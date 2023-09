Enchevêtrement | Soluce principale Starfield

Description : J’ai capté un signal de détresse depuis le complexe où l’artéfact est censé être. Je dois voir ça de plus près.

: J’ai capté un signal de détresse depuis le complexe où l’artéfact est censé être. Je dois voir ça de plus près. Destination : Planète Freya III, Système Freya

Planète Freya III, Système Freya Récompenses : 800 EXP, de 9000 à 11000 crédits, cosmétiques

ATTENTION : 3 conclusions différentes sont proposées dans cette mission, toutes expliquées en fin d’article.

Enquêter sur la source du signal

Une fois la conversation du signal de détresse écoutée, vous allez pouvoir accoster vers le Poste de Recherche de Nishina sur Freya III. Une fois sur place, rendez-vous à la porte, laissez votre compagnon dehors puis entrez. Parlez au responsable de la sécurité Ethan Hughes jusqu’à ce qu’il vous autorise à rentrer dans la base. Là, suivez-le pour déclencher votre première distorsion spatiotemporelle vous menant droit au même centre mais totalement ravagé.

Explorez les ruines

De l’autre côté, vous allez avoir affaire à de multiples petits scorpions. Tuez-les rapidement car ils peuvent vous empoisonner. Auquel cas, n’oubliez pas d’utiliser des soins spécifiques pour vous soigner. Préparez-vous à faire de multiples aller-retours entre ces deux dimensions. Au cours d’une téléportation, vous rencontrerez Rafael, un scientifique coincé dans la réalité alternative après qu’une expérience ait mal tourné il y a 3 mois. Il pense tout le monde mort mais est parvenu à vous envoyer le signal de détresse reçu plus tôt.

Au fil de vos avancées, vous allez pouvoir vous présenter à la directrice Patel, une femme qui vous attendra dans son bureau au fond d’un couloir.

Parlez à la directrice Patel

Expliquez-lui la situation que vous rencontrez, les bizarreries des distorsions, puis la présence de Rafael dans l’autre monde. Ensuite, vous allez devoir suivre Maria Hugues, une scientifique très importante, mais vous êtes à nouveau téléportés dans la réalité alternative. Ici, discutez avec Rafael et racontez votre version du monde. Bien que troublé, il a accepte de vous aider à réparer la sonde défectueuse responsable de tous ces problèmes.

Se rendre au laboratoire

Rafael vous donnera alors une sorte de pass pour avancer dans le poste ravagé. Allez utiliser ce pass pour ouvrir une porte fermée juste à côté puis poursuivez en passant d’un monde à l’autre et tuant quelques bestioles au passage. Enfin, après d’autres distorsions, vous voilà dans le bureau d’Ethan à l’entrée du complexe.

Vous allez avoir l’occasion d’obtenir une arme dédiée spécialement aux créatures de l’autre monde, les Cataxi, et qui sera très très efficace contre elles, l’Expérience A-7. Pour cela, vous allez devoir réussir un défi de persuasion en utilisant des réponses mesurées mais assez fermes pour convaincre votre interlocuteur.

Une fois l’arme en poche, reprenez votre route direction le laboratoire, puisque toutes les portes sont désormais ouvertes. Après de multiples changements de dimensions, vous entrez dans le laboratoire à l’étage et y trouvez Maria qui vous attend.

Assister Maria

Maria va parvenir à ouvrir une distorsion dans la pièce grâce à un appareil. Placez-vous dans cette distorsion puis laissez-vous faire jusqu’à ce que vous changiez de monde. Là bas, trouvez sur un bureau l’Unité de contrôle de sonde. Utilisez une distorsion pour revenir puis laissez Maria vous expliquer comment fonctionnera votre appareil désormais, en vous laissant le choix seulement à vous de varier entre les deux mondes.

Parlez au directeur Patel et obtenez des fournitures

Selon les dires de Maria, retournez parler à la directrice sans craindre de nouvelle distorsion, puis descendez d’un étage pour trouver à l’infirmerie une certaine Tatiana Barakova, qui vous remettre des kits de soins et avec qui vous pourrez marchander du matériel médical.

Se rendre au laboratoire

Une fois que vous serez prêt à partir vers le laboratoire, empruntez l’ascenseur marqué sur votre écran en passant dans l’autre monde pour pouvoir l’activer.

Une fois au niveau inférieur, un vrai dédale vous attend avec pléthores de robots dans le monde réel (la sécurité étant défaillante), ou de créatures piquantes dans le monde détruit (on dit merci à votre arme Expérience A-7). Tout d’abord, utilisez une faille pour retourner dans le monde « normal ».

Neutralisez le verrouillage des Installations

Poursuivez en contrebas et passez par la porte rouge située au fond. Sur un bureau, vous trouverez la pass d’accès du laboratoire de particules de Nishina. Empruntez ensuite la distorsion juste à côté.

Prenez garde, si vous ne bougez pas assez vite, des caméras vous repèreront et déclencheront l’attaque de plusieurs robots et tourelles. Si tel est le cas, faites le ménage puis sortez de la pièce pour vous rendre en face de votre point d’arrivée. Vous trouverez un peu plus loin un distorsion proche de gros cylindres gris.

Dans le monde détruit, vous pouvez rejoindre l’objectif marqué par l’ATH puis utilisez à nouveau la distorsion pour retrouver un ordinateur décent. Activez-le pour désactiver le verrouillage de cette zone. Les robots et autres tourelles peuvent également être mis au rebut via cet ordinateur, puis avancez vers le laboratoire.

Neutralisez le verrouillage de l’Accélérateur

Empruntez le couloir de l’accélérateur de particules. En ouvrant la prochaine porte, un nouveau confinement actif s’active, vous forçant à éliminer de nouvelles défenses robotiques.

Une fois au calme, montez au deuxième étage de la pièce et prenez la distorsion se trouvant dans le coin gauche le plus au fond. Eliminez les Cataxi qui se présentent, puis descendez par le plafond défoncé de la pièce d’à côté pour trouver sur un bureau un pass du placard de Nishina.

Ressortez de cette pièce et revenez dans le monde normal et allez ouvrir le placard se situant au coin opposé à votre précédente pièce visitée. Là, utilisez la distorsion pour passer dans la pièce adjacente et réutilisez une faille pour revenir dans le monde normal. Eliminez les machines hostiles puis activez l’ordinateur central pour commencer à neutraliser les verrouillages de la zone.

Ressortez de cette pièce via le monde détruit, puis de retour dans la pièce principale, revenez dans le monde normal. Grimpez jusqu’à la console principale (près de l’entrée de base de cette pièce) en prenant garde aux nouvelles défenses hostiles, et utilisez l’ordinateur de commande de l’accélérateur marqué pour terminer la neutralisation.

Neutralisez le verrouillage de l’entrepot

Sortez de la pièce et allez au coin opposé de la pièce principale pour trouver au rez-de-chaussée un accès au tunnel. Utilisez la distorsion pour revenir dans le monde détruit et trouver l’accès à un tunnel très sombre.

Là, éliminez les ennemis, puis poursuivez en montant sur le pont en pierre central, et avancez jusqu’à trouver une distorsion. Suivez le seul couloir et entrez dans la pièce au fond du couloir à gauche pour tomber sur une nouvelle embuscade.

Faites le tri et avancez dans le trou dans le mur au coin le plus éloigné de votre porte d’entrée. Avancez jusqu’à trouver une distorsion marquée par l’ATH. Désactivez le verrouillage grâce à l’ordinateur puis éliminez les ennemis présents et avancez jusqu’à trouver une pièce avec un gros tuyau. Utilisez la distorsion pour pouvoir monter par l’escalier et poursuivez dans les grottes jusqu’à parvenir au laboratoire.

ATTENTION : A partir de ce moment, la mission dispose de 3 conclusions différentes, en fonction de vos choix. Rien de bien important mais les personnes survivantes et les récompenses varieront selon le scénario privilégié, selon que vous choisissez de sauver le monde détruit, le monde normal, ou les deux mondes. Dans la suite de cet article, vous trouverez le cheminement pour chacune des options disponibles, la dernière étant la plus longue et la plus secrète des trois mais dispose du final le plus positif. A noter que l’univers dans lequel vous ferez les actions sera celui qui sera sauvé au final.

Comment sauver le monde détruit ?

Désactivez les 7 verrous de sécurité

La sonde dispose de 7 verrous de sécurité qu’il va falloir désarmer manuellement tout autour de la pièce. Notez que vous serez attaqués par de nombreux Cataxi durant cette phase, mais pour plus de confort, dites leur bonjour comme il se doit.

Prenez l’artefact

Une fois les 7 verrous désarmés, dirigez-vous vers le fond de la pièce et activez l’ordinateur pour éteindre la sonde. Vous pouvez désormais retirer l’artéfact Lambda du mur.

Parlez à Rafael

Le monde sauvé étant celui de Rafael, vous avez condamné les autres membres du complexe. Faites marche arrière et passez par la porte ouverte à l’autre bout de la pièce en bas des escaliers. Là, prenez l’ascenseur et rejoignez Rafael qui se propose de vous accompagner en tant que compagnon après vous avoir donné plusieurs récompenses, clôturant ainsi la mission.

Comment sauver le monde normal ?

Désactivez les 7 verrous de sécurité

Vous devez rentrer dans la pièce via le monde détruit avant d’utiliser une distorsion plus loin après la passerelle effondrée. Une fois dans le monde normal, affrontez les hordes de robots et tourelles puis désarmez les 7 verrous de sécurité situés tout autour de la pièce.

Prenez l’artefact

Comme pour l’autre scénario, une fois les 7 verrous désarmés, dirigez-vous vers le fond de la pièce et activez l’ordinateur pour éteindre la sonde. Vous pouvez désormais retirer l’artéfact Lambda du mur.

Parlez à la directrice Patel

Le monde normal ayant été sauvé ainsi que tous les occupants du laboratoire, Rafael est condamné dans son monde parallèle. Vous êtes accueillis chaleureusement par la directrice Patel qui vous donnera de très belles récompenses pour les avoir tirés de cette histoire (une combinaison et un casque expérimentaux de Nishina), clôturant ainsi la mission.

Comment sauver tout le monde ?

Mais si vous êtes plutôt d’humeur généreuse, sachez qu’il existe une manière de sauver les deux mondes à la fois. Pour cela, vous allez devoir accomplir toute une série de tâches complexes pour y arriver, et ce dans les deux mondes.

Récupérez la protocole sur le corps de Rafael

Dans le monde normal, vous trouverez le corps de Rafael dans un coin de la pièce de la sonde. Il porte sur lui le protocole de calibration de la sonde, capital pour vous en sortir ici. Repassez dans le monde détruit, tuez les ennemis et montez le grand escalier situé juste au dessus du lieu de mort de Rafael.

Démagnétisez les verrous concernés

Là se trouve une grande salle de contrôle avec un ordinateur. Retournez dans le monde normal via la faille et activez le menu Démagnétisation. L’ordinateur vous indiquera alors un ensemble de verrous à désactiver, et seulement eux, dans chacun des mondes, pour réussir cette étape.

Retenez la position des verrous et une fois ceci fait dans un monde, allez valider à l’ordinateur et répétez l’opération dans l’autre monde. Puis, retournez à l’ordinateur, validez le protocole et repérez une tablette sur son côté droit, indiquant une fréquence de sortie voulue à 34 GHz. Avant de poursuivre, retournez enclencher chacun des verrous pour accéder à la suite.

Enclenchez la calibration de fréquence

Ouvrez le menu Calibration de fréquence.

Dans le monde normal, sélectionnez une fréquence d’entrée de 24 GHz pour obtenir une fréquence de sortie de 34 GHz.

pour obtenir une fréquence de sortie de 34 GHz. Dans le monde détruit, sélectionnez une fréquence d’entrée de 40 GHz.

Vous êtes prêts à lancer la calibration finale.

Lancez la calibration dans les deux mondes

Sortez de la pièce (via le monde détruit) et positionnez-vous sur la gauche de la sonde et de l’artéfact pour trouver un ordinateur de calibration, proche d’une faille. Lancez la calibration dans les deux mondes pour lancer une cinématique étrange.

Vous vous réveillez à l’infirmerie du complexe, et découvrez que tout le monde s’en est sorti indemnes. L’expérience est terminée et vous recevez de très belles récompenses pour votre aide, ainsi que l’artéfact. Rafael pourra aussi être recruté à New Atlantis d’ici quelques temps.

Et après ?

C’est la fin de cette mission Enchevêtrement, en même temps que la mission Derniers aperçus. Vous voilà prêts à rentrer dans la dernière ligne droite de votre aventure désormais avec l’avant-dernière quête Révélation, disponible si toutes les autres quêtes principales ci-dessous sont terminées.

En effet, si vous n’avez pas encore suivi ces missions, la quête Exhumation mous mènera sur la Lune et à un choix important, mais pensez également à accomplir la mission Un manque cruel, pour faire vos derniers adieux à votre compagnon perdu plus tôt.