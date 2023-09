Tout savoir sur les Pouvoirs | Guide Starfield

Tenus longtemps secrets durant les présentations et la campagne marketing de Starfield, des pouvoirs sont bel et bien présents et au coeur de votre gameplay. Quand bien même vous pourriez totalement passer à côté, ces pouvoirs pourraient vous profiter et vous conférer un avantage certain dans des moments clés de l’aventure. Dans ce guide, nous vous présentons les différents pouvoirs, leurs effets mais aussi comment les obtenir et comment les utiliser.