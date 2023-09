Tout savoir sur la Persuasion | Guide Starfield

C’est quoi la Persuasion dans Starfield ?

La Persuasion est un système pacifique de gameplay, disponible dans certaines situations, et permettant, quand elle est réussie, de passer outre certains combats ou de débloquer d’autres fins de missions ou d’autres types de récompenses. Il s’agit d’une sorte de « jeu » où il vous faut choisir des réponses parmi des choix imposés dans l’optique de marquer un maximum de points en un nombre de tours défini.

Si un choix de dialogue nommé « Persuader » apparaît, cliquer dessus vous entraînera dans ce défi d’éloquence. Vous devrez alors remplir un certain nombre de traits (les points en bas à gauche) dans le nombre de tours indiqué juste à côté.

Chacune des phrases possède un nombre de points et une couleur de vert à rouge. Mais attention, plus vous tenterez de points, plus vous risquez d’échouer dans votre persuasion. A vous de doser en fonction des réactions de votre interlocuteur, des tours restants et de vos points marqués. A noter enfin que les phrases sont aléatoires et changent entre plusieurs tentatives.

Comment remporter un défi d’éloquence ?

Pour réussir ces défis de persuasion, plusieurs options s’offrent à vous mais il vous faut absolument :

Penser tel que le pense le jeu/votre interlocuteur, et pas forcément comme vous auriez répondu

Eviter la plupart du temps les réponses vives ou trop directes par risque de braquer votre interlocuteur

Prendre malgré tout des risques qui peuvent s’avérer payant (ne pas se cantonner aux +1)

A noter que si vous êtes à 1 seul trait de gagner votre défi, le jeu vous offrira un tour supplémentaire pour tenter de terminer sur une réussite. Dur de proposer une solution miracle tant cela variera en fonction de vos compétences, ou de la situation. Mais plusieurs techniques vous permettent en effet d’améliorer vos chances de réussite.

Comment augmenter ses chances de réussite ?

Pour vous permettre de réussir plus souvent dans vos défis d’éloquence, vous pouvez par exemple :

Utiliser des boosts de persuasion (comme par exemple la boisson Chandra Cabernet Sauvignon qui augmente vos chances de persuasion de 9% pendant 5 min)

(comme par exemple la boisson Chandra Cabernet Sauvignon qui augmente vos chances de persuasion de 9% pendant 5 min) Augmenter votre compétence Persuasion , permettant au plus haut d’obtenir 50% de chance supplémentaire de réussite

, permettant au plus haut d’obtenir 50% de chance supplémentaire de réussite Utiliser la persuasion automatique, débloquée après un certain nombre de « bonnes réponses » au fil de vos persuasions

Vous savez désormais tout sur la Persuasion dans Starfield qui vous permettra parfois de passer à côté de gros combats. Pour d’autres conseils et astuces, n’hésitez pas à parcourir nos autres guides complets ainsi que la solution complète du jeu.