Myopie | Soluce principale Starfield

Description : Vladimir a besoin d’améliorer et de réparer l’Iris. Plusieurs membres de Constellation sont en route pour aider.

: Vladimir a besoin d’améliorer et de réparer l’Iris. Plusieurs membres de Constellation sont en route pour aider. Destination : L’Iris, Station en orbite autour de Jemison, Système Alpha du Centaure

L’Iris, Station en orbite autour de Jemison, Système Alpha du Centaure Récompenses : 700 EXP, 4000 crédits

Allez sur l’Iris

Mettez le cap sur l’Iris et amarrez-vous. Pénétrez dans la station et faites le tour du propriétaire.

Allez voir tout le monde

Trois membres de Constellation ont besoin de votre aide pour de petits travaux, Sarah pour l’aider avec une clé anglaise, Sam pour de la soudure et Barrett avec un ordinateur. Allez voir tout le monde et aidez-les via des actions contextuelles simples, jusqu’à ce que la mission ne se mette à jour automatiquement.

Parlez à Vladimir

Au bout d’un moment, une des réparations ne se passera pas comme prévu. De notre côté, ce fut avec Sam pendant la soudure d’un élément. La station étant désormais grandement endommagée, Vladimir, inquiet, vous attend pour en parler.

Une fois cet interlude terminé, vous déclenchez automatiquement une nouvelle mission plus massive cette fois, Pas de gestes brusques.