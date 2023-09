Le vieux quartier | Soluce principale Starfield

Description : Sarah voulait me parler de ma première mission.

Sarah voulait me parler de ma première mission.

Système : Alpha du Centaure, Planète : Jemison, Ville : New Atlantis Récompenses : 400 EXP, 8000 crédits

Parlez à Sarah

Dès que vous êtes prêts à repartir en mission, parlez avec Sarah dans la Loge. Juste à côté d’elle se trouve le Manuel Nova Galactic 01 vous donnant un avantage définitif.

Au fil de la conversation, vous allez accepter qu’elle vous rejoigne en tant que Compagnon, et elle ne pourra être congédiée avant la fin de la mission. Donc si vous souhaitez visiter les lieux avant de poursuivre, rebroussez chemin. A partir de maintenant, Sarah va pouvoir être recrutée en temps que membre d’équipage du vaisseau également.

Rencontrez le Commandant John Tuala

Sarah vous indique que vous devez rencontrer un de ses contacts de l’Union coloniale (UC), le Commandant John Tuala, car il aurait eu un signalement d’un objet métallique pouvant faire penser à un artéfact proche d’un avant-poste de l’UC. Suivez le marqueur bleu pour rejoindre le TAMS et rencontrez le Commandant devant une bannière Vanguard.

Là, il vous proposera sans condition de rejoindre l’UC. Vous avez le choix d’accepter ou de remettre à plus tard, ce qui déclenchera alors une activité annexe pour retourner le voir et déclencher les quêtes de faction de l’Union coloniale.

Quelque soit votre choix, vous apprenez l’identité de la personne en possession du mystérieux métal, il s’agit d’un certain Moara qui se trouve à Cydonia, un bar situé dans le Système Sol.

Renseignez-vous sur Moara à Cydonia

Pour vous rendre au bar, empruntez l’ascenseur dans le hall d’accueil du TAMS et choisissez l’option Station de l’ETNA. Sortez et empruntez la voiture de transit direction le Port spatial.

Empruntez le chemin vous menant jusqu’à votre vaisseau et élancez-vous vers l’espace. Une fois dans les étoiles, ouvrez la carte stellaire, dézoomez et sélectionnez le Sytème Sol, puis la planète Mars. Ouvrez de nouveau la carte stellaire et choisissez d’atterrir à Cydonia.

Une fois sur place, suivez le marqueur bleu et traversez les diverses portes protégées jusqu’au bar, le Broken Spear, et approchez-vous du comptoir où vous attend un certain Jack et questionnez-le sur Moara pour apprendre qu’il a disparu.

Le discussion s’oriente désormais sur des dettes à régler :

Soit vous payez les 2500 crédits nécessaires pour effacer sa dette Soit vous tentez de le Persuader Sarah aimera cette solution

Deux phrases vertes (+2) devraient suffire à clore l’échange positivement Soit vous laissez Sarah mettre la pression à Jack Cette nouvelle mécanique de laisser un compagnon parler à votre place vous permettra ici de descendre la dette à 1000 crédits Soit vous lui demandez du travail De nouvelles missions « infinies » s’inscriront dans votre menu pour gagner de l’EXP et des crédits

Une fois que vous avez obtenu l’endroit où devait se rendre Jack, retournez à votre vaisseau, direction Venus.

Rendez-vous sur Venus

Via la carte stellaire, choisissez la planète Venus toujours dans le Système Sol et mettez le cap vers la planète. De retour au vaisseau, Sarah vous indiquera la présence de vaisseaux zélotes de la flotte du Grand Serpent, des adeptes de Va’ruun, très dangereux s’ils vous repèrent.

Examiner le satellite

Suivez les recommandations de Sarah et diminuez votre puissance maximale pour ne pas vous faire repérer par les zélotes. Pour cela, attribuez 0 point à l’ensemble de vos critères de vaisseau (en bas à gauche de l’écran) et laissez 2 points pour les moteurs et vous permettre de vous avancer à moins de 500m du satellite pour l’examiner sans vous faire repérer.

Vous n’auriez de toute façon pas les armes et compétences pour les battre à coup sûr. Une fois proche, sélectionnez le satellite et appuyez sur Interagir pour obtenir un enregistrement audio vous donnant votre prochaine destination.

Rendez-vous au chantier spatial Nova Galactic

Ouvrez la carte stellaire et repérez la Lune, notre vieux satellite terrestre. Mettez le cap vers la Lune et repérez le chantier spatial où étaient fabriqués les premiers vaisseaux spatiaux.

Vous pouvez obtenir davantage de renseignements sur ce qu’il s’est passé dans cette région en posant des questions à Sarah en pouvant même vous faire plaisir en accostant sur la Lune, mais sinon, sélectionnez la première option et approchez-vous pour amarrer au niveau du chantier spatial.

Trouvez des indices sur Moara

Une fois sur place, vous vous rendez compte que quelque chose s’est mal passé. Vous découvrez des mercenaires de l’Eclipse, un autre groupe ennemi. Faites le ménage, et ils sont nombreux.

Au passage, vous trouverez sur la gauche de l’escalier menant à l’étage une porte fermée par un verrou que vous pouvez forcer via le mini-jeu habituel, pour récolter du loot intéressant, puis poursuivez vers le marqueur.

En partant sur la droite de la salle de conférence, allez tout au fond pour trouver sur le côté d’un éviter une clé de recherche et sauvetage vous permettant d’ouvrir une porte verrouillée un peu plus tôt cachant du butin, avant de poursuivre vers le marqueur vous menant dans une pièce où se trouve un vaisseau abandonné.

Avant de descendre, observez près des fenêtres donnant sur cette pièce et récupérez le Manuel Nova Galactic 02 sur une table et poursuivre. Beaucoup d’ennemis lourdement armés vous attendent, usés de vos armes et autres grenades et fouillez tous vos ennemis pour récolter de l’équipement amélioré ou des kits de soins. Quand la situation s’est apaisée, fouillez le vaisseau pour trouver un journal audio de Moara, signalant qu’il a survécu et qu’il est en partance vers Neptune.

Rendez-vous sur Neptune

Rejoignez votre vaisseau et mettez le cap vers Neptune. En chemin, vous croisez un vaisseau à la dérive, celui de Moara, aux mains des ennemis. Lancez toute votre puissance feu sur les moteurs du vaisseau pour l’endommager puis amarrez-vous au vaisseau de Moara pour pénétrer à l’intérieur où vous attend un nouveau combat.

Débarrassez le vaisseau de Moara des ennemis

Une fois à bord, éliminez la demi-douzaine de soldats qui vous attendent puis allez parler à Moara amoché au fond du vaisseau. Pour vous remercier, il accepter de vous donner son artéfact. Récupérez l’artéfact bêta et retournez à votre vaisseau direction New Atlantis et plus particulièrement la Loge en effectuant un saut vers le Système Alpha du Centaure.

Retournez à la Loge

Une fois sur New Atlantis, rendez-vous à la Loge, placez l’artéfact et discutez avec vos collègues pour achever la mission. Vous aurez le choix d’accepter ou non Sarah dans votre équipage à partir de ce moment.

3 nouvelles missions se déclenchent alors, Le nid vide, Dans l’inconnu et Retour sur Vectera. N’hésitez pas à parcourir nos autres guides ainsi que notre guide complet pour davantage d’informations sur Starfield.