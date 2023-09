Sur leurs traces | Soluce principale Starfield

Description : Je suis parvenu jusqu’à Oborum III. Le vaisseau du Chasseur, le Scorpius, est ici. Il est temps d’obtenir des réponses.

: Je suis parvenu jusqu’à Oborum III. Le vaisseau du Chasseur, le Scorpius, est ici. Il est temps d’obtenir des réponses. Destination : Vaisseau du Chasseur, proche de la planète Oborum III, système Oborum Prime

Vaisseau du Chasseur, proche de la planète Oborum III, système Oborum Prime Récompenses : 825 EXP

Amarrez-vous au Scorpius

Engagez la conversation et répondez dans le sens pacifique au Chasseur et à L’Emissaire. Attendez que les deux Astriens vous proposent de les rejoindre et amarrez-vous au vaisseau étrange.

Parlez au Chasseur et à l’Emissaire

Une fois sur place, épuisez toutes les conversations pour en apprendre énormément sur l’univers et le lore de Starfield, puis quittez les lieux. Avant de partir, L’Emissaire vous offre le Pass de la Base lunaire qui vous permettra de poursuivre vos recherches, clôturant ainsi la quête.

Une fois la quête terminée, deux autres s’offrent à vous, Derniers aperçus, où vous devrez parler à vos collègues de la Loge, et Exhumation, qui vous mènera tout droit vers notre vieille Lune. Les deux devront être complétées pour poursuivre l’aventure.