Toute chose a un prix | Soluce principale Starfield

Description : Walter m’a demandé de venir avec lui à Néon, où il a l’intention d’acheter un artefact. Il sera passager dans mon navire jusqu’à ce que nous y arrivions.

Néon, Système Volii Récompenses : 400 EXP, 10 000 crédits

Parler à Walter Stroud

Dans la Loge, approchez-vous de Walter assis dans un fauteuil pour qu’il vous expliquer son plan. Il a appris qu’un voleur comptait vendre très cher un objet métallique faisant énormément penser à un nouvel artéfact. Walter Stroud, très riche co-PDG de Stroud-Eklund, a décidé de lui donner rendez-vous et demande votre aide pour sécuriser l’échange. Acceptez au terme de la discussion puis mettez le cap vers Néon.

Présentez-vous au siège de Stroud-Eklund

Néon est une ville qui se trouve sur la planète Volii Alpha dans le Système Volii. Une fois sur place, sortez du port spatial et rendez-vous dans la Trade Tower marquée sur votre carte.

Prenez l’ascenseur et grimpez jusque dans les locaux de la société de Walter. Là, vous rencontrez Issa, la femme de Walter et associée. Ils vous demandent d’aller mener l’enquête sur le lieu de la transaction, un bar dangereux l’Astral Lounge, et d’aller trouver un certain James Newill, propriétaire d’un magasin en ville, et qui pourra vous donner des informations sur le vendeur afin de vous préparer au mieux, le temps qu’il prépare les fonds.

Posez des questions sur la sécurité

Walter vous donne 1000 crédits et vous laisse vous débrouiller seul, préférant batifoler avec madame. Sortez du bâtiment et prenez la direction du bar, en montant l’escalier sur votre droite en quittant l’ascenseur. Une fois sur place, allez parler au barman au fond du bar, Boone Morgan, et posez-lui plein de questions sur le lieu, la sécurité etc., pour obtenir le droit d’acheter un pass à la zone VIP sécurisée pour 4000 crédits.

Payez ou tentez de le Persuader de baisser le prix. Pour cela, choisissez par exemple l’option de dialogue « Baissez le tarif et je m’assurerai de passer par l’Astral Lounge à la moindre occasion » pour obtenir 4 points d’un coup, et si vous réussissez, le prix descendra à seulement 1000 crédits, dépensant ainsi l’argent de Walter.

Une fois toutes ces informations et l’accès à la zone VIP débloqué, prenez l’ascenseur de la zone VIP et trouvez la salle qui est réservée. Sabotez l’ordinateur pour avoir accès à une fermeture de la porte à distance puis quittez le bar pour aller en ville.

Enquêtez sur le vendeur

Descendez la rue principale de la ville jusqu’au magasin de James, Newill’s Goods. Entrez et parlez avec le gérant, James. Outre le fait de déclencher une autre mission Tous pour un à cause d’une querelle avec un autre commerçant (si vous vous proposez de l’aider), il ne voudra pas vous renseigner sans pot-de-vin (2500 crédits), alors payez ou tentez de le persuader à votre façon.

Pour cela, vous pouvez par exemple choisir les phrases suivantes pour obtenir les 4 points en 3 tours :

Choix 1 : « N’esquivez pas mes questions, je sais que le vendeur est passé par vous »

Une fois les informations obtenues, quittez le magasin et suivez le marqueur en direction de la chambre-caisson du vendeur.

Fouillez la chambre caisson du vendeur

Une fois sur place, un défi de crochetage vous attend puis, une fois à l’intérieur, ouvrez l’ordinateur et lisez les mails du vendeur pour apprendre qu’il est dos au mur et sera normalement fragile à manipuler. Forts de toutes ces informations, retournez voir Walter au siège de sa société pour le trouver en train de pavaner.

Rendez-vous à l’Astral Lounge

Une fois prêts, rendez-vous au bar et retrouvez Walter à l’entrée. Encore une fois, vous devrez faire le boulot. Allez en direction du comptoir et repérez l’homme sur la droite du comptoir avec une grosse valise à ses pieds : c’est notre homme, Musgrove. Lancez la conversation avec le mot de passe obligatoire « Je suis avec Ramsay et Tavers ». Il vous donne rendez-vous en haut, vous donnant le temps de retourner voir Walter lui annoncer votre trouvaille et mettre au point un plan.

Puis, montez dans la salle de l’échange. Dans cette salle, quelque soient vos choix, l’échange se soldera par une liasse de billets de Walter. Mais une fois l’artéfact en main, vous allez devoir quitter la pièce et vous serez arrêtés par un employé de Slayton Aerospace et exige que vous lui donniez l’artéfact, ayant apparemment appartenu à son patron, Nicolaus Slayton. Ici, vous pouvez attaquer, tenter de la persuader ou appeler la sécurité, mais quel que soit votre choix, essayez de ne pas lui donner l’artéfact.

Pour tenter de le persuader, vous pouvez par exemple utiliser les choix suivants :

Choix 1 : « Votre patron ne comprenait pas, Constellation partagera ses secrets si vous nous laissez partir. »

Vous quitterez ensuite la zone pour trouver Issa à l’entrée du bar vous annonçant une prime sur votre tête et un gage sur votre vaisseau. Vous allez devoir régler des comptes auprès de Slayton pour vous en sortir.

Rendez-vous au siège de Slayton Aerospace

En sortant du bar, prenez l’ascenseur menant au siège de la société de Walter mais sélectionnez plutôt l’option Slayton Aerospace. Vous débarquez au bureau et remarquez les hommes armés.

Trouver un accès à l’étage suivant

Tout étant verrouillé, plusieurs options s’offrent à vous :

Attaquer sans vergogne tous les gardes et vous libérer l’accès

Persuader la réceptionniste de vous caler un rendez-vous urgent et de vous ouvrir l’ascenseur

Pirater l’ascenseur en question

La dernière option vous demandera une compétence en sécurité octroyant l’accès aux serrures Expert. Si vous ne l’avez pas, tenter une des deux autres options. Pour persuader la réceptionniste, vous pouvez par exemple choisir les phrases suivantes :

Choix 1 : « Ce ne sera pas long, il s’agit d’un malentendu. »

« Ce ne sera pas long, il s’agit d’un malentendu. » Choix 2 : « Croyez-moi, il s’attend à me recevoir. »

Une fois l’ascenseur disponible, prenez-le pour finalement vous retrouver bloqués par Slayton qui vous voit venir. Heureusement, Issa a pu s’introduire dans le système et va vous débloquer. Vous allez devoir lui faire confiance et écouter ses directives pour ne pas vous faire remarquer ou déclencher un bain de sang.

Aller à l’étage suivant

Suivez toutes ses directives, empruntez les bons conduits, patientez que les robots soient dos à vous, ouvrez les portes quelle vous décrit jusqu’à vous retrouver à l’extérieur. Si jamais vous vous faites repérés, vous devrez engager un combat et le terminer pour poursuivre.

Montez dans la Trade Tower

Une fois dehors, empruntez les multiples escaliers se trouvant sur votre gauche pour monter en direction du bouclier de la ville mais aussi jusqu’au niveau abritant le bureau de Nicolaus Slayton.

Confrontez Nicolaus Slayton

Suivez les couloirs et attendez qu’Issa fasse descendre un ascenseur vous permettant d’enjamber une cage pour vous retrouver face aux hommes de Slayton. Plusieurs options s’offrent à vous ici :

Tirer dans le tas avant même de rentrer, anéantissant toute négociation et déclenchant un combat assez long

Si vous discutez simplement, vous pourrez partir en vie mais avec l’obligation de devoir en discuter avec Musgrove duquel vous devrez décider de son sort

A noter que si vous êtes accompagnés de Sarah, choisissez de le livrer aux autorités pour ne pas altérer votre relation de compagnon

Quel que soit le déroulé, vous devrez retourner à votre vaisseau se trouvant au niveau du port spatial.

Rejoignez le vaisseau

Sortez du bâtiment et rejoignez le Frontier. Il se peut qu’un dialogue avec Walter vienne débriefer de vos actions récentes, avant de vous demander de vous envoler de Néon pour mettre un terme à la mission. Après le saut spatial, une nouvelle mission commence : Astrien.