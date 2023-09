Un pas de géant | Soluce principale Starfield

Description : Je possède tous les artefacts. Je dois les assembler dans l’Armillaire à bord de mon vaisseau

: Je possède tous les artefacts. Je dois les assembler dans l’Armillaire à bord de mon vaisseau Destination : L’Unité

L’Unité Récompenses : Aucune

En écho à la toute première mission du jeu Un petit pas, vous débutez l’ultime quête Un pas de géant en quittant le temple enfoui. Plusieurs objectifs vous sont proposés avant de voir une bonne fois pour toutes la fin de l’aventure… du moins c’est ce que vous croyez.

ATTENTION : Cette mission constitue un point de non-retour. Si vous ne souhaitez pas terminer le jeu avant de relancer un New Game +, arrêtez-vous ici et faites tout ce que vous voulez dans votre épopée actuelle.

Dites au revoir à vos amis avant de partir

Cet objectif est facultatif. Si vous souhaitez dire un dernier mot à chacun de vos amis, il va falloir retourner à la Loge et dans votre vaisseau, pour échanger des banalités mais qui mettront un terme à vos histoires respectives. Une fois ceci fait, rendez-vous dans votre vaisseau.

Construisez l’Armillaire dans votre vaisseau

Approchez-vous de l’écran de l’Armillaire pour y déposer tous les artéfacts restants en votre possession. Ceci fait, l’objectif se met à jour.

Activez les astromoteurs pour rejoindre l’Unité

Votre dernière action avant de quitter le monde ouvert de Starfield résidera à décoller via votre cockpit. Une fois dans l’Espace, allumez les astromoteurs sans choisir de destination précise pour déclencher une cinématique vous permettant de vous retrouver au cœur de l’Unité où vous attend un curieux personnage.

Il s’agit d’une version de vous-même vous enseignant la sagesse de devenir un Astrien. Car vous allez en effet devenir un Astrien, en franchissant l’Unité, et en recommençant votre histoire dans un nouvel univers. Après un dialogue avec vous-même, vous pourrez voir les conséquences de vos choix à travers diverses saynètes autour de vous concernant de multiples personnages.

Si vous avancez encore, vous perdrez toute progression de quêtes, d’inventaire, de relations etc. Vous garderez vos compétences acquises et votre niveau, et vous obtiendrez aussi un tout nouveau vaisseau et une combinaison d’Astrien. Les quêtes principales seront également remaniées pour vous permettre d’aller plus vite dans la recherche de nouveaux artéfacts. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article dédié au New Game +.

Vous pouvez encore reculer pour retourner dans votre monde actuel. Mais si vous avancez, vous terminez votre aventure dans Starfield, prêts à en recommencer une autre…

C’est ainsi que s’achève notre guide complet des quêtes principales de Starfield. Nous espérons que ce guide vous aura été utile, n’hésitez pas à poser vos questions ci-dessous si des points ne vous semblent pas suffisamment clairs. En attendant, découvrez nos autres guides sur le jeu ainsi que le guide des missions annexes pour tout savoir sur l’univers de Starfield.