Un petit pas | Soluce principale Starfield

Bienvenue dans Starfield. Vous allez débuter une épopée stellaire, spatiale, mais aussi unique. Tout au long de votre voyage, vous allez rencontrer des tonnes de compagnons, d’ennemis et même d’étranges créatures. Comme une telle aventure peut-être parfois intimidante, nous vous proposons de vous accompagner pas à pas durant les quêtes principales proposées par les équipes de Bethesda. L’univers entier vous attend, bon voyage.

La quête Un petit pas représente en quelque sorte le prologue, le tutoriel du jeu, dans lequel vous allez découvrir les mécaniques principales qui composent Starfield, alors que vous participez à une exploration souterraine à la recherche d’un artéfact mystérieux.

Je ne sais pas ce que j’ai trouvé dans la mine, mais je ne m’attendais pas à ce que ça me mette dans cet état. La personne qui finance cette opération vient d’atterrir, et nous devons aller la voir. Lieu : Vectera, Lune de Anselon, Système Narion

Vectera, Lune de Anselon, Système Narion Récompenses : 8000 crédits, 400 EXP, Clé de la Loge

Suivre la Superviseur Lin

Après une brève cinématique plantant le décor de votre venue dans une mine exploitée ce 7 mai 2330 sur Vectera, vous devez vous rendre sur votre lieu de travail en suivant Heller et la Superviseur Lin. Suivez simplement vos guides jusqu’à parvenir à une caisse jaune.

Ramasser la Découpeuse

Une fois devant une caisse jaune où vous attend Lin, équipez-vous de la découpeuse présente dans la caisse et approchez des points d’intérêts marqués pour trouver les gisements de Béryllium.

Exploiter des gisements de minerais

Pour cela, visez les zones rocheuses et appuyez sur Tirer (RB) pour déclencher un rayon laser très intense vous permettant de récolter le matériau. Une fois les 5 poches dissoutes, retrouvez Lin plus loin. Continuez d’avancer jusqu’à ce que le jeu vous demande d’allumer votre lampe torche (LB sur manette ou F sur PC).

Explorer la caverne et cassez le gisement mystérieux pour provoquer un événement étrange vous faisant vous réveiller sur un lit d’hôpital, incapable de vous rappeler qui vous êtes, l’occasion de créer votre propre personnage.

Création du personnage

Nous vous avons concocté divers guides concernant la création de votre personnage, allant des paramètres à prendre en compte mais aussi du background (les Antécédents) et traits de personnage à choisir pour vous orienter vers la partie que vous souhaitez ou débloquer des lignes de dialogue spécifiques. Une fois votre personnage prêt et configuré, la mission peut se poursuivre.

Equipez-vous d’un casque

Une fois revenus en possession de votre personnage, avancez dans la station pour atteindre un sas où il vous sera demandé d’enfiler un casque spatial de minage, l’occasion de découvrir les menus du jeu. Suivez les indications contextuelles pour progresser. Une fois fait, sortez de la plateforme et retrouvez Barrett, votre client de Constellation. La conversation s’arrête rapidement lorsqu’un vaisseau des pirates de la Flotte écarlate vous attaque.

Retenez les pirates

Vous pouvez, ou non, vous saisir d’une arme différente de votre découpeuse pour participer au combat. Dans ce cas, pensez à l’équiper depuis l’inventaire pour pouvoir l’utiliser. Affrontez les quelques pirates qui s’opposent à vous puis retournez voir Barrett et acceptez de monter avec lui à bord de son vaisseau pour rejoindre Constellation, après qu’il vous ait remis une montre fort utile.

Décollez de Vectera

Utilisez la trappe pour entrer dans le vaisseau et poursuivez jusqu’au bout du couloir pour trouver votre siège. Vous voilà aux commandes de votre vaisseau, le Frontier. Appuyez sur la touche demandée pour décoller et sortir de l’atmosphère de la planète. Vous débloquez ainsi le trophée Pour tous, dans le cosmos étoilé.

Occupez-vous de la Flotte écarlate

Alors que vous prenez en main le pilotage de vaisseau et sa dizaine de commandes et autres management de ressources, vous voilà de nouveau attaqués par la Flotte écarlate d’abord via 1 vaisseau puis 2. Attaquez-les via votre laser, votre tir balistique ou vos missiles pour les terrasser et pensez à piller les carcasses pour récupérer du butin précieux. La maniabilité peut-être un peu difficile au début mais pas de panique.

Atterrissez à la base de recherches de Kreet

Une fois tranquille, Vaco le robot vous apprend que pour ne plus être dérangés par la Flotte écarlate dans cette région, il vous faut tuer le Capitaine de la Flotte, situé dans une base de recherches sur une autre lune de Anselon, Kreet. Ouvrez la carte stellaire via le menu principal, dézoomez pour voir le système Narion au complet, puis sélectionnez Kreet et mettez le cap vers elle.

De retour au vaisseau, ouvrez de nouveau la carte et choisissez d’atterrir au niveau de la base de recherches de Kreet.

Négociez avec le Capitaine de la Flotte écarlate

Une fois sur la planète, descendez en suivant le chemin principal jusqu’à la base de recherche. Suivez les couloirs et tuez les pirates se présentant à vous jusqu’à parvenir à une échelle jaune, située juste devant un coffre, dont l’ouverture est optionnelle.

Astuce : Pour ouvrir un coffre, il vous faut aligner les différents marqueurs des clés avec les bons trous de la serrure. A noter que chaque clé ne peut être utilisée qu’une fois, donc veillez bien à bien diriger vos marqueurs et ainsi débloquer le contenu du coffre.

Une fois ceci fait, vous pouvez monter à l’échelle, puis sortir du bâtiment et rencontrer le Capitaine de la flotte, Brogan. Avant d’avancer et engager la conversation, vous pouvez aussi tout simplement d’ors et déjà tirer sur vos adversaires et louper les dialogues en question.

Autrement, plusieurs options de dialogue s’offrent à vous, avant de vous laisser le choix de Persuader votre interlocuteur, il s’agit d’une mécanique importante dans Starfield.

Dans ce dialogue, vous aurez 3 tours pour tenter de persuader Brogan. Attention car chaque option dispose d’un degré de réussite allant de simple à difficile, mais avec un total de points attribué en conséquences également. Tâchez de faire les bons choix pour réussir votre persuasion. A noter qu’une compétence, Persuasion, vous permettra d’augmenter vos chances de réussite. Dans ce premier dialogue, vous pouvez choisir la première option en vert et le dialogue sera couronné de succès, évitant ainsi une attaque massive.

Choisissez l’option de dialogue que vous préférez, puis discutez via la Persuasion ou affrontez le Capitaine et son équipe restante pour sortir vainqueur de cet échange houleux. Enfin, ouvrez votre scanner pour programmer un voyage rapide vers votre vaisseau.

Astroportez-vous jusqu’à Jemison

Une fois à bord, ouvrez le menu des missions via la commande affichée et sélectionnez le prochaine objectif ainsi que l’option Mettre le cap. Cela ouvre la carte stellaire vous proposant de faire un saut spatial de 16 années-lumière vers la planète Jamison dans le système Alpha du Centaure.

Réouvrez votre carte stellaire et sélectionnez New Atlantis sur la planète Jemison, votre prochaine destination.

Aller à la Loge (dans le quartier du TAMS)

Une fois à terre, parlez au technicien de vaisseau pour débloquer la gestion des vaisseaux, puis descendez la rue piétonne en suivant l’indicateur visuel jusqu’au moyen de transport de l’ETNA. Sélectionnez le quartier du TAMS puis suivez le route indiquée par votre carte jusqu’à parvenir au quartier en question.

Entrer dans la bibliothèque

Suivez l’indicateur bleu jusqu’à la porte de la Loge et présentez votre montre puis entrez dans la bibliothèque de la Loge pour faire la connaissance de Sarah Morgan, la dirigeante de Constellation. Usez les possibilités de dialogue puis approchez pour écouter la réunion du groupe.

A l’issue de la réunion dans laquelle vous apercevez les effets de l’artéfact récolté, vous obtenez 8000 crédits, 400 points d’expérience, la clé de la Loge et vous débloquez le trophée Un petit pas. La mission s’achève ainsi, enchaînant directement sur la prochaine, Le vieux quartier.