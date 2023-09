Il peut arriver que vous regrettiez ces choix par la suite, heureusement il existe un moyen de supprimer ces traits dans le jeu. Voici un guide rapide qui vous explique la marche à suivre.

Comment retirer les traits de son personnage dans Starfield ?

La méthode la plus simple est d’aller voir un responsable de l’une des doctrines (ou religion) de l’univers de Starfield. Vous pouvez vous rendre, par exemple, dans le Puits et parler à Andy Singh dans l’enceinte du cercle des Lumières. Pour vous y rendre, prenez l’ascenseur au sein du siège de l’UC et avancez jusqu’à atteindre le restaurant « Kay’s House ». L’entrée se trouve juste en face en contre-bas.

Parlez avec Andy et choisissez le choix le dialogue correspondant pour supprimer le trait désiré. Attention, la manipulation est définitive alors soyez-sûr de vous. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour plus d’astuces et secrets de Starfield.