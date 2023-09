Retour à Vectera | Soluce principale Starfield

Description : Argos Extractors est en train de plier bagage sur Vectera, mais pas un mot au sujet de Barrett. Je dois me rendre sur place et découvrir ce qu’il s’est passé.

Vectera, Lune d’Anselon, Avant-poste minier d’Argos Extractors Récompenses : 350 EXP, 7200 crédits, Barrett peut devenir compagnon

ATTENTION : prenez garde à être munis d’un ou plusieurs Aligneurs, vous en aurez obligatoirement besoin pour crocheter une porte plus tard dans la mission. Prendre Sarah comme compagnon pourrait être une bonne option pour la fin de la mission.

Retournez sur Vectera

Sarah souhaiterait que vous vous rendiez sur Vectera car elle n’a plus de nouvelles de Barrett, l’homme qui a vous fournit votre premier vaisseau, alors qu’Argos Extractors a subitement arrêté ses recherches sur cette Lune et quitte le sol. Sortez de la Loge et dirigez-vous vers votre vaisseau pour qu’il vous mène direction Vectera, la Lune sur laquelle vous avez débuté votre aventure. Une fois sur place, vous constatez que tout est bien vide.

Il ne reste qu’un membre d’équipage, Lin, que vous connaissez déjà bien. Elle vous explique l’attaque de pirates ayant enlevé Heller et Barrett après votre départ et pense qu’il est peine perdue de vouloir les retrouver. Une solution existe pourtant : réparer l’ordinateur de communication pour connaître leur destination.

Réparez l’ordinateur des communications

Pour cela, vous allez avoir besoin de 3 batteries de secours pour l’alimenter. 2 se trouvent dans le bâtiment où vous devez vous rendre (à droite), nous y reviendrons, mais une troisième se trouve à côté de vous, sur une palette. Sinon, deux autres vous attendent dans le bâtiment opposé, à gauche de votre arrivée ainsi que le Journal personnel de Heller n°2.

Dirigez-vous vers le sas d’entrée du bâtiment de droite, puis prenez à droite. Sur les étagères, vous trouverez une autre batterie de secours. La troisième batterie se trouve dans une pièce sur la gauche, avec des armoires et une fenêtre. Utilisez votre scanner pour la repérer si besoin.

Puis, avancez un peu et prenez à gauche direction les dortoirs. Entre deux lits superposés se trouve une table de nuit sur laquelle est posé un magazine qui vous octroie 5% supplémentaires de dégâts avec vos armes EM. Un peu plus tôt, repérez une grande porte orange : ouvrez-la et prenez à droite pour remarquer trois gros emplacements pour vos batteries ramassées. Une fois l’alimentation rétablie, suivez le marqueur et ouvrez la porte grâce à vos aligneurs que vous aurez pris soin d’emporter avec vous.

Trouvez un indice indiquant l’emplacement de Barrett

Une fois à l’intérieur, récupérez un Aligneur sur le bureau puis activez l’ordinateur pour lire la Transmission d’urgence 01 mettant à jour votre mission. Sortez du bâtiment et retrouvez Lin pour lui indiquer vos trouvailles.

Vous pouvez par ailleurs la recruter dans votre équipage si vous le souhaitez puis mettez le cap vers le lieu où le vaisseau des deux hommes devaient se rendre.

Trouvez Barrett et Heller

La planète sur laquelle le jeu vous enverra étant aléatoire, suivez simplement le marqueur de quête. Une fois sur place, dirigez-vous vers le marqueur bleu pour trouver le vaisseau endommagé au sol. Heller s’y trouve, assis et en piteux état. Engagez la conversation pour récupérer la Transmission d’urgence 02 et permettre à Heller de rejoindre votre équipage (s’il reste de la place) avant de rendre la direction de la prison dans laquelle Barrett serait retenu par la Flotte écarlate.

Rendez-vous à Bessell III

Pour trouver Barrett, vous allez devoir vous rendre dans le Système Bessell, sur la planète Bessell III. Atterrissez près de l’Avant-poste de recherche pillé. Prenez garde, il est lourdement gardé. Tuez les gardes ou engouffrez-vous par la porte signalée par votre marqueur pour être davantage en sécurité… pour l’instant.

Sauvez Barrett

Lorsque vous entrez, Barrett est en train de discuter avec un capitaine de la Flotte écarlate. Plusieurs options s’offrent à vous :

Commencer à tirer immédiatement pour compter sur l’effet de surprise

immédiatement pour compter sur l’effet de surprise Tenter une Persuasion pour le libérer

pour le libérer Payer une « rançon » pour permettre sa libération

une « rançon » pour permettre sa libération Laisser Sarah faire si vous l’avez en tant que compagnon sur place

Cette dernière option est assez pertinente puisque Sarah se servira des fonds de Constellation pour payer la rançon et ainsi éviter tout affrontement. Dans tous les cas, reprenez ensuite votre vaisseau et rejoignez New Atlantis.

Retournez à la Loge

Rendez-vous à la bibliothèque, laissez filer la conversation puis parlez avec Barrett quand vous y serez invités.

Vous terminerez ainsi la mission, déclenchant la mission Toute chose a un prix si vous avez déjà terminé Le nid vide et Dans l’inconnu. Autrement, vous devrez d’abord terminer ces deux missions.