Révélation | Soluce principale Starfield

: Je dois aller au Temple enfoui sur Massada III, où je vais affronter Le Chasseur/L’Emissaire pour la dernière fois Destination : Temple enfoui, planète Masada III, Système Masada

Rejoignez Masada III

Pour lancer cette mission, vous allez devoir vous rendre sur la planète Masada III dans le système Masada. Ce système très éloigné vous demandera de réaliser différents sauts inter-systèmes pour y parvenir. A votre arrivée, vous êtes tout de suite alpagués par votre Astrien concurrent (L’Emissaire ou Le Chasseur) ou les deux si vous avez opté pour terminé l’aventure seuls.

Eliminez les vaisseaux Astriens

Après une brève discussion qui mènera quoi qu’il arrive au combat, vous voilà attaqués par 3 vaisseaux :

Le vaisseau de l’Astrien concurrent et deux plus petits

Vos deux concurrents et un plus petit

Pensez à cibler les zones fragiles des vaisseaux grâce au Système de ciblage (prenez impérativement cette compétence si ce n’est pas encore fait). Une fois le ou les vaisseaux plus petits détruits ainsi que la moitié des vaisseaux des Astriens chefs, le combat s’achève, vous demandant de vous rendre au Temple enfoui sur Masada III pour en finir.

Atterrissez au Temple enfoui et trouvez l’artéfact

Une fois sur la terre ferme, rejoignez la grosse structure au loin. Prenez garde car dès votre arrivée dans une grande zone ouverte où se trouve des passerelles et des containers, vous allez être attaqués par une tonne de doublons d’un certain Gardien Musa, qui n’hésitera pas à venir au corps à corps.

Eliminez les Astriens

Utilisez vos meilleures armes mais économisez au maximum les munitions, les combats seront nombreux et longs jusqu’à la fin de la partie. Si vous avez besoin de soins, plusieurs kits se trouvent un peu partout autour de cette première zone. Une fois tous les doublons et gardiens éliminés, empruntez le tunnel pour ressortir sur une deuxième zone ouverte.

Ici, rebelote, un gros combat vous attend avec des mercenaires de l’Eclipse. Mais ici, ciblez de préférence l’Astrien principal, le Gardien Athaliah, car une fois éliminé, vous mettrez fin à ce second combat. Allez vers son corps pour y trouver une Carte d’identification de la Base de l’Eclipse. Empruntez la porte située sur la droite de la zone pour pénétrer dans la base.

Descendez au rez-de-chaussée pour trouver une anomalie dimensionnelle.

Vous en croiserez quelques unes sur la route. Elles vous mèneront dans des réalités alternatives de situations que vous avez déjà connues mais au dénouement différent. Elles sont obligatoires.

La première vous ramène au tout début de l’aventure, lorsque vous explorez la grotte avec Lin avant la découverte de votre premier artéfact. Suivez le même chemin qu’à l’époque pour trouver une nouvelle anomalie et retourner dans votre réalité.

Vous allez ensuite devoir affronter une nouvelle vague d’ennemis avec à leur tête le Gardien Teuta, accompagné de robots et de tourelles automatiques. Vous pouvez désactiver les défenses ennemies si vous avez suffisamment de compétences en crochetage et piratage (Niveau Maître). Sinon, tuez tout le monde et allez piquer la Clé de la Base de l’Eclipse sur le corps du Gardien. Montez ensuite d’un étage et rejoignez la porte située dans le fond de la pièce.

De l’autre côté, suivez les couloirs et escaliers, prenez une porte orange et plus loin, vous trouverez une seconde anomalie dimensionnelle. Celle-ci vous ramène dans le vaisseau de Petrov, sauf que cette fois, le combat est inévitable. Tuez tout le monde et ramassez une Clé de quartiers privés sur le corps de Petrov pour ouvrir la porte située derrière l’endroit où il était installé. Vous trouverez ici la sortie de l’anomalie.

Suivez le chemin qui s’offre à vous et activez l’ascenseur pour déclencher une nouvelle anomalie vous emmenant tout droit sur l’Iris avec Vladimir bien triste. Faites demi-tour, quittez l’anomalie pour arriver au bas de la cage d’ascenseur. Là se trouve une grosse cache d’armes et de munitions. Faites le plein et poursuivez votre route vers le dernier Temple.

Vous voilà prêts à affronter le dernier Gardien de cette mission, le Gardien Fionn, ses doubles et vos doubles… En effet, le Gardien a la capacité de vous cloner vous et vos compagnons, ainsi que votre équipement, rendant le combat d’autant plus tendu. Menez à bout cet affrontement et rejoignez au loin la véritable entrée du Temple enfoui, symbole de l’ultime combat.

Eliminez Le Chasseur/L’Emissaire/Les deux

Vous voici face au dernier affrontement de votre aventure dans Starfield. Selon vos choix lors de la mission Exhumation, vous allez devoir affronter soit :

Le Chasseur seul

L’Emissaire seul

Les deux Astriens (voix la plus difficile)

L’affrontement sera intense, violent et long. Prévoyez d’avoir autant de munitions et soins disponibles, et de vous être équipés en pouvoirs tout au long de l’aventure, si vous voulez le contrer. Sinon, cela relève d’un combat classique, finalement assez accessible bien que pouvant vite tourner au drame si vous ne prenez pas garde aux attaques. Il s’agit d’un combat à plusieurs étapes, où vous allez vous affronter dans divers lieux traversés durant votre aventure (La Loge, Laboratoire de la Nasa, le bar Astral Lounge etc.).

Une fois l’affrontement terminé, vous récupérez l’arme légendaire de l’Astrien éliminé :

Le fusil laser Violence pure si vous éliminez Le Chasseur

si vous éliminez Le Chasseur Le fusil à rayon à particules Porte d’éternité si vous éliminez L’Emissaire

si vous éliminez L’Emissaire Les deux si vous les avez affronté ensemble

A noter que d’autres ressources et notamment TOUS leurs artéfacts vous reviennent aussi, donnés par votre acolyte et récupérez sur le corps de l’autre (artéfacts Pi, Rhô, Oméga, Xi, Delta, Epsilon, Gamma, Kappa et Upsilon).

Persuadez Le Chasseur/L’Emissaire/Les deux

Mais il existe également une autre possibilité, celle de persuader votre ennemi de ne pas vous battre et de vous laisser les artéfacts pour tester cette éventualité dans cette réalité. Il s’agit d’une persuasion tout à fait classique qui peut-être facilement remportée surtout si vous utilisez un boost.

Une fois la persuasion réussie, vous obtenez les artéfacts mais pas leurs armes légendaires.

Prenez l’ultime artéfact

Une fois les affrontements, persuasions et autres récupérations d’artéfacts faits, dirigez-vous vers la structure centrale du Temple enfoui pour récupérer le dernier artéfact qui vous manque, l’artéfact Mu. Cela vous ramènera en dehors du temps et mettra un terme à la mission.

Vous voilà aux portes de la conclusion du récit de Starfield, avec le lancement de l’ultime mission, Un pas de géant.