vladimir

Sarah vous indiquait le nom d’un contact haut placé chez Constellation, basé sur l’Iris, une station en orbite autour de Jemison, la planète où vous vous trouvez. Le voyage ne sera donc pas long avec votre carte stellaire. Une fois proche de la station, amarrez-vous et visitez l’Iris en direction de la pièce de contrôle où se trouve un certain Vladimir. Engagez la conversation pour qu’il vous révèle deux positions sur votre carte susceptibles de contenir un artéfact que vous recherchez ainsi que de vos collègues, Andreja.

Avant de reprendre la route, visitez les couloirs et autres pièces de cette petite station. En sortant à gauche de la pièce, suivez le couloir et prenez tout de suite à droite pour tomber sur un magazine Au top du top 01 qui augmente de façon permanente la charge maximale de 5kg. Puis, retournez au vaisseau et poursuivez votre enquête.

Rendez-vous sur la première planète

Mettez le cap sur la première planète décrite par votre scanner. A noter que cette première planète est aléatoire en fonction des joueurs et joueuses, c’est à dire que aucun guide ne vous sera d’un grand secours. Comme d’habitude, mettez le cap vers la planète, trouvez le bon bâtiment en prenant garde aux assaillants potentiels puis trouvez l’artéfact Zéta au fond d’une grotte.

Rendez-vous sur Nesoi

Une fois ceci fait, rebroussez chemin et mettez le cap vers la planète Nesoi, une planète rocheuse du Système Olympus, là où vous attendra une certaine Andreja. Celle-ci se trouve à l’intérieur d’une mine abandonnée, accessible via une grosse porte rouge. Elle est en train de faire son compte à un mercenaire quand vous débarquez. Après lui avoir expliqué la situation, elle rejoint votre équipe.

Descendez légèrement dans la mine pour trouver un ordinateur. Sachez qu’en l’ouvrant, vous activerez un robot pouvant vous aider à éliminer les futurs assaillants, pratique ! Et bon courage, car ils seront très nombreux et la mine est très profonde. Si vous vous perdez parmi les multiples escaliers, n’oubliez pas votre vénéré scanner.

Une fois la place nettoyée, trouvez l’artéfact Iota et libérez-le avant de le ramasser. Il vous faudra remonter à pied jusqu’à la surface, pas d’autres moyens ne sont disponibles. Andreja vous laissera ensuite, on la retrouvera à la Loge, notre prochaine destination.

Ajoutez des artéfacts à la collection

Retournez à la Loge sur Jemison et placez les deux artéfacts récoltés sur la table de Constellation. Suivez les différents dialogues, parlez à Matteo puis à Vladimir, pour qu’il vous indique une prochaine destination : une source énergétique surpuissante liée à un artéfact déjà récolté. Vous pouvez à ce moment-là demander (ou non) à Andreja de vous rejoindre.

Rendez-vous sur Procyon III

Direction le Système Procyon A et plus particulièrement la planète Procyon III. Choisissez le lieu d’atterrissage « Anomalie de scanner » puis une fois sur la terre ferme, brandissez votre appareil bien utile.

Suivez les distorsions sur votre scanner

Tournez sur vous-même jusqu’à repérer une distorsion du cercle de votre scanner. Dans ce cas-là, suivez cette direction jusqu’à apercevoir plus loin une gigantesque tour, le Temple Eta.

Trouvez l’entrée en suivant le marqueur et pénétrez dans le temple.

Vous allez faire une grande découverte sur de nouvelles capacités de votre personnage, les pouvoirs. Les étapes que nous allons détailler ici sont les mêmes pour tous les temples et pouvoirs que vous trouverez par la suite, il y en a en fait plus d’une vingtaine.

Une fois à l’intérieur du temple, vous voilà en apesanteur. Trois gigantesques anneaux se mettent à tourner sur eux-mêmes et de mystérieux nuages lumineux envahissent la pièce. Votre but, poursuivez ces nuages pour charger énergie les anneaux en perpétuel mouvement. Pour cela, vous pouvez monter et descendre à votre guise en appuyant sur les touches présentes à l’écran. Une fois tous les amas lumineux recueillis, les anneaux se stabilisent et se mettent debout, fusionnés.

C’est le moment pour vous de rentrer dedans, ce qui aura pour effet de déclencher une cinématique. En quittant le temple par la suite, vous apprenez que vous disposez désormais d’un pouvoir, le champ électromagnétique, déclenché par l’appui simultané de deux gâchettes sur consoles. Equipez-le via le menu Pouvoirs accessible puis essayez-le pour en voir ses effets.

Retournez à la Loge

Une fois remis de vos émotions, reprenez votre vaisseau direction New Atlantis, où vous attendent tous vos compères. Une fois sur place, engagez la conversation et faites la démonstration de votre pouvoir avant de parler à Vladimir pour clôturer la mission.

Cela aura pour effet d’enclencher la mission Toute chose a un prix si vous avez déjà terminé Le nid vide et Retour à Vectera. Sinon, il vous faudra d’abord terminer ces deux missions.