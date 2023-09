Le nid vide | Soluce principale Starfield

Description : Sarah Morgan veut que je me joigne à une expédition menée par Sam Coe, un autre membre de Constellation. Notre objectif est l’espace de la Confédération Liber Astra.

Sarah Morgan veut que je me joigne à une expédition menée par Sam Coe, un autre membre de Constellation. Notre objectif est l’espace de la Confédération Liber Astra. Lieu de départ : Système Alpha du Centaure, Planète Jemison, New Atlantis, La Loge

Système Alpha du Centaure, Planète Jemison, New Atlantis, La Loge Récompenses : 385 EXP, 7200 crédits, Sam Coe peut devenir compagnon

Parlez à Sam Coe

Pour commencer la quête, dirigez-vous vers la serre de la Loge, se trouvant juste sur la gauche du piédestal des artéfacts. Là, discutez avec Sam Coe et sa fille Cora. Il s’agit d’un membre de Constellation bien au fait des agissements de la Confédération Liber Astra. Il souhaite que vous l’accompagniez sur Akila, la première planète ayant accueillie une colonie de Liber Astra, car il pense se souvenir d’un lieu pouvant contenir un artéfact, le Nid vide mais il ignore son emplacement exact. Il rejoint dès lors votre équipage au moins le temps de cette mission.

Sur ce, dirigez-vous vers votre vaisseau et envolez-vous direction le Système Cheyenne. Il est possible que vous soyez obligés de faire le voyage en deux fois en faisant un break dans un autre Système, mais une fois devant Akila, atterrissez et sortez du vaisseau pour aller parler à Sam à nouveau, qui vous attend un peu plus loin. Les cartes révélant l’emplacement du Nid vide sont dans un coffre-fort à la Galbank d’Akila City.

Allez au coffre-fort de la Galbank

Suivez Sam dans l’enceinte d’Akila city jusqu’à parvenir à un garde qui vous stoppe dans votre progression. Une attaque à main armée à lieu à la Galbank, vous ne pouvez rentrer dedans.

Le marshal Blake aura certainement besoin d’aide, et c’est là que vous intervenez.

En effet, à ce stade de la mission principale, une mission de la Faction Liber Astra intitulée Braquage avorté est obligatoire avant de poursuivre. Vous pouvez en suivre le déroulement complet dans notre article dédié, car elle comporte une particularité, celle de proposer un défi d’éloquence particulièrement difficile.

Une fois la mission résolue par la force ou le dialogue, vous débloquez une autre mission de Faction Liber Astra, vous proposant d’appartenir à la POLA, il s’agit de la mission Deputy en service. Pour l’heure, reprenez la route du coffre-fort de la Galbank en pénétrant dans le bâtiment. Contournez le bureau d’accueil par la gauche et repérez des escaliers descendant vers le coffre-fort déjà ouvert.

Approchez-vous du bureau pour que Sam vous remettre le pass ouvrant les coffres de sa famille. Pour notre partie, le premier coffre à gauche a suffit à débloquer la mission puisque dans ce coffre se trouvait la Note pour Sam qu’il vous faut ramasser, révélant que les cartes se trouvent en fait au domaine familial.

Parler à Sam puis à Jacob

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir davantage d’informations sur le père de Sam, Jacob, auquel vous allez devoir avoir affaire par la suite. Vous pouvez pour cela le persuader de se confier à vous. Suite à cet échange, suivez le marqueur bleu en prenant à droite en sortant de la banque, montez les escaliers pour parvenir au domaine des Coe.

A l’intérieur, Sam et Jacob entretiennent leurs liens familiaux puis il vous est demandé de choisir comment procéder pour obtenir les cartes révélant l’emplacement du Nid vide par vous-même puisque Jacob refuse de les donner à Sam. Plusieurs options s’offrent à vous :

Tenter de Persuader Jacob de vos bonnes intentions pour qu’il vous ouvre lui-même la porte. Un conseil, convainquez-le de votre départ imminent s’il vous aide

Jacob de vos bonnes intentions pour qu’il vous ouvre lui-même la porte. Un conseil, convainquez-le de votre départ imminent s’il vous aide Aller chercher Cora, la fille de Sam dans la vaisseau pour qu’elle convainc son grand-père de vous aider, mais Sam n’aimera pas cette option

son grand-père de vous aider, mais Sam n’aimera pas cette option Demander à Sam de distraire Jacob le temps que vous forciez la serrure à l’aide d’aligneurs

Dans tous les cas, entrez dans la pièce et prenez les cartes posées sur le bureau de droite puis quittez la maison.

Vers le Nid vide

Direction le Nid vide, dans le désert à plus de 700m de là. Faites bien le tri dans votre inventaire, le plein de soins et de munitions et allégez-vous, le voyage à pied sera assez long. L’occasion d’apercevoir des bêtes et créatures gentilles et d’autres hostiles comme les Ashtas, pouvant vous provoquer des Afflictions à soigner avec des éléments de soin adaptés.

Trouver l’artéfact

Une fois sur place, un comité d’accueil de membres du Gang Shaw vous attend. Vous pouvez les affronter ou vous diriger vers le fond de la zone où se trouve une porte menant à leur cachette. Là, vous attendrons d’autres gardes mais le combat sera nettement plus équilibré. Pensez à tout fouiller et à vous reposer sur le lit de camp si nécessaire pour récupérer de la vie. A côté se trouve d’ailleurs un pass, celui de la grille métallique menant au fond de la grotte, sinon fracturez la porte ou sautez par dessus le grillage en passant par les caisses sur la droite.

Enfoncez-vous dans les profondeurs de la grotte pour parvenir à l’Artéfact Chi, qu’il vous faudra libérer grâce à une déchireuse. Ramassez l’Artéfact puis rebroussez chemin et sortez du Nid vide.

Affronter Shaw

A votre sortie vous attend une certaine Shaw, cheffe du Gang Shaw. Elle veut votre peau mais est prête à discuter. Plusieurs options s’offrent à vous :

Tenter de la Persuader mais cela s’avèrera assez tendu

mais cela s’avèrera assez tendu Accepter de la corrompre avec 4000 crédits. L’option adaptée si vous avez peu d’équipement et assez d’argent.

avec 4000 crédits. L’option adaptée si vous avez peu d’équipement et assez d’argent. Refuser et la combattre

Si vous refusez de parler ou si vous échouez à la persuasion, un combat s’enchaine. Vous devez AU MOINS éliminer Shaw pour mettre à jour la quête et poursuivre en revenant à votre vaisseau, tandis qu’un groupe d’Ashtas, qui occupaient jusqu’alors le Nid devenu vide à cause de l’artéfact, vous attaquera. Vous pouvez fuir direction le vaisseau, en utilisant le voyage rapide dès que possible dans le désert. Fuir le combat avec Shaw doit pouvoir être possible aussi mais avouez qu’on veut toutes et tous sa tête.

Retourner à la Loge et placer l’Artéfact

Une fois dans votre vaisseau, direction New Atlantis et votre Loge pour entamer une conversation d’équipe. Placez l’Artéfact au centre de la table et laissez le dialogue se terminer pour mettre un terme à la mission et recevoir vos récompenses. Sam peut également à ce moment devenir un compagnon permanant, ainsi que sa fille, à votre guise.

Vous êtes ensuite libres d’attaquer les quêtes encore disponibles comme Retour à Vectera et Dans l’inconnu dans l’ordre que vous souhaitez.