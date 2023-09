Exhumation | Soluce principale Starfield

Description : L’Emissaire m’a donné une clé pour une base sur La Lune, en me disant que j’en apprendrai plus sur les artefacts si je m’y rends

: L’Emissaire m’a donné une clé pour une base sur La Lune, en me disant que j’en apprendrai plus sur les artefacts si je m’y rends Destination : Centre d’études Nova Galactic, Lune, Système Sol

Centre d’études Nova Galactic, Lune, Système Sol Récompenses : 4500 XP et 10200 crédits

ATTENTION : un choix majeur clôture cette mission, faites bien attention lors du dernier dialogue.

Rendez-vous au Centre d’études Nova Galactic

Grâce au pass du centre d’études remis par L’Emissaire dans la quête Sur leurs traces, rendez-vous sur la Lune, dans le Système Sol et atterrissez au Centre d’études Nova Galactic.

Fouillez le centre de recherches

Sur place, entrez dans le bâtiment et repérez un ordinateur sous une grosse télé et lisez les documents textes présents. Ensuite, sortez du bâtiment et rendez vous sur le toit pour écouter un enregistrement audio, vous permettant de marquer les coordonnées de la Tour de lancement de la NASA à Cap Canaveral.

Rendez-vous à la Tour de lancement de la NASA

A bord de votre vaisseau, filez sur Terre, toujours dans le système Sol et atterrissez proche du site marqué. L’ascenseur extérieur étant bloqué car non alimenté, vous allez devoir grimper sur la structure, contourner les pièces et monter des escaliers pour vous retrouver face à la cage d’ascenseur.

Suivez les câbles au sol pour trouver un local technique ainsi que des batteries de secours. Ramassez-en une et placez dans la fente murale pour alimenter la cage d’ascenseur que vous devez emprunter pour rentrer dans les locaux de la NASA.

Trouvez des informations sur la NASA

Les trois prochains objectifs sont prévus pour que vous obteniez des informations sur ce qu’il s’est passé sur Terre pour que les humains n’y habitent plus. Ramassez des documents, écoutez les enregistrements et observez les vitrines pour en apprendre plus.

Ici, interagissez avec l’ordinateur pour lire des fichiers texte puis progressez.

Trouvez des informations sur l’échantillon de Mars

Continuez de salles en salles pour trouver dans un coin de la grande salle le journal audio de Judith – Enregistrement personnel, débloquant la suite de la mission.

Trouvez des informations sur le prototype d’astromoteurs

Descendez dans le couloir à proximité d’ici jusqu’à trouver une salle effondrée. Repérez la porte de sortie en hauteur et utilisez les pierres pour y monter. Dans le couloir, allez tout au fond, ouvrez la pièce et enclenchez l’interrupteur, permettant d’ouvrir la porte rouge juste avant.

Dans la pièce suivante, trouvez une batterie de secours sur les étagères en contrebas et allez la placer dans la cellule d’alimentation de l’autre côté de la pièce, permettant d’ouvrir la porte grâce à l’interrupteur.

Là, vous tomberez face à des tourelles et robots, qu’il vous faudra affronter. Ensuite, allez à gauche dans cette grande pièce et trouvez l’interrupteur mural permettant l’accès au puits très profond de la tour de lancement.

Dans la pièce suivante, interagissez avec l’ordinateur pour mettre à jour la mission.

Trouvez des informations sur les effets secondaires des astromoteurs

La salle suivante vous mènera dans une zone où vous serez en apesanteur. Ouvrez la cage d’escalier en ouvrant la porte sur le mur où est inscrit B1. Descendez jusqu’à trouver un couloir menant à une grosse porte rouge accompagnée d’un interrupteur.

Prenez à droite, puis montez d’un étage et suivez le marqueur d’objectif pour tomber sur un ordinateur avec lequel vous allez pouvoir interagir.

Obtenez l’artéfact

Vous êtes proche d’obtenir l’artéfact Psi. Repérez sur votre droite le gros bouton rouge sur le bureau et appuyez dessus. Cela libèrera l’artéfact et fera revenir la gravité à son niveau normal. Récupérez aussi le pass de maintenance sur le bureau.

Revenez en arrière, utilisez le pass pour ouvrir la porte verrouillée menant à la cage d’escalier, descendez et franchissez la porte menant aux escaliers de la pièce centrale. Approchez de l’artéfact et saisissez-le.

Parlez à l’Emissaire

Ceci fait, L’Emissaire vous demandera de le retrouver avec Le Chasseur à l’extérieur, tout en vous prévenant de la présence plusieurs Astriens dans les locaux.

Fuyez en rebroussant complètement chemin tout en affrontant les Astriens sur la route. A un moment, vous tomberez sur une porte non alimentée. Utilisez une batterie de l’inventaire, ou trouvez-en une pas loin de l’interrupteur situé au bout des câbles partant de la porte fermée.

Dans la pièce suivante, affrontez les Astriens en passant par les deux portes latérales ou en coupant les liens de la porte rouge au couteau. Puis, grimpez les escaliers et rentrez dans un couloir pour monter des escaliers et vous retrouver dans l’ascenseur.

Une fois dehors, atterrissez sur le sol et allez voir vos nouveaux meilleurs ennemis. Attention, un choix majeur se profile à vous désormais.

Voici les trois choix s’offrant à vous à ce moment :

Vous décidez de vous ranger du côté du Chasseur , et vous affronterez au final L’Emissaire

, et vous affronterez au final L’Emissaire Vous décidez de choisir L’Emissaire , et vous affronterez Le Chasseur prochainement

, et vous affronterez Le Chasseur prochainement Vous décidez de vous débrouiller seul ou seule, alors vous devrez affronter les deux Astriens plus tard (choix le plus difficile)

Si vous choisissez l’un ou l’autre, le deuxième ira vous attendre sur le lieu du combat final, tandis que l’autre vous promettra de vous aider et combattra à vos côtés.

Une fois la conversation terminée, et si vous avez terminé les missions Enchevêtrement, Derniers aperçus et Un manque cruel, vous n’êtes plus qu’à une poignée de missions de la fin du jeu, puisque la quête Révélation vous attend, il s’agit de l’avant-dernière de l’histoire.

A noter que les trois missions précédemment citées doivent être terminées pour passer à la suite de l’épopée.